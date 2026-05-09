La Justicia permite las cámaras durante el juicio del acusado asesino de Charlie Kirk

Publicado por Misty Severi 9 de mayo, 2026

Un juez de Utah Tony Graf accedió este viernes a permitir cámaras en la sala del juicio de Tyler Robinson, que se celebrará más adelante este año, y retrasó su audiencia preliminar hasta julio. Robinson está acusado de asesinar a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

La audiencia preliminar se llevará a cabo ahora del 6 al 10 de julio, según informó Fox News.

El juez Graf rechazó la solicitud del equipo de Robinson de prohibir las cámaras en la sala, a pesar de la gran notoriedad del caso.

La defensa argumentó que la enorme publicidad del caso podría predisponer a los jurados en contra de su cliente, después de que encuestas revelaran que la mayoría de los residentes del condado de Utah conocían el caso y que el 64% creía que Robinson era culpable basándose en la cobertura mediática.

Robinson enfrenta cargos por asesinato agravado, dos cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor, en relación con el presunto asesinato de Kirk.

Kirk fue asesinado el pasado mes de septiembre mientras daba un discurso en la Universidad Utah Valley en Orem, Utah.

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