La OMS advierte de más casos de hantavirus pero espera que el brote en el crucero sea "limitado"

Publicado por Williams Perdomo 8 de mayo, 2026

La Organización Mundial de la Salud declaró este jueves que podrían surgir más casos de hantavirus después de que la enfermedad causara la muerte de tres pasajeros de un crucero, pero que esperaba que el brote se limitara si se tomaban precauciones.

Otro pasajero enfermo del MV Hondius llegó a Europa a primera hora del día, cuando el buque se dirigía a las Islas Canarias españolas y las autoridades sanitarias se apresuraban a rastrear el brote de la cepa potencialmente mortal de transmisión entre humanos.

El destino del Hondius provocó alarma internacional después de que tres personas que viajaban en él fallecieran, aunque las autoridades sanitarias han restado importancia a los temores de un brote mundial más amplio del virus transmitido por ratas.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que había sido informado sobre la situación. "Esperamos que esté bajo control", dijo Trump a los periodistas.

"Era el barco, y creo que mañana haremos un informe completo al respecto. Tenemos a mucha gente estupenda estudiándolo... Esperamos que todo esté bien."

Una pareja holandesa que había viajado por Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, fueron las primeras víctimas mortales.

Las autoridades sanitarias argentinas dijeron el jueves que aún no han podido determinar dónde comenzó el brote.

"Con la información proporcionada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales participantes, no es posible confirmar el origen de la infección", dijo el Ministerio de Salud luego de una reunión con autoridades de las 24 provincias argentinas.

Una enfermedad rara

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a los periodistas en Ginebra que se habían notificado cinco casos confirmados y tres casos sospechosos en total, incluidos los tres fallecimientos.

"Dado el período de incubación del virus de los Andes, que puede ser de hasta seis semanas, es posible que se notifiquen más casos", dijo, refiriéndose a la rara cepa detectada a bordo del Hondius, que puede transmitirse entre humanos.

El Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, anunció posteriormente que otro paciente había dado positivo en la prueba.

Sin embargo, Abdi Rahman Mahamud, director de alerta y respuesta ante emergencias de la OMS, afirmó que creía que se trataría de "un brote limitado" si "se implementan medidas de salud pública y se demuestra solidaridad en todos los países".

En Gran Bretaña, Alemania, los Países Bajos, Suiza y Sudáfrica, las personas que se cree o se sabe que han contraído el virus están recibiendo tratamiento o se encuentran en aislamiento.