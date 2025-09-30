La acusación de Comey se centra en la veracidad de haber autorizado a su amigo y asesor a filtrar información a los medios, según fuentes

Publicado por Jerry Dunleavy / Just The News 30 de septiembre, 2025

El destituido director del FBI James Comey ha sido acusado por supuestamente mentir al Congreso cuando negó haber autorizado las filtraciones del FBI a los medios de comunicación. De hecho, múltiples fuentes dijeron a Just the News que Comey autorizó a su asesor personal y amigo Daniel Richman a filtrar a la prensa.

Richman, exfuncionario del Departamento de Justicia y actual profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, fue Empleado Especial del Gobierno (SGE) en el FBI durante las elecciones de 2016, y ya es de dominio público que Richman ayudó posteriormente a Comey a filtrar los llamados "Memorandos Comey" al New York Times en 2017 tras el despido de Comey por el presidente Donald Trump. La motivación de la filtración fue el deseo de Comey de impulsar el nombramiento de un abogado especial para llevar a cabo la investigación Trump-Rusia de la oficina, que resultó ser infundada. Comey ha descrito a Richman como un "amigo" de los investigadores, y Richman también llegó a ser abogado personal de Comey.

La acusación contra Comey se produjo dos semanas después de que Richman fuera citado como parte de una investigación criminal, según ABC News.

Elementos de la acusación y "personas" anónimas

La acusación solicitada por el Departamento de Justicia de Trump y aprobada por un gran jurado la semana pasada se deriva de acusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que alguna vez hubiera autorizado una filtración de información del FBI a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Clinton. La acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

"En o alrededor del 30 de septiembre de 2020, en el Distrito Este de Virginia, el acusado, JAMES B. COMEY JR., hizo deliberadamente y a sabiendas una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos, al declarar falsamente a un senador estadounidense durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que él, JAMES B. COMEY JR., no había 'autorizado a otra persona del FBI a ser una fuente anónima en las noticias' en relación con una investigación del FBI sobre la PERSONA 1", afirma la acusación.

Fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron que la "Persona 1" es Hillary Clinton. Las fuentes declinaron ser nombradas debido a la naturaleza sensible de la investigación.

La acusación continúa diciendo que la negación de autorización de filtración de Comey "era falsa, porque, como JAMES B. COMEY JR. sabía entonces y allí, de hecho había autorizado a la PERSONA 3 a servir como una fuente anónima en informes de noticias con respecto a una investigación del FBI relativa a la PERSONA 1".

La acusación de que la "Persona 3" es Richman se produce después de que múltiples artículos periodísticos hubieran sugerido aparentemente que la persona en cuestión a la que Comey supuestamente había autorizado a filtrar información había sido el ex director adjunto del FBI Andrew McCabe. Las fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que la "Persona 3" es Richman.

Richman fue ayudante del fiscal federal del distrito sur de Nueva York entre 1987 y 1992, según su biografía oficial, y Richman dice que fue seleccionado inicialmente por el entonces fiscal federal Rudy Giuliani para ser fiscal federal.

Richman pasó a ser profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, y desde 2009 es profesor de Derecho Paul J. Kellner en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

"Richman ha sido asesor del ex director del FBI James B. Comey y consultor del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos", señala actualmente la biografía de Richman en la Facultad de Derecho.

Bajo la dirección de Comey, los registros muestran que Richman fue nombrado SGE en 2015 hasta principios de 2017, donde supuestamente habló con la prensa para ayudar a dar forma a las noticias a favor de Comey, aunque Richman ha dicho que Comey nunca le pidió que hablara con la prensa. Desde la salida de Comey de la oficina, Richman ha criticado repetidamente a Trump y al Departamento de Justicia dirigido por Trump, incluso a través de apariciones en podcasts y artículos a través del sitio web Lawfare dirigido por otro amigo de Comey.

Comey no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Just the News enviada a través de su abogado, y Richman no respondió a una solicitud que se le envió a través de su dirección de correo electrónico personal de la facultad de Derecho.

