El abogado demócrata detrás del dossier sobre la supuesta colusión con Rusia considera la inteligencia sobre interferencia iraní como una "gran mentira"

Publicado por Jerry Dunleavy 2 de marzo, 2026

El abogado de la campaña de Clinton que ayudó a financiar el desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele —con el que se promovieron afirmaciones infundadas de colusión entre Trump y Rusia en 2016— se unió a otros demócratas para negar los esfuerzos confirmados de injerencia electoral iraní en 2020 y 2024 dirigidos a perjudicar al entonces presidente Donald Trump, calificándolos de "Gran Mentira".

Just the News publicó una noticia titulada "Irán intentó interferir en las elecciones de 2020 y 2024 para frenar a Trump, y ahora se enfrenta a una nueva guerra con EEUU" a última hora de la noche del viernes. En la madrugada del sábado, Trump compartió el artículo de Just the News y su titular completo en Truth Social, poco después de difundir su vídeo anunciando ataques contra Irán.

Un grupo de demócratas —encabezados por Marc Elias, exasesor jurídico de la campaña de Hillary Clinton— y otros opositores a Trump intentaron negar que Irán se hubiera inmiscuido en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024 para socavar las candidaturas de Trump, pese a que incluso la Administración Biden, la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia señalaron que eso es lo que había hecho el régimen iraní.

Elias compartió el sábado una captura de pantalla del post de Trump en Truth Social sobre los esfuerzos iraníes de influencia electoral en 2020 y 2024, y desestimó esos hechos calificándolos como "la próxima Gran Mentira".

"La próxima Gran Mentira está tomando [sic] forma justo delante de nosotros", dijo Elias. "Donald Trump intentará utilizar esto para arrogarse poderes ilegales e inconstitucionales sobre las elecciones de 2026".

Elias tiene un largo historial de difundir material infundado contra Trump

Elias desempeñó un papel clave en la génesis del dossier Steele y en la promoción de afirmaciones infundadas sobre una supuesta colusión entre Trump y Rusia en 2016, pese a que ahora descarta los esfuerzos de injerencia electoral iraní como una "Gran Mentira".

Trump también había emitido en marzo de 2025 una orden ejecutiva sobre "Prevención de abusos del sistema legal y del tribunal federal"- en la que señalaba a Elias.

"Los abogados y bufetes de abogados que se involucran en acciones que violan las leyes de Estados Unidos o las normas que rigen la conducta de los abogados deben rendir cuentas de manera eficiente y efectiva", escribió Trump, y añadió: "Ejemplos recientes de mala conducta groseramente poco ética son demasiado comunes. Por ejemplo, en 2016, Marc Elias, fundador y presidente de Elias Law Group LLP, estuvo profundamente involucrado en la creación de un falso dosier por parte de un ciudadano extranjero diseñado para proporcionar una base fraudulenta para que las fuerzas de seguridad federales investigaran a un candidato presidencial con el fin de alterar el resultado de las elecciones presidenciales. Elias también trató intencionadamente de ocultar el papel de su cliente -la fallida candidata presidencial Hillary Clinton- en el dossier".

Un juez federal de distrito bloqueó la orden ejecutiva.

El informe del abogado especial Durham concluyó que "el FBI ignoró el hecho de que en ningún momento antes, durante o después de Crossfire Hurricane, los investigadores fueron capaces de corroborar una sola alegación sustantiva en los informes del dossier Steele".

La investigación del abogado especial de Durham socavó aún más la credibilidad del dossier y dio lugar a acusaciones contra la principal fuente de Steele, Igor Danchenko, así como contra el antiguo socio de Elias en el bufete Perkins Coie, Michael Sussmann, con quien Elias trabajó estrechamente en 2016. Tanto Danchenko como Sussmann fueron declarados inocentes.

El expediente Steele fue utilizado por el FBI en órdenes FISA dirigidas contra Carter Page y apuntaló una sentencia clave en la ICA de 2016 sobre la intromisión rusa, pero Steele y Fusion también empujaron afirmaciones sobre el expediente a los medios de comunicación durante las elecciones de 2016.

