Joe Rogan culpa a los medios por los intentos de asesinato contra Trump: "La gente está completamente programada"

Publicado por Carlos Dominguez 9 de mayo, 2026

En un episodio reciente de The Joe Rogan Experience, Rogan afirmó que la cobertura negativa y constante de los medios tradicionales contra Donald Trump ha contribuido directamente a los múltiples intentos de asesinato que ha sufrido el presidente.

"Trump Derangement Syndrome": un veneno mediático para el pueblo

En una conversación con el congresista republicano Tim Burchett, el podcaster señaló que el llamado "Trump Derangement Syndrome" (síndrome de desquiciamiento por Trump) ha creado un ambiente tóxico que radicaliza a parte de la población.

"La gente lo odia tanto, y esa narrativa de los medios —ese 'Trump Derangement Syndrome'— es tan fuerte que la gente está completamente programada por ello", dijo Rogan.

Explicó que la mayoría de las personas, ocupadas con sus trabajos y familias, no tienen tiempo para investigar por sí mismas y terminan creyendo la versión que les repiten constantemente los medios.

"Te tragaste durante años la historia de la colusión con Rusia que los grandes medios te metieron por la garganta, te lo creíste al cien por cien, y terminaste convencido de que era una persona horrible, un agente ruso… así que acabas queriendo que alguien lo mate", añadió Rogan.

Rogan desmonta las teorías conspirativas sobre Butler

El podcaster también se refirió al primer intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en 2024, y criticó a quienes lo consideran un montaje. "Cualquiera que diga eso no sabe nada de armas", afirmó, recordando que la bala rozó la oreja de Trump solo porque este giró la cabeza en ese preciso instante.

El congresista Burchett coincidió con Rogan y describió el fallo de seguridad en Butler como una "capitulación" intencionada más que un simple error.

En medio de múltiples atentados contra Trump

El episodio se produce después de varios intentos de asesinato reportados contra Trump, incluido uno reciente durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Rogan, quien ha entrevistado a Trump en el pasado, ha sido uno de los pocos voces de gran alcance que cuestiona abiertamente el rol de los medios en la polarización extrema que vive Estados Unidos.