Richman, las filtraciones a los medios y 'The New York Times'

El FBI llegó a la conclusión de que numerosas historias de medios de noticias heredadas que ayudaron a impulsar la falsa narrativa de la colusión con Rusia contenían inteligencia clasificada filtrada ilegalmente, pero no logró identificar definitivamente a los filtradores. No obstante, los agentes obtuvieron una sorprendente admisión de que Comey utilizó un conducto especial para el New York Times, ganador del premio Pulitzer, en su intento de pulir su imagen y presionar para que un fiscal especial acabara con Trump.

Richman admitió a los agentes en entrevistas que se comunicaba rutinariamente en nombre de Comey, su viejo amigo, con el reportero del Times Michael Schmidt, cuyo trabajo fue uno de los reportajes del periódico ganadores del Pulitzer en 2018 sobre la interferencia electoral rusa. El objetivo, dijo Richman al FBI, era "corregir historias críticas con Comey, el FBI y dar forma a la futura cobertura de prensa" fuera de la oficina de prensa oficial del buró, según memorandos internos del FBI.

Aunque Richman era conocido por haber sido citado públicamente en noticias como defensor de Comey, admitió ante los agentes -que formaban parte de la bruma ártica del FBI investigación de filtraciones clasificadas - que Comey le dio acceso a lo que resultó ser información altamente clasificada hasta el nivel de Alto Secreto / Información Sensible Compartimentada y que a veces proporcionó información a periodistas de forma anónima, según memos de la oficina.

"Richman estaba bastante seguro de no haber confirmado la Información Clasificada. Sin embargo, Richman dijo a los agentes entrevistadores que estaba seguro 'con descuento' de que no le había hablado a Schmidt de la Información Clasificada", relataba un memorándum del FBI.

Al final, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos penales contra Comey ni contra ninguno de sus lugartenientes en aquel momento a pesar de las posibles pruebas de filtraciones, alegando que no podía estar seguro de quién filtró qué y cuándo.

La investigación, cuyo nombre en clave es "Arctic Haze", examinó cuatro artículos

El interrogatorio de Richman y sus admisiones de contacto significativo con Schmidt proporcionan la cuenta más detallada hasta la fecha de cómo los críticos de Trump como Comey -que fue despedido por el presidente- utilizaron los medios de comunicación para elaborar narrativas que finalmente resultaron ser falsas o engañosamente exageradas, muestran los memorandos.

La investigación de filtraciones del FBI, cuyo nombre en clave era "Arctic Haze", reveló detalles clave sobre Richman -amigo, confidente y conducto mediático de Comey desde hacía mucho tiempo-, incluida la que en aquel momento era su relación de casi una década como fuente con Schmidt, del Times.

La investigación de la filtración se centró en cuatro artículos periodísticos que contenían información clasificada filtrada.

El primero era un artículo del Times de cuatro reporteros -Schmidt, Matt Apuzzo, Adam Goldman y Eric Lichtblau- de finales de abril de 2017 titulado "Comey trató de proteger al FBI de la política. Then He Shaped an Election" El segundo fue un reportaje de Washington Post de Ellen Nakashima de principios de abril de 2017 titulado "Surgen nuevos detalles sobre el hackeo ruso de 2014 al Departamento de Estado: Fue un 'combate cuerpo a cuerpo'".

El tercero fue otro artículo del Post de Karoun Demirjian y Devlin Barrett de finales de mayo de 2017 titulado "Cómo un dudoso documento ruso influyó en el manejo del FBI de la investigación sobre Clinton"." El cuarto fue un artículo del Wall Street Journal de Holman Jenkins Jr. de finales de mayo de 2017 titulado, "La historia Trump-Rusia empieza a tener sentido".

El artículo de Times de abril de 2017por Schmidt citaba a Richman defendiendo a Comey: "Jim ve su papel como apolítico e independiente. El director del FBI, aunque dependa del fiscal general, a menudo tiene que mantenerse al margen de su jefe."

Richman defiende a Comey

Schmidt escribió que "confidentes como el Sr. Richman dicen que se vio limitado por las circunstancias" mientras "navegaba por aguas en las que cada movimiento tiene consecuencias políticas." Richman también habría dicho que Comey mostró "un patrón consistente de alguien que trata de actuar con independencia e integridad, pero dentro de los canales establecidos" y que "su enfoque de la investigación sobre Rusia se ajusta a este patrón."