Cuando se le preguntó a Elias si sabía que Fusion envió a Steele a hablar con medios de comunicación durante 2016, Elias testificó ante el Congreso en 2017 que era "consciente de que él [Steele] habló con medios de comunicación en ese periodo de tiempo" y admitió que sabía de las reuniones antes de que ocurrieran.

El director de campaña de Clinton, Robby Mook, dijo en 2017 que había autorizado a Elias a contratar a una empresa para desenterrar trapos sucios sobre las conexiones de Trump con Rusia y afirmó que Elias informaba periódicamente a la campaña de Clinton sobre los trapos sucios que Fusion (y por tanto Steele) supuestamente había desenterrado.

Perkins Coie recibió más de 12 millones de dólares entre 2016 y 2017 por su trabajo representando a Clinton y al Comité Nacional Demócrata (DNC). Según Glenn Simpson, cofundador de Fusion, la empresa recibía 50.000 dólares al mes de Perkins Coie. Elias declaró que eran 60.000 dólares mensuales. Fusion afirmó haber pagado 168.000 dólares a Steele por su trabajo. Perkins Coie sostuvo que Fusion se puso en contacto con ellos en marzo de 2016, sabiendo que el bufete representaba a la campaña de Clinton.

Los cofundadores de Fusion, Simpson y Peter Fritsch, escribieron en su libro de 2019 que se reunieron con Elias en abril de 2016 y que Elias quería "investigaciones profundas sobre Trump".

Fritsch dijo que le dijo a Elias: "Creemos que ustedes realmente querrán prestar atención al ángulo de Rusia". Los autores escribieron que "era obvio por la reacción de Elias que el elemento Rusia era nuevo para él" y que "este ángulo era todo nuevo para Elias, y le encantó."

El informe del Comité de Inteligencia del Senado de agosto de 2020 decía que "Elias dijo a Fusion GPS que le informara sólo a él, por lo que las comunicaciones de Fusion GPS podrían ser únicamente con un abogado y, por tanto, estar cubiertas por el privilegio abogado-cliente".

La Comisión Federal Electoral dictaminó en 2022 que había "causa probable" para creer que Hillary for America y el DNC violaron las leyes federales al "informar erróneamente del propósito de ciertos desembolsos" y los multó.

La FEC dijo que el DNC pagó 849.407 dólares y la campaña de Clinton 175.000 dólares a Perkins Coie por lo que, según una denuncia, era "investigación de la oposición realizada por Fusion". La campaña de Clinton informó falsamente del propósito de todos esos pagos como "servicios legales", mientras que el DNC informó del propósito de la mayoría de esos pagos como "asesoría legal y de cumplimiento".

El informe de 2019 del inspector general del DOJ, Michael Horowitz, señaló que "con la autorización de Fusion GPS" a finales de septiembre de 2016, Steele viajó a Washington DC y se reunió con "numerosas personas ajenas al FBI para discutir la inteligencia que había obtenido." Estas incluyeron reuniones con Elias en su oficina de Washington, el funcionario del Departamento de Justicia Bruce Ohr, y otros. Steele se reunió más tarde con funcionarios del Departamento de Estado como Kathleen Kavalec y Jonathan Winer.

Steele ha dicho en presentaciones legales que se reunió con numerosos periodistas en 2016 "por instrucción de Fusion".

Elias declaró al Congreso en 2017 que había visto "algo" del dossier "pero no todo" durante la campaña de 2016. Dijo que empezó a recibir información sobre los hallazgos de Steele, ya fuera en copia impresa, oralmente o en persona, a finales de junio de 2016 o principios de julio de 2016, y que probablemente escuchó por primera vez el nombre de Steele a principios de julio de 2016 de boca de uno de los fundadores de Fusion.

Al hablar sobre qué tipo de información de Steele y Fusion pasó a la campaña Clinton, Elias dijo: "Si recibía información y era útil y era verificable y era información con la que me sentía cómodo, entonces iba a un cubo. Si era información que no lo era, no lo era".

