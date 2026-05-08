Trump confirma la tregua temporal entre Rusia y Ucrania

Publicado por Alejandro Baños 8 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump confirmó la tregua temporal que se han dado Rusia y Ucrania. Un alto el fuego que durará tres días, tal y como pactaron hace unos días Moscú y Kiev.

"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania", dijo Trump, agradeciendo tanto a Vladímir Putin como a Volodímir Zelenski por haber alcanzado este breve acuerdo.

El presidente detalló que esta tregua está fundamentada en el Día de la Victoria, festividad que se celebra tanto en Rusia como en Ucrania por el papel que tuvieron ambos países durante la Segunda Guerra Mundial.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump agregó que, durante este alto el fuego, se suspenderá "toda actividad bélica" y se llevará a cabo "el intercambio de 1.000 prisioneros de cada país".

Hace unos días, Putin ordenó que no se ejecutase ninguna operación militar contra Ucrania entre el 9 y el 11 de mayo, debido a la celebración del Día de la Victoria. Una iniciativa a la que Kiev se sumó.