El artículo del Times editorializaba diciendo que, en el caso de la investigación Trump-Rusia, Comey "dirigió la investigación según las reglas." La mala calidad de esa investigación fue criticada por el inspector general del DOJ Michael Horowitz, el abogado especial John Durham, y otros.

Los memorandos del FBI, publicados por el actual director del FBI, Kash Patel, a principios de este año, muestran que 'Arctic Haze' fue abierta por la Oficina de Campo del FBI en Washington como una investigación de filtración a los medios a mediados de agosto de 2017, después de que una fuente redactada a finales de junio de 2017 "informara de la divulgación no autorizada de información clasificada en ocho artículos publicados entre abril y junio de 2017" y tras una solicitud del DOJ a principios de agosto de 2017.

El FBI cerró la investigación a principios de septiembre de 2021 sin que el DOJ acusara a nadie de filtrar material clasificado. El documento de cierre de la oficina proporcionó detalles sobre el intento fallido del FBI de atrapar a los filtradores. El documento del FBI indicaba que se había tratado como una "investigación de espionaje".

El FBI dijo que la "predicción fáctica" para la investigación de la filtración se basó en gran medida en la información clasificada que apareció por primera vez en el artículo del Times de abril de 2017.

Comey contrata a Richman como empleado del Gobierno y le concede autorización Top Secret

El FBI dijo que "Comey dio instrucciones al FBI para contratar a Richman como Empleado Especial del Gobierno" en 2015 y "concederle una autorización Top Secret con acceso a Información Sensible Compartimentada" y que "los registros del FBI indicaban que Richman fue contratado para trabajar en asuntos de 'Going Dark'." La oficina dijo que su investigación "reveló que Comey también contrató a Richman, para que Comey pudiera discutir asuntos sensibles, incluida información clasificada, con alguien fuera del liderazgo regular del FBI". Comey también utilizó a Richman como enlace con los medios".

Horowitz escribió en agosto de 2019 que Comey dijo a los investigadores "que Richman era un amigo cercano suyo que había estado 'in situ en el FBI mucho' porque Richman trabajó como Empleado Especial del Gobierno hasta febrero de 2017."

El organismo de control del DOJ escribió que Richman renunció como SGE en febrero de 2017, pero que su autorización de seguridad permaneció activa hasta que fue interrogado y "leído" por el FBI a mediados de julio de 2017.

"La investigación reveló que Richman había sido fuente de Michael Schmidt, uno de los reporteros a los que se atribuye la redacción del artículo en cuestión, y del New York Times desde al menos 2008", según muestran los registros de la investigación del FBI. "Richman habló por primera vez con Schmidt en relación con una investigación sobre actividades ilegales en el deporte. Antes de que Richman se convirtiera en un SGE, Schmidt visitó la casa de Richman numerosas veces. The New York Times citó a Richman varias veces, tanto en el registro como en el fondo, en historias relacionadas con Jim Comey. Después de ser cesado por el presidente Trump, Comey utilizó a Richman como conducto para transmitir a los medios de comunicación memorandos de sus reuniones con el presidente Trump."

"Según Richman, Comey y Richman hablaron sobre el 'martilleo' que Comey estaba recibiendo de los medios en relación con su manejo de la investigación del Examen de Medio Año. Richman opinó que Comey se sintió reconfortado por el hecho de que Richman había hablado con la prensa sobre sus sentimientos con respecto al manejo y la toma de decisiones de Comey sobre la investigación del Examen de Medio Año", dicen las notas del FBI. Las notas continúan diciendo que "aunque Richman afirmó que Comey nunca le pidió que hablara con los medios", el material que sigue a esa declaración fue redactado.

Los memos del FBI decían que "Richman recordó que Comey le dijo que había un extraño material clasificado relacionado con Lynch que llegó a conocimiento del FBI" y que "Comey le habló a Richman de la información clasificada, incluida la fuente de la información."