Elias testificó en el caso Sussmann en 2022 que "yo daba instrucciones a Fusion sobre la investigación y la información que creía que me ayudaría a realizar mi trabajo. ... En algunas ocasiones, el trabajo de Fusion fue destilado e incorporado a mis juicios sobre cuestiones legales, mientras que en otros casos, compartí los resultados del trabajo de Fusion con mis clientes".

Jake Sullivan declaró al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2017 que estuvo en reuniones en las que Elias informó a la campaña sobre la investigación de la oposición, afirmando: "Marc lleva un tremendo número de cargos, así que no estaba seguro de a quién estaba representando. ... pensé que estaba, ya sabes, hablando con nosotros como, ya sabes, un compañero ... en el esfuerzo de la campaña".

Mook declaró ante el Comité de Inteligencia del Senado que "el abogado [Elias] a partir del verano [de 2016] le había informado" junto con Sullivan, Tony Podesta, Jennifer Palmieri y otros sobre "piezas de la información" del dossier.

Palmieri habló ante el Senado sobre las sesiones informativas de Elias y dijo: "Tenía informes. ... Algunas de las cosas que he leído que están en el dossier me las había contado Marc, incluido el famoso encuentro en el hotel".

Mook testificó que tanto él como Sullivan, Palmieri y Podesta aprobaron revelar afirmaciones infundadas de Alfa Bank a los medios de comunicación después de que Mook fuera alertado de las afirmaciones por Elias. Mook dijo que Clinton entonces aprobó personalmente revelar las falsas afirmaciones de Trump y Rusia a la prensa.

Durham dijo que los miembros de la campaña de Clinton, Fusion GPS y Perkins Coie jugaron un papel coordinado en revelar las afirmaciones de colusión y que Elias fue parte de la "campaña conjunta" en 2016. Sussmann y Elias trabajaban para Perkins Coie en ese momento, y Fusion también promovió las afirmaciones sobre Alfa Bank.

La campaña de Clinton lanzó su "sorpresa de octubre" de última hora en Halloween de 2016: una historia sobre Trump y Alfa Bank.

Una investigación del abogado especial Robert Mueller finalmente "no estableció" ninguna colusión criminal entre Trump y Rusia. Por su parte, Horowitz encontró enormes fallas en la investigación del FBI, criticando el papel "central y esencial" del expediente en la vigilancia politizada del FBI del exasociado de la campaña de Trump, Carter Page.

El historial de Elias en supuestas violaciones de la ley de campaña

Elias, que ayudó a la campaña presidencial de Clinton en 2016 a financiar el desacreditado dossier anti-Trump de Steele y ayudó a difundir afirmaciones infundadas de colusión, había contratado a la firma de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez había contratado a Steele en 2016.

La Comisión Federal Electoral impuso una multa de más de 100.000 dólares contra el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton en 2016 por una investigación sobre supuesta información errónea de gastos relacionados con el ahora infame dossier Steele. Politico reportó que "en una carta que respondía a una de las denuncias, la comisión afirmó que desestimó las acusaciones contra Marc Elias —quien entonces era abogado en Perkins Coie y hoy da nombre a su propio bufete—, contra el propio despacho, contra Fusion GPS y contra Christopher Steele, así como otras acusaciones contra el DNC por contribuciones indebidas de ciudadanos extranjeros".

El régimen iraní intentó socavar la candidatura de reelección de Trump en 2020, en la que Joe Biden salió victorioso, y luego Irán redobló la apuesta en 2024 mediante un sinfín de intentos de intromisión electoral e incluso intentos de asesinato en 2024.

Trump ganó estas últimas elecciones. Israel y Estados Unidos no tardaron en golpear el corazón del programa de armas nucleares de Irán el pasado verano, y Estados Unidos y los israelíes lanzaron un ataque conjunto la madrugada del sábado contra Teherán, asesinando al líder iraní Ali Hosseini Jamenei.

