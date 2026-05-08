EEUU se prepara para repatriar a los estadounidenses que se encuentran en el barco afectado por el hantavirus
Un portavoz del Departamento de Estado informó de que se "está organizando un vuelo" para repatriar a los 17 estadounidenses que viajan a bordo del crucero.
Estados Unidos enviará un avión para repatriar a los estadounidenses que viajan a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus.
De los 120 pasajeros que ha llegado a tener el crucero -llamado MV Hondius y operado por la compañía Oceanwide Expeditions-, 17 son estadounidenses.
Un portavoz del Departamento de Estado (DOS) informó de que un avión ya se está preparando para "repatriar" a los estadounideses que se encuentran en el interior del barco.
"El Departamento de Estado está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses a bordo de este barco", indicó el portavoz del DOS, en declaraciones recogidas por AFP.
Además, añadió que el DOS está "en comunicación directa con los estadounidenses" que se encuentran a bordo del MV Hondius y que está conversando con el Gobierno de España para coordinar "la asistencia consular" con los afectados.
El crucero está previsto que amarre en Tenerife (Islas Canarias, España).