El FBI dijo que "los investigadores se enteraron de que se dijo a la Oficina de Asuntos Públicos del FBI que ayudara a The New York Times con el artículo de abril de 2017" y que "Comey dirigió o autorizó de otro modo la asistencia oficial del FBI a The New York Times."

El agente especial del FBI caído en desgracia y despedido Peter Strzok y la exabogada del FBI Lisa Page, con quien Strzok mantenía una relación sentimental, parecen haber participado en la información a The Times, según los memorandos del buró.

"Strzok declaró que creía que la dirección ejecutiva del FBI les dijo que se reunieran con el New York Times. Strzok dijo que recordaba que le habían dicho que proporcionara una sesión informativa a nivel de investigador sobre la investigación del Examen de Medio Año", dijo el FBI en sus memos. "Durante la reunión del 30 de marzo de 2017, el Times dijo a Strzok y Page que tenían la Información Clasificada".

El FBI afirmó en 2021 que "la investigación no ha producido pruebas suficientes para acusar penalmente a ninguna persona, incluidos Comey o Richman, de hacer declaraciones falsas o de los delitos sustantivos investigados."

Los correos electrónicos del FBI ofrecen una ventana a las actividades de Richman dentro del buró

Correos electrónicos internos del FBI indican que la oficina estaba buscando incorporar a Richman como SGE ya en enero de 2015.Richman escribió en un correo electrónico del FBI de octubre de 2015 sobre el problema de "Going Dark" y dijo que "estoy usando mi año sabático para ayudar a la oficina del director del FBI a pensar en estos y otros temas."

Los correos electrónicos del FBI indican que el primer mandato de Richman como SGE terminó en 2016 y que luego fue nombrado de nuevo como SGE por otro año como "consultor" de la Oficina del Asesor General del FBI.

Correos electrónicos internos del FBI muestran que Richman reenvió a la funcionaria del FBI Sasha O'Connell un correo electrónico de finales de agosto de 2016 de Politico escritor Riley Roberts, que estaba haciendo una "inmersión profunda en el director del FBI Comey" que ella indicó que sería crítica con el manejo de Comey de la investigación sobre el uso de Clinton de un servidor de correo electrónico privado ilícito. Roberts preguntó a Richman si "podría estar dispuesta a ofrecer su perspectiva (o al menos parte de ella) en el registro."

O'Connell dijo a un funcionario redactado que "Dan quería estar seguro de que OPA [la Oficina de Asuntos Públicos] estaba al tanto de que había hecho esta reunión y sentía que había tenido cierto éxito." Un funcionario redactado de la oficina nacional de prensa del FBI dijo que "no estaba al tanto" de un próximo Politico reportaje sobre el enfoque de Comey a la investigación de Clinton.

El artículo de Politico salió en septiembre de 2016 y criticaba duramente a Comey, pero citaba a Richman defendiendo repetidamente a su amigo.

Correos electrónicos internos de Richman también indican múltiples instancias en las que dijo que planeaba reunirse con Comey en su oficina. Los correos electrónicos también indican que Richman se coordinaba con Rybicki y Baker en su trabajo en el FBI.

Los registros del FBI muestran que Richman recibió un correo electrónico a principios de febrero de 2016 de un reportero de la revista Time que estaba trabajando en un "perfil más largo" sobre Comey, en el que Richman decía a los destinatarios redactados que "estoy feliz de hablar con él y decirle lo correcto (lo que creo)", pero que Richman quería primero la luz verde de Comey y sus ayudantes.

El amigo de Comey dijo en un correo electrónico a un funcionario del FBI y a un funcionario de "OGA" (que significa Otra Agencia Gubernamental) a principios de enero de 2017 que "he ido a la sede [del FBI] varias veces en los últimos meses." Un correo electrónico de Richman a Rybicki decía que Comey había pedido a Richman que fuera a su oficina el 3 de enero de 2017.

Richman envió un correo electrónico a funcionarios del FBI a principios de febrero de 2017 diciendo que "estoy renunciando a mi estatus de SGE, y por lo tanto no estaré, a partir de hoy, trabajando formalmente para la Oficina en el futuro inmediato." El amigo de Comey dijo que "mi estatus de SGE está limitando lo que puedo hacer en mi vida extracurricular".