Elias no respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su empresa Elias Law Group.

Los enemigos de Trump niegan que Irán se inmiscuyera en las elecciones de 2020 y 2024

El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, también respondió a que Trump compartiera el artículo de Just the News afirmando en X que "¡Trump envía a nuestros hijos e hijas a la guerra porque aún no puede aceptar que perdió las elecciones de 2020!". Ni el artículo ni el post de Trump afirmaban que Estados Unidos iba a ir a la guerra con Irán por la intromisión electoral iraní.

George Conway -un comentarista anti-Trump, exmarido de la aliada de Trump Kellyanne Conway, y candidato a las primarias demócratas para un escaño en el Congreso por Nueva York- dijo del post de Trump sobre los esfuerzos de influencia electoral de Irán que "esto es psicótico".

Timothy Snyder, historiador y estridente crítico de Trump, dijo en X que "en 2020 Irán sí trató de interferir en las elecciones presidenciales" pero, sin señalar que la siguiente parte de su valoración contradecía las conclusiones de inteligencia, también argumentó que "la operación iraní en 2020 fue diseñada para ayudar a Donald Trump a ser elegido".

El influencer online de izquierdas Brian Tyler Cohen también se refirió a los esfuerzos de influencia electoral de Irán de 2020 y 2024 como las "locas teorías conspirativas de Trump sobre cómo Irán se entrometió en las elecciones".

El influencer izquierdista de TikTok Aaron Parnas compartió una captura de pantalla del post de Trump en Truth Social en un esfuerzo por poner en duda la intromisión electoral iraní, tuiteando que "tras los ataques en Irán, el presidente estadounidense publicó un artículo que sugiere afirmaciones no verificadas de que Irán se inmiscuyó en las elecciones estadounidenses de 2020 para detenerlo."

Parnas también dijo en Instagram que "Donald Trump amplificó artículos que sugerían que Irán interfirió en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024 para perjudicar a Donald Trump. Esas afirmaciones no están verificadas".

Las teorías de la conspiración abundan en la izquierda

El exrepresentante Denver Riggleman, un exrepublicano que fue miembro del personal del comité de disturbios del Capitolio el 6 de enero, también trató de arrojar dudas sobre la intromisión electoral iraní. Riggleman, quien trató de ayudar al equipo legal de Hunter Biden en sus esfuerzos por arrojar dudas sobre el ordenador portátil perteneciente al hijo de Joe Biden, tuiteó que el hecho de que Trump comentara los esfuerzos iraníes de influencia electoral era un ejemplo de "fabricación de injerencia extranjera para seguir el libro de jugadas de la teoría de la conspiración 2020-2021".

The Daily Beast publicó un artículo acerca del post de Trump sobre la intromisión de Irán en las elecciones titulado: "Trump impulsa una disparatada teoría electoral como disparatada excusa bélica". El artículo no intentó respaldar su afirmación de que la injerencia electoral iraní era una "teoría disparatada", y la propia nota admitía que "Irán tiene un largo historial de intentos de interferencia electoral, y se presentaron cargos contra iraníes por acciones tanto en 2020 como en 2024".

Wired también afirmó que Trump había "publicado información errónea sobre la interferencia de Irán en las elecciones estadounidenses de 2020 y 2024".

The Intercept contestó que Trump estaba "amplificando sin pruebas afirmaciones sin fundamento de que Irán interfirió en las elecciones de 2020".

Un artículo publicado en el ultraizquierdista Daily Kos afirmaba que Trump estaba "añadiendo a Irán a la cábala de conspiradores que, en su paranoia patológica, piensa que conspiraban contra él".

El grupo de extrema izquierda Occupy Democrats también dijo en Facebook que los esfuerzos de influencia electoral iraní en 2020 y 2024 no eran en realidad más que la "infundada fantasía de interferencia electoral de larga data" de Trump.

