Reino Unido: Starmer descarta renunciar tras los "duros" resultados de unas elecciones locales que repotencian a Reform UK

Publicado por Carlos Dominguez 8 de mayo, 2026

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este viernes que no tiene ninguna intención de abandonar el cargo a pesar de los pésimos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones municipales de Inglaterra.

"No voy a marcharme y sumir al país en el caos", declaró con rotundidad. "Los resultados son duros, muy duros, y no voy a maquillarlos. Esto duele, y debe doler. Asumo toda la responsabilidad", añadió.

Doble golpe a Starmer: los laboristas arrasados en Gales y elecciones locales

Los laboristas perdieron este viernes el control del Parlamento de Gales, por primera vez desde la creación de la institución en 1999. El partido nacionalista de izquierda Plaid Cymru se alzó como ganador de las elecciones autonómicas, poniendo fin a 26 años de gobiernos laboristas en la región.

Esta derrota en Gales se suma a la significativa pérdida de apoyo que sufrió el Partido Laborista británico en las elecciones locales celebradas el mismo día, agravando la crisis del Gobierno de Keir Starmer.

El Partido Laborista sufrió una importante derrota, perdiendo cerca de 460 concejales en 73 de los 136 ayuntamientos donde ya se habían dado a conocer los resultados.

Farage celebra el "cambio" en la política británica

El partido de derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, logró un avance espectacular al conquistar 641 escaños y hacerse con el control de tres concejos: Suffolk y Essex en el este de Inglaterra, y Newcastle-under-Lyme en el centro del país.

Farage celebró los resultados con evidente satisfacción. "Estamos asistiendo a un cambio histórico en la política británica", aseguró, convencido de que su formación "ha llegado para quedarse".

Por otra parte, los conservadores, dirigidos por Kemi Badenoch, perdieron centenares de concejales, pero consiguieron conservar el control del ayuntamiento de Westminster, en el centro de Londres.

Los próximos meses serán decisivos para saber si Starmer logra estabilizar su liderazgo o si la presión interna termina siendo insostenible.