Comey dice que Richman ayudó a filtrar los Comey Memos: lo que provocó el nombramiento de Mueller

Horowitz escribió un informe publicado en agosto de 2019 en el que criticaba la decisión de Comey de filtrar sus llamados "Memorandos Comey" -que incluían detalles sobre los supuestos comentarios de Trump sobre el teniente general Mike Flynn- a los medios en 2017 en un esfuerzo del entonces despedido director del FBI por impulsar el nombramiento de un abogado especial.

Horowitz escribió que su investigación "entrevistó a 17 testigos, entre ellos el exdirector Comey y Daniel Richman, el individuo que, a petición de Comey, compartió el contenido de uno de los Memorandos con un reportero [Schmidt] del New York Times". Comey dijo a Horowitz que al día siguiente de ser despedido por Trump, contrató a Richman como abogado.

"Anteriormente hemos culpado a Comey por actuar de forma unilateral e inconsistente con la política del Departamento", escribió el organismo de control del DOJ. "La divulgación no autorizada por parte de Comey de información sensible de las fuerzas de seguridad sobre la investigación de Flynn merece una crítica similar".

Comey admitió en 2017 que esperaba que filtrar esta información "podría provocar el nombramiento de un abogado especial" Horowitz concluyó que las filtraciones de Comey fueron "un intento de obligar al Departamento a tomar medidas oficiales de investigación."

"Comey tenía varias otras opciones legales a su disposición para abogar por el nombramiento de un abogado especial, que nos dijo que era su objetivo al hacer la revelación", escribió Horowitz. "Lo que no estaba permitido era la divulgación no autorizada de información sensible de investigación, obtenida durante el curso del empleo del FBI, con el fin de lograr un resultado deseado personalmente."

Horowitz envió en su momento una remisión penal al DOJ por los memorandos de Comey, pero el DOJ declinó iniciar acciones judiciales.

Sin embargo, los esfuerzos de filtración de Comey tuvieron éxito, ya que Robert Mueller fue nombrado abogado especial a los pocos días de que las filtraciones de los memorandos de Comey llegaran al Times.

Un artículo en el Times escrito por Schmidt se titulaba "Comey Memo Says Trump Asked Him to End Flynn Investigation" y fue publicado el 16 de mayo de 2017. El entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein nombró a Mueller como abogado especial al día siguiente.

Después de dos años, Mueller "no estableció" ninguna colusión entre Trump y Rusia criminal.

Personal del Comité Judicial del Senado, liderado por el Partido Republicano, habló con Richman a mediados de junio de 2017 en un esfuerzo por obtener copias de los memorandos que Comey había proporcionado a Richman para filtrar a los medios de comunicación. Durante la entrevista, Richman supuestamente sugirió que un abogado de la oficina del Consejero General del FBI que había sido encargado de la investigación de Mueller había sido autorizado para comunicarse en nombre de Richman.

Richman supuestamente dijo que "no creo que sea normal en lo más mínimo" para él tener un fiscal federal hablando con un comité del Congreso en su nombre, pero "tampoco es normal que un profesor de derecho represente al ex director del FBI."

Al parecer, el profesor de Columbia también dijo al personal del Senado que estaba "trabajando con el FBI" y coincidió en que "estamos muy lejos de la normalidad". Richman también habría dicho a los miembros del personal algo así como "ustedes hacen las cosas según sus reglas" y "yo hago las cosas según mis reglas."

Richman repitió autores de artículos contra Trump

Richman en los últimos años -incluso en enero de este año- ha escrito artículos y ha hecho apariciones en podcast para Lawfare, un sitio web fundado por Benjamin Wittes que es bien conocido por sus críticas a Trump y al Departamento de Justicia de Trump, incluyendo el actual caso contra Comey.

Wittes -descrito por Politico en 2017 como "El bardo del Estado profundo" - es un crítico de Trump desde hace mucho tiempo, y se autodenomina amigo tanto de Comey como de Strzok. Wittes y Lawfare contrataron recientemente a un antiguo amigo de Strzok y ex agente del FBI Michael Feinberg, que dimitió de la oficina a principios de este año después de que, según dice, le dijeran que tendría que someterse a una prueba de polígrafo sobre su amistad con Strzok.