La izquierdista blogger Marcy Wheeler - que se hace llamar "Empty Wheel" en X - también trató de poner en duda la idea de que los esfuerzos de injerencia electoral iraní en 2020 estuvieran diseñados para socavar la candidatura de Trump tuiteando, "Fact check: La intervención iraní en 2020 estaba en realidad dirigida a suprimir votantes de color (pero se escudó hábilmente tras falsos avatares de Proud Boy)".

Karen Piper, una autora izquierdista tuiteó que los esfuerzos de interferencia electoral de Irán eran sólo "conspiraciones electorales" Bill Madden, un activista de izquierdas y cantautor, tuiteó sobre las supuestas "MENTIRAS de que Irán interferirá en las elecciones de 2020 y 2024." Eva Golinger - abogada, activista de izquierdas y defensora del exdictador venezolano Hugo Chávez - también trató de poner en duda la intromisión electoral iraní, tuiteando, "Primero Venezuela, ahora Irán. Luego dirán que fue Cuba".

George Szamuely, presentador de un programa de izquierdas llamado The Gaggle, también afirmó en X que el hecho de que Trump destacara los esfuerzos de injerencia electoral iraníes eran "tonterías sin hechos".

Irán utilizó el bulo de los "Proud Boys" y otros esfuerzos para socavar a Trump en 2020

La inteligencia iraní trató de socavar la candidatura de reelección de Trump en 2020 a través de una variedad de esfuerzos de influencia electoral. Microsoft evaluó en septiembre de 2020 que un ciberactor apodado "Phosphorus, que opera desde Irán, ha seguido atacando las cuentas personales de personas asociadas con la campaña de Donald J. Trump para presidente".

El entonces director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, y el entonces director del FBI, Christopher Wray, mantuvieron una reunión en octubre de 2020 en la que advirtieron de que Irán había accedido a información del censo electoral estadounidense, advirtiendo Ratcliffe de que Irán estaba tratando de perjudicar la candidatura de Trump.

Ratcliffe explicó: "Ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados para intimidar a los votantes, incitar al malestar social, y dañar al presidente Trump".

Un alto funcionario de inteligencia estadounidense dijo a The Washington Examiner en octubre de 2020 que "los iraníes siguen la política estadounidense de cerca y vio el último debate en el que los Proud Boys fueron un tema, y vio aquí una oportunidad para fabricar una reacción negativa contra Trump creando una narrativa según la cual simpatizantes violentos de Trump están enviando correos electrónicos amenazantes".

Un alto funcionario del Gobierno también dijo a Reuters en aquel momento: "O cometieron un error tonto o querían que les pillaran. No nos preocupa que esta actividad sea algún tipo de bandera falsa debido a otras pruebas de apoyo. Esto fue Irán".

The Miami Herald informó en octubre de 2020 que correos electrónicos intimidatorios que decían ser del grupo derechista Proud Boys, pero que en realidad habían sido enviados por los iraníes, habían sido enviados a cientos de votantes en numerosos condados de Florida, aparentemente dirigidos a demócratas con un poco de psicología inversa. Los correos electrónicos decían, en parte, que "votarás a Trump el día de las elecciones, o iremos a por ti". La oficina del ODNI dijo en su momento que informaría a los legisladores republicanos y demócratas que representaban a los condados de Florida más atacados.

El Consejo Nacional de Inteligencia del ODNI evaluó posteriormente en 2024 que, durante las elecciones de 2020, "ciberactores iraníes utilizaron datos de más de 100.000 votantes para su operación de suplantación de los Proud Boys".

El Departamento de Estado y Departamento del Tesoro sancionaron a grupos vinculados al IRGC y a otros elementos del régimen iraní a finales de octubre de 2020 por los esfuerzos de influencia electoral de Irán.

Después de que Trump perdiera ese noviembre, el informe del ODNI de Biden en marzo de 2021 concluyó: "Evaluamos con alta confianza que Irán llevó a cabo una campaña de influencia durante la temporada electoral estadounidense de 2020 destinada a socavar las perspectivas de reelección del expresidente Trump".

