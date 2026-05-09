Elon Musk arremete contra la justicia francesa que investiga a X: "¡Son más falsos que un euro de chocolate!"

Publicado por Carlos Dominguez 9 de mayo, 2026

Elon Musk ha vuelto a estallar contra las autoridades judiciales francesas. El propietario de X arremetió contra los fiscales que indagan posibles irregularidades en su red social, en medio de una investigación que no deja de ampliarse.

Francia abrió una pesquisa en enero de 2025 tras recibir denuncias de que la plataforma habría sido utilizada para interferir en asuntos políticos internos del país. Desde entonces, la investigación ha crecido y ahora incluye acusaciones de negacionismo del Holocausto, distribución de deepfakes sexuales y, más recientemente, posible complicidad en la difusión de material de abuso sexual infantil.

Al responder a una reciente publicación de X Daily News sobre la última fase de la investigación, Musk escribió este viernes en francés: "¡Son más falsos que un euro de chocolate y más gays que un flamenco con tutú de neón!".

La escalada de Musk contra los fiscales franceses

El propietario de Tesla y SpaceX, investigado junto a la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, no se presentó recientemente a una citación de la justicia francesa para un interrogatorio informal.

En marzo, tras un registro en las oficinas de X en París, Musk calificó a los magistrados franceses de "retrasados mentales" en un mensaje publicado en su propia red social, luego de que la Fiscalía de París alertara a las autoridades estadounidenses sobre la sospecha de que el magnate había alentado deliberadamente la controversia en torno a los deepfakes de contenido sexual en X para inflar "artificialmente" el valor de su empresa.

En ese momento, la red social condenó lo que consideró "una acción judicial abusiva con motivaciones políticas" y negó cualquier irregularidad.

La tensión entre Musk y las autoridades francesas sigue en aumento, mientras la investigación continúa su curso.