Schmidt, del Times, escribió múltiples historias en mayo de 2017 sobre las interacciones de Comey con Trump -incluido el contenido de los llamados Memorandos Comey- mientras Comey buscaba el nombramiento de un abogado especial tras ser despedido por Trump. Wittes dijo en 2017 que fue fuente de al menos una de las historias -que describía a Wittes como "un amigo de Mr. Comey"- con Wittes escribiendo que concedió una larga entrevista a Schmidt "sobre mis conversaciones con el director del FBI James Comey en los últimos meses, y en particular sobre una de esas conversaciones que tuvo lugar el 27 de marzo durante el almuerzo en la oficina del FBI de Comey." Richman había ayudado a filtrar los memorandos de Comey al Times.

Durante el primer mandato de Trump, Wittes celebraba las historias del Rusiagate con vídeos de un "Baby Cannon" despido. Los artículos de Richman para el sitio web de Wittes incluían múltiples piezas sobre los casos criminales presentados contra Trump por el DOJ de Biden y el entonces abogado especial Jack Smith.

El amigo de Comey escribió sobre Trump para el outlet en 2022 que "nadie debería subestimar la dificultad de un viaje a la cabeza de alguien que ha tenido una relación problemática con la experiencia, los precedentes y la realidad." Richman escribió para el outlet en 2023 sobre la necesidad de Trump de asistir personalmente a un posible juicio que "tal vez incluso llegue a apreciar el daño que sus acciones han causado -aunque no me engaño en cuanto a la probabilidad de ese reconocimiento aquí."

Richman también escribió para Lawfare a finales de enero en oposición a los esfuerzos de Trump contra la inmigración ilegal, afirmando que "la administración Trump carece del poder legal para coaccionar a las autoridades estatales y locales para que se alisten en su campaña de deportación- e ignora la historia de esfuerzos similares fallidos."

A raíz de la muerte de George Floyd, Richman coescribió un artículo del Washington Post en el verano de 2020 argumentando que "la reforma policial no funcionará a menos que involucre a los gobiernos federal y estatal" y que "la responsabilidad externa es clave para lograr el cambio a nivel local."

Richman también escribió un artículo para el Financial Times en 2023 sobre el enjuiciamiento de Trump en la era Biden, elogiando tanto a Smith como al fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, por "cumplir cada uno con su deber e intentar que Trump rindiera cuentas por un grave ataque a la democracia estadounidense y a la Constitución."

El amigo de Comey también escribió artículos de opinión en el New York Times este año, afirmando en febrero que "el retorcido juego de lealtades del Departamento de Justicia de Trump es algo nuevo, peligroso y contraproducente" y dijo en julio que "Trump parece haber puesto la lealtad personal por encima de todo en los líderes que eligió para el Departamento de Justicia y el FBI."

Richman también acudió el mes pasado al podcast del cómico y ex senador demócrata Al Franken para hablar de "La politización del Departamento de Justicia por Trump". Durante el episodio, Richman calificó al director del FBI, Kash Patel, de "manifiestamente no cualificado" y de "alguien cuya única cualificación es la lealtad absoluta" a Trump.

Ha hecho numerables apariciones en otros medios impresos y en línea, a menudo como crítico de Trump.

Lugartenientes de Comey y otras filtraciones a los medios

Los fiscales federales también han recopilado pruebas de otros altos lugartenientes de Comey de que autorizó la filtración de información clasificada a periodistas justo antes de las elecciones de 2016, pero se negó a presentar cargos penales, según otros memorandos recientemente desclasificados que ponen en duda el testimonio del exdirector del FBI ante el Congreso.

Las revelaciones bomba que involucran al exconsejero general del FBI James Baker y al exjefe de personal de Comey James Rybicki fueron memoradas en documentos que Patel descubrió a principios de este año.

Los memorandos detallan pruebas y entrevistas recopiladas por agentes del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en relación con información clasificada filtrada al Times en octubre de 2016, antes de las elecciones de noviembre en las que Trump derrotó a Clinton.