El ODNI añadió: "Los esfuerzos de Teherán estaban dirigidos a denigrar al expresidente Trump [...] Los esfuerzos de Irán en 2020 - especialmente sus correos electrónicos a votantes estadounidenses individuales y los esfuerzos para difundir acusaciones de fraude electoral - fueron más agresivos que en ciclos electorales anteriores [....] En una operación muy selectiva, actores cibernéticos iraníes enviaron correos electrónicos amenazantes y falsos que pretendían ser del grupo Proud Boys a votantes demócratas en múltiples estados de Estados Unidos".

El Departamento de Justicia entonces acusó a presuntos hackers iraníes por sus papeles en el esquema en noviembre de 2021, diciendo que los iraníes habían llevado a cabo "una campaña habilitada cibernéticamente para intimidar e influir en los votantes estadounidenses, y de otra manera socavar la confianza de los votantes y sembrar la discordia, en relación con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020".

El FBI afirma que "los acusados supuestamente obtuvieron información de votantes de Estados Unidos de al menos una página web electoral estatal, enviaron correos electrónicos amenazantes para intimidar a los votantes, elaboraron y difundieron desinformación relacionada con las elecciones y la seguridad electoral, y accedieron —o intentaron acceder— sin autorización a los sistemas informáticos de varios medios estadounidenses en línea y de distintos estados".

El Departamento del Tesoro en noviembre de 2021 también "designó a seis individuos iraníes y a una entidad iraní... por intentar influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020."

Los demócratas han negado antes los esfuerzos de intromisión de Irán en las elecciones de 2020

Múltiples demócratas intentaron poner en duda la idea de que Irán estuviera tratando de socavar la campaña presidencial de Trump en 2020, y se aferraron a la narrativa infundada de que Rusia era el verdadero culpable de la desinformación. "Rusia es el villano aquí, por lo que hemos visto en el dominio público", la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo en octubre de 2020. "Irán es un mal actor, pero de ninguna manera equivalente. Y siempre intentan encontrar alguna equivalencia para proteger a su amiga, Rusia".

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, también intentó poner en duda que los iraníes busquen perjudicar a Trump.

"Recibí una sesión informativa clasificada esta tarde sobre esto, y por lo tanto no puedo discutir los detalles, pero puedo decirles una cosa: Para mí estaba claro, que la intención de Irán en este caso, y de Rusia en muchos más casos, es [...] básicamente socavar la confianza en nuestras elecciones", dijo Schumer en MSNBC en octubre de 2020. "Esta acción no creo que estuviera dirigida [...] a desacreditar al presidente Trump [...] Fue mucho más bien para socavar la confianza en las elecciones y no dirigida a ninguna figura en particular".

Irán buscó impedir la reelección de Trump en 2024 mediante operaciones de hackeo y filtración

El régimen iraní intensificó sus esfuerzos de influencia electoral en 2024, esperando que Trump volviera a ser derrotado en la revancha contra Biden, que se convirtió en una campaña contra la candidata a sustituir a Biden, la vicepresidenta Kamala Harris.

El FBI, el ODNI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) publicaron una declaración conjunta en agosto de 2024 en la que afirmaban que habían "observado una actividad iraní cada vez más agresiva este ciclo electoral, específicamente operaciones de influencia dirigidas al público estadounidense y operaciones cibernéticas dirigidas a campañas presidenciales. Esto incluye las actividades recientemente reportadas para comprometer la campaña del expresidente Trump, que el IC atribuye a Irán".

El Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft también publicó un informe ese mes en el que evaluaba que "actores iraníes han sentado recientemente las bases para operaciones de influencia dirigidas al público estadounidense y que potencialmente buscan impactar en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024". El informe apuntaba a "sitios de noticias encubiertos gestionados por Irán", al menos uno de los cuales "abastece a audiencias liberales e incluye artículos sarcásticos y de largo aliento insultando a Trump".

Incluso The New York Times admitió en septiembre de 2024 que "Irán emerge como principal amenaza de desinformación en la carrera presidencial de EEUU" y que "con una ráfaga de hacks y sitios web falsos, Irán ha intensificado sus esfuerzos para desacreditar la democracia estadounidense y posiblemente inclinar la carrera contra Trump".

