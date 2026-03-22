EN VIVO | Irán afirma que los ataques de EEUU e Israel causaron "graves daños" en las infraestructuras críticas de agua y energía

Publicado por Israel Duro 22 de marzo, 2026

En el arranque de la cuarta semana de conflicto en Oriente Medio, ambos bandos continúan intensificando sus ataques y subiendo el nivel de la retórica. Los ayatolás respondieron amenazando con destruir las bases energética de la región al ultimátum de Donald Trump de eliminar sus fuentes de energía si Irán no reabre en 48 horas el estrecho de Ormuz.

Además, Irán y sus proxies lanzaron una gran ofensiva durante la noche contra Israel y los países vecinos. Más de 100 personas resultaron heridas tras el impacto de misiles iraníes en pueblos del sur del país, cerca de una instalación nuclear. Además, una persona perdió la vida por un misil lanzado desde Líbano.

Las horas corresponden al horario del Este

06:02 am Irán afirma que los ataques de EEUU e Israel causaron "graves daños" en las infraestructuras críticas de agua y energía 11:02 22/03/2026 11:02 22/03/2026 Las infraestructuras críticas de agua y energía de Irán han sufrido grandes daños debido a los ataques de Estados Unidos e Israel, declaró el domingo el ministro de Energía del país.



"La infraestructura vital de agua y electricidad del país ha sufrido graves daños tras los ataques terroristas y cibernéticos de Estados Unidos y el régimen sionista", dijo el ministro de Energía, Abbas Aliabadi, según la agencia de noticias ISNA.



"Los ataques tuvieron como objetivo decenas de instalaciones de transmisión y tratamiento de agua y destruyeron partes de las redes críticas de suministro de agua", señaló, añadiendo que se estaban realizando esfuerzos para reparar los daños.

05:44 am Hezbolá reivindica el lanzamiento de un misil desde Líbano que mató a una persona al norte d eIsrael 10:31 22/03/2026 10:31 22/03/2026 Una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron el domingo socorristas y el ejército israelíes. El ataque fue reivindicado por el movimiento proiraní Hezbolá.

05:35 am Intercambio de ataques entre Israel e Irán: explosiones en Teherán y en el centro del Estado judío 10:24 22/03/2026 10:24 22/03/2026 Varias explosiones se escucharon en Jerusalén después de que el ejército israelí alertara de la llegada de misiles lanzados desde Irán hacia el centro de Israel, informaron periodistas de la AFP. En un primer momento no se reportaron heridos.

​

​Además, Israel anunció una nueva oleada de ataques contra objetivos en Teherán y aseguró haber atacado un centro universitario en la capital porque era "utilizado por las industrias militares del régimen (...) y por el dispositivo de misiles balísticos para desarrollar componentes y armas nucleares".

05:25 am Seis muertos en un accidente de helicóptero en Qatar -

10:27 22/03/2026 10:27 22/03/2026 Seis personas murieron en un accidente de helicóptero en las aguas territoriales de Qatar y una persona está desaparecida, indicó el Ministerio del Interior catarí en X.



Una horas antes, el ministerio indicó que el accidente fue provocado por un "fallo técnico" durante un "vuelo de rutina".

05:15 am Netanyahu: "Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro" 10:12 22/03/2026 10:12 22/03/2026 "Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Estamos decididos a seguir golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes".



05:00 am Al menos 100 heridos en el sur de Israel tras un ataque con misiles iraníes cerca de una central nuclear 10:18 22/03/2026 10:18 22/03/2026 Al menos 100 personas resultaron heridas la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, seis de ellas de gravedad, tras un ataque iraní, según el más reciente balance provisional de los servicios de rescate.



Poco antes, la ciudad de Dimona que alberga instalaciones nucleares también recibió el impacto de un misil. Los equipos de socorro israelíes reportaron una treintena de heridos en esa ciudad. Irán reivindicó el lanzamiento en "respuesta" al ataque "enemigo" contra el complejo nuclear de Natanz, en el centro del país.



04:37 am Arabia Saudita anuncia la expulsión de diplomáticos iraníes 10:29 22/03/2026 10:29 22/03/2026 Arabia Saudita, que al igual que las demás monarquías del Golfo sufre ataques de Irán, ordenó el sábado la expulsión de un diplomático iraní y tres miembros de su equipo.

04:25 am Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita denuncian nuevos ataques iraníes 10:21 22/03/2026 10:21 22/03/2026 Emiratos Árabes Unidos anunció el sábado que había sido blanco de proyectiles iraníes, después de que Teherán advirtiera que sería atacado en caso de ofensivas contra unas islas en disputa en el golfo de Omán, cercanas al estrecho de Ormuz.



Las islas de Abu Musa y la Gran Tunb, bajo control iraní, son reclamadas por Emiratos Árabes Unidos y son motivo de disputa entre ambos países desde hace tiempo.

​

​Por su parte, Arabia Saudita anunció que había detectado tres misiles balísticos que se dirigían contra su capital. Uno fue interceptado y otros dos cayeron en zonas deshabitadas.



04:07 am Un centro estadounidense en el aeropuerto de Bagdad sufre ocho ataques nocturnos 10:07 22/03/2026 10:07 22/03/2026 Un centro diplomático y de logística estadounidense del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, fue atacado ocho veces durante la noche, indicó este domingo un encargado de seguridad iraquí, en plena guerra en Oriente Medio.



"Ocho ataques distintos, llevados a cabo hasta el amanecer con cohetes y drones, apuntaron" al centro estadounidense del aeropuerto, dijo a la AFP un alto cargo de seguridad. "Algunos cohetes cayeron en las inmediaciones de esta base", indicó.