"La investigación del USPIS [Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos] también reveló que Baker reveló información clasificada del USG [Gobierno de Estados Unidos] al NYT bajo la creencia de que, en última instancia, había sido instruido y autorizado para hacerlo por el entonces director del FBI, James Comey", se lee en una de las notas del sumario. "Por ejemplo, durante las entrevistas, Baker indicó que el jefe de gabinete del FBI, James Rybicki, le dio instrucciones (a Baker) para revelar la información al NYT, y Baker entendió que Rybicki estaba transmitiendo esta instrucción y autorización de Comey."

Los memorandos no identifican las piezas concretas de información clasificada que se filtraron ni si Comey o cualquier otra persona estaba autorizada a desclasificarlas para los medios.

Fueron investigados por múltiples fiscales, incluida la oficina del fiscal federal en Washington, bajo la primera administración de Trump y por el futuro fiscal especial John Durham, y todos declinaron presentar cargos criminales, muestran los memos.

Los memorandos del FBI muestran que la investigación sobre filtraciones clasificadas "Vórtice Trópico" del Departamento de Justicia se centró inicialmente en un artículo no especificado de octubre de 2016 del Times, así como en un artículo de principios de marzo de 2017 del Times escrito por los reporteros Schmidt y Michael Shear y titulado, "Comey pide al Departamento de Justicia que rechace las afirmaciones de Trump sobre escuchas telefónicas".

Según The Benton Institute for Broadband Society, el "artículo del NYT de octubre de 2016" en cuestión era un artículo publicado en Halloween de ese año escrito por los periodistas Eric Lichtblau y Steven Lee Myers y titulado "Investigando a Donald Trump, el FBI no ve un vínculo claro con Rusia".

Los memorandos del FBI decían que a finales de marzo de 2017, el entonces fiscal general adjunto en funciones, Dana Boente, ordenó al entonces fiscal federal de Connecticut, Durham, que dirigiera una investigación basada en una remisión penal de una fuente redactada "en relación con una divulgación pública no autorizada de información clasificada del USG."

La investigación del USPIS

El memorando decía que este tipo de investigaciones suelen ser llevadas a cabo por la División de Contrainteligencia del FBI con la supervisión de la División de Seguridad Nacional del DOJ, pero que "al menos uno de los sujetos de la investigación es un ex alto funcionario del FBI que anteriormente trabajó en la NSD", por lo que, "para evitar un posible conflicto de intereses o la apariencia del mismo", Boente asignó la investigación a Durham y al USPIS en lugar de a la NSD y al FBI.

El documento del FBI recientemente desclasificado levantó una redacción que mostraba que uno de los sujetos de investigación criminal previamente ocultados era "el consejero general del FBI James Baker".

La nota del FBI decía que el "artículo del NYT de octubre de 2016 indicaba que había dos fuentes del Gobierno de Estados Unidos para el artículo." Las redacciones recién levantadas muestran que la Investigación del USPIS "reveló que Baker era una de las dos fuentes" y "también reveló que Baker reveló información clasificada del USG al NYT bajo la creencia de que en última instancia fue instruido y autorizado a hacerlo por el entonces director del FBI James Comey."

La nueva parte no redactada añadía que "Baker indicó que el jefe de personal del FBI, James Rybicki, le dio instrucciones (a Baker) de revelar la información al NYT, y Baker entendió que Rybicki le estaba transmitiendo esta instrucción y autorización de Comey."

El memorando del FBI decía que a finales de diciembre de 2017, Durham y el USPIS "completaron su investigación y entregaron un memorando con sus conclusiones y recomendaciones al fiscal general Jeff Sessions."

Un memorando del FBI para otra investigación sobre filtraciones a los medios está fechado a mediados de enero de 2019 e indica que la División de Contrainteligencia del FBI "recibió un borrador de memorando" de la Fiscalía de Estados Unidos en la capital del país en relación con la citada investigación dirigida por Durham.

La oficina de campo del FBI emitió un memorando a finales de febrero de 2020 en el que se indicaba que la investigación había concluido con la declinación de la fiscalía federal de la capital de la nación a procesar, pero en el memorando se daban más detalles sobre la investigación fallida.