El ODNI dijo ese mes que "evalúa que Irán está haciendo un esfuerzo mayor que en el pasado para influir en las elecciones de este año" y que elementos del Gobierno iraní habían "denigrado al expresidente [Trump]" y habían participado en una operación de "hackeo y filtración" contra su campaña.

Un funcionario del ODNI también dijo que "Irán también está llevando a cabo operaciones encubiertas en las redes sociales utilizando personas falsas, y está utilizando IA para ayudar a publicar artículos de noticias no auténticas".

El FBI, el ODNI y el CISA dejaron claro ese mes que piratas informáticos iraníes habían enviado a la campaña de Biden correos electrónicos en junio y julio que "contenían un extracto tomado de material robado y no público de la campaña del expresidente Trump como texto en los correos" y que "actores cibernéticos maliciosos iraníes han continuado sus esfuerzos desde junio para enviar material robado y no público asociado con la campaña del expresidente Trump a organizaciones de medios de comunicación de EEUU".

El Departamento de Justicia en septiembre de 2024 anunció cargos contra Seyyed Ali Aghamiri y Yaser Balaghi -presuntos operativos del IRGC- por hackear la campaña de Trump. El Departamento del Tesoro en septiembre de 2024 dijo que, desde al menos mayo de 2024, "los hackers con base en Irán han incrementado sus acciones maliciosas habilitadas por ciberataques dirigidas a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024".

El departamento dice que "Masoud Jalili y otros miembros iraníes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica comprometieron varias cuentas de funcionarios y asesores de una campaña presidencial de 2024 y filtraron datos robados a miembros de los medios de comunicación y a otras personas con el propósito de influir en las elecciones presidenciales de EEUU de 2024".

Aghamiri, Balaghi, y Jalili siguen siendo buscados por el FBI.

Las agencias de inteligencia descubren una campaña de ciberinfluencia de Irán

El Consejo Nacional de Inteligencia publicó un informe de octubre de 2024 titulado "Es altamente probable que se produzcan operaciones de información tras la jornada electoral" en el que se afirmaba que "actores cibernéticos iraníes podrían intentar publicar contenido que denigre al expresidente Trump". El mismo informe decía que, en febrero de 2024, "actores cibernéticos vinculados al IRGC habían accedido a un dominio de red asociado con la división de elecciones de un Gobierno estatal estadounidense y probablemente obtuvieron datos sobre el registro de votantes y sobre si algunos de los individuos registrados votaron o no".

El ODNI volvió a decir a principios de noviembre de 2024, justo antes de las elecciones, que "hemos evaluado que Irán ha llevado a cabo actividades cibernéticas maliciosas para comprometer la campaña del expresidente Trump".

En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro -poco después de la victoria de Trump sobre Harris- anunció que estaba "designando a una organización subordinada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán" después de que hubiera "intentado avivar las tensiones socio-políticas e influir en el electorado estadounidense durante las elecciones estadounidenses de 2024".

El departamento dijo que el Centro de Producción de Diseño Cognitivo -descrito como una "subsidiaria" del IRGC - había "planeado operaciones de influencia diseñadas para incitar tensiones sociopolíticas entre el electorado estadounidense en el período previo a las elecciones estadounidenses de 2024 en nombre de la IRGC" y que lo había hecho "desde al menos 2023".

Irán buscó asesinar a Trump en 2024

Los esfuerzos iraníes para evitar que Trump volviera al cargo no se limitaron a las operaciones de hackeo y filtración y cibernéticas, según los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley que alegaron que el régimen iraní también estaba tratando de asesinar a Trump antes de las elecciones de noviembre.

El Departamento de Justicia presentó acusaciones contra el ciudadano paquistaní Asif Merchant y contra el afgano Farhad Shakeri por sus presuntos papeles en planes de asesinato respaldados por Irán en 2024. El turbio complot del primer acusado parecía tener como objetivo a Trump, mientras que el del