La congresista Mónica De La Cruz: “Queremos que quienes alimenten a los estadounidenses sean nuestros agricultores en vez de China”

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó a la congresista republicana del distrito 15 de Texas, Mónica De La Cruz, sobre numerosos temas como la importancia del crecimiento empresarial y la realidad de los agricultores en su estado.

“Entiendo lo duro que es levantarse todos los días y no solo ser responsable de su familia, sino también de esos empleados y de sus familias. Por eso queremos ayudar a aliviar esa carga reduciendo regulaciones y haciendo permanente la deducción del 20 % para los pequeños empresarios. Esto va a ayudar a personas en todo el país, pero especialmente aquí, en el sur de Texas. […] Cuando recorro mi comunidad, lo que escucho todos los días de la gente es que no quieren volver al caos que ocurrió bajo la Administración Biden. Lo que quieren es seguridad, ley y orden aquí en la frontera. […] No queremos que países como China u otros estén alimentando a los estadounidenses. Queremos que los agricultores estadounidenses hagan lo que mejor saben hacer, y eso es alimentar a los estadounidenses", dijo De La Cruz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.