El memorando decía que la parte de la investigación dirigida por Durham se había basado en una "remisión penal" que se había centrado en el artículo de octubre de 2016 en el Times. Durham y USPIS "completaron su investigación" a mediados de diciembre de 2018, y el "Memorándum Durham" enviado al entonces fiscal general en funciones Matthew Whitaker "recomendó NO procesar a Baker ni a nadie más", reveló la parte recién desclasificada del registro del FBI.

La oficina del FBI en Washington retomó la investigación al año siguiente. La oficina de campo del FBI "identificó una pista de investigación adicional" durante su investigación.

El memorando citaba un tuit de Trump de principios de marzo de 2017 en el que decía: "¡Terrible! Acabo de descubrir que Obama tenía mis 'cables pinchados' en la Torre Trump justo antes de la victoria. No se ha encontrado nada. Esto es macartismo!".

La nota señalaba que, al día siguiente, el Times publicó su artículo mencionado sobre Comey pidiendo al DOJ que rechazara la acusación de Trump.

"El artículo del NYT de marzo de 2017 informó de que un funcionario del Gobierno de Estados Unidos indicó que Comey pidió al DOJ que rechazara públicamente las afirmaciones de los tuits del presidente Trump, pero el DOJ no había emitido ninguna declaración de ese tipo. Los tuits y el artículo ocurrieron poco después del inicio de la Investigación USPIS", decía el memorando del FBI.

"Durante las entrevistas para la Investigación USPIS, se preguntó a múltiples funcionarios del DOJ y del FBI sobre sus discusiones, acciones y respuestas a los tuits y el artículo. Aunque los funcionarios proporcionaron opiniones sobre la identidad del funcionario del Gobierno de Estados Unidos en el artículo, la Investigación USPIS no determinó quién era", decía el memorando.

La oficina de campo del FBI en Washington "compiló los hallazgos de la Investigación USPIS en relación con los tuits y el artículo del NYT de marzo de 2017, y de la investigación adicional de WFO" a finales de octubre de 2019. Una parte recientemente desclasificada del memorando decía que "los hallazgos revelaron que Rybicki reenvió un correo electrónico que contenía una declaración propuesta a los medios de comunicación con respecto a los tuits a su presunta cuenta de correo electrónico personal (de Rybicki)."

Memo: Filtraciones "bajo la dirección implícita de Comey"

La parte recientemente desclasificada del memorando decía que "la declaración propuesta se originó en Comey y parecía estar en el nivel de clasificación UNCLASSIFIED" en el artículo de marzo de 2017 y que la oficina de campo del FBI "evaluó que Rybicki lo hizo para promover una divulgación potencialmente no autorizada a los medios de noticias, que parecía estar en la dirección implícita de Comey."

Una parte recientemente no redactada del memorando del FBI afirmaba que "sobre la base de los hallazgos y la evaluación", la oficina del fiscal de los Estados Unidos en la capital de la nación "emitió una carta de preservación para la cuenta de correo electrónico personal de Rybicki en promoción de un potencial proceso legal", pero que los fiscales federales "posteriormente declinaron seguir un proceso legal adicional ya que la declaración propuesta parecía ser UNCLASSIFIED."

La parte ahora no redactada del memorando del FBI decía que la oficina de campo del FBI "también preparó materiales relacionados con la declaración propuesta para su uso en una entrevista de noviembre de 2019 con Rybicki" realizada por los fiscales federales y los investigadores de la oficina en la capital del país, pero la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos "se negó a usarlos" y, por lo tanto, la oficina de campo del FBI "considera que esta pista de investigación adicional está completa."

Los memorandos del FBI afirmaban que a finales de enero de 2020 la Oficina del Fiscal de EE.UU. en D.C. "emitió una decisión de declinación fiscal para TROPIC VORTEX."

Queda por ver qué papel pueden desempeñar Strzok, Page, Rybicki, Baker u otros ex funcionarios del FBI en el posible juicio contra Comey - pero Richman puede ser un testigo clave, probablemente hostil a la acusación.

