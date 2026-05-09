Un pueblo de Georgia restituye a sus agentes tras un despido masivo por publicaciones en redes

Publicado por Misty Severi 9 de mayo, 2026

El concejo municipal de un pequeño pueblo de Georgia reinstó este viernes a su fuerza policial de 11 agentes, solo unos días después de que el alcalde despidiera a todos los empleados por supuestos comentarios sobre su esposa en redes sociales.

El consejo de Cohutta votó para reintegrar a los oficiales con pago retroactivo tras descubrir que los despidos no cumplieron con el estatuto de la ciudad, que exige un preaviso de 30 días a los empleados, según informó The Associated Press.

El alcalde de Cohutta, Ron Shinnick, colocó el miércoles un cartel en la puerta del Departamento de Policía en el que informaba a todos los agentes que habían sido despedidos y que el departamento quedaba disuelto. No está claro si recibieron algún aviso previo.

Los despidos se produjeron después de que los agentes hicieran comentarios inapropiados sobre Pam Shinnick, la esposa del alcalde y exsecretaria municipal, en redes sociales, según Fox News. Ella había sido despedida anteriormente por supuestamente crear un "ambiente laboral hostil", pero los agentes afirmaron que continuó trabajando y tenía acceso a los datos personales de los 1.000 habitantes del pueblo.

El despido masivo ha generado preocupación entre los residentes sobre el liderazgo del pueblo, posibles represalias y la seguridad pública. Sin embargo, el concejo municipal decidió este viernes posponer una resolución para destituir a Ron Shinnick como alcalde.

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