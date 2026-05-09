Los republicanos de Minnesota piden ayuda al Congreso tras el bloqueo demócrata a la citación de Ilhan Omar

Publicado por Elyse Apel | The Center Square 9 de mayo, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Minnesota buscan la ayuda de los líderes de supervisión del Congreso federal después de que los demócratas en un comité estatal bloquearan un esfuerzo para citar a la congresista Ilhan Omar por sus comunicaciones relacionadas con la investigación del fraude de Feeding Our Future.

La representante Kristin Robbins, republicana por Maple Grove y presidente del Comité de Prevención de Fraude y Supervisión Estatal de la Cámara de Minnesota, anunció este viernes que ha solicitado la asistencia de líderes del Congreso para obtener los registros.

Robbins envió cartas al representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, y al senador Ted Cruz, presidente del Subcomité de Tribunales Federales, Supervisión, Acción de Agencias y Derechos Federales del Senado.

La medida se produce días después de que los demócratas del comité estatal votaran en contra de autorizar una citación para obtener las comunicaciones de Omar vinculadas a la investigación de Feeding Our Future. Los cinco miembros republicanos del comité apoyaron la moción, mientras que tres miembros demócratas (DFL) votaron en contra, quedando los republicanos a un voto de los seis necesarios para alcanzar la mayoría.

“Los demócratas de la Cámara de Minnesota prefirieron proteger a la representante Omar en lugar de apoyar nuestro esfuerzo para conocer la verdad”, dijo Robbins en un comunicado este viernes. “Sin al menos un voto demócrata a favor de la moción para citar estas comunicaciones, no podemos obtener la mayoría de dos tercios requerida para obligar a la representante Omar a entregar los documentos”.

Los republicanos del comité han solicitado en repetidas ocasiones el testimonio y los registros de Omar relacionados con las pruebas presentadas en el caso penal federal Estados Unidos contra Bock. Robbins indicó que la oficina de Omar no ha respondido a múltiples solicitudes, incluida una carta enviada el 22 de abril en la que pedía los registros para el 5 de mayo.

“Nos han ignorado por completo”, dijo Robbins durante la audiencia del martes. “Nos ha ignorado absolutamente una miembro en ejercicio del Congreso”.

Los miembros republicanos del comité se han centrado especialmente en el patrocinio de Omar de la ley federal MEALS Act en 2020, una legislación que, según argumentan, relajó los requisitos de supervisión en los programas federales de nutrición infantil durante la pandemia de COVID-19.

“La representante Omar tuvo algún rol, ya sea intencional o no”, dijo Robbins el martes. “Ella impulsó la MEALS Act en marzo de 2020, y eso eliminó las barreras de seguridad del programa federal de nutrición escolar, lo que creó las condiciones para Feeding Our Future”.

Los fiscales federales han descrito el caso Feeding Our Future como uno de los mayores esquemas de fraude durante la pandemia en el país, alegando que se reclamaron fraudulentamente más de 250 millones de dólares destinados a programas de nutrición infantil mediante reembolsos por comidas falsas.

Robbins señaló que el comité se interesó en la participación de Omar después de conocer comunicaciones entre su oficina y personas que luego fueron condenadas en el esquema. También mencionó un video de 2020 en el que Omar promovía esfuerzos de distribución de comidas en el restaurante Safari, un lugar que los fiscales identificaron posteriormente como uno de los principales participantes en el fraude.

Los demócratas del comité se opusieron al esfuerzo. El representante Dave Pinto, demócrata por St. Paul, cuestionó el momento de la citación.

“Sabemos que el presidente y la administración federal no tienen ningún reparo en perseguir a sus enemigos políticos e investigarlos de todas las formas posibles”, dijo Pinto. “Si hay algún tipo de irregularidad por parte de la congresista Omar —y si no la hay—, no tengo ninguna duda de que la administración Trump hará todo lo posible con todos los recursos que tiene”.

El representante Isaac Schultz, republicano por Elmdale Township, argumentó que el esfuerzo de la citación forma parte de un intento más amplio por entender el fraude en los programas estatales de Minnesota.

“Feeding Our Future es solo una parte del panorama en relación con el fraude que sabemos que vendrá en Medicaid”, dijo Schultz. “Ahora tenemos la oportunidad de usar nuestras herramientas aquí en la Cámara de Representantes para emitir esta citación y obtener una mayor comprensión”.

Robbins dijo este viernes que espera que la intervención de los comités de supervisión del Congreso ayude a los republicanos a obtener los registros.

“Espero que los comités federales de supervisión puedan ayudarnos a obtener los hechos sobre la participación de la representante Omar en el caso”, afirmó Robbins. “Si no tiene nada que ocultar, debería testificar ante nuestro comité y entregar las pruebas del juicio”.

La oficina de Omar no respondió a las solicitudes de comentarios de The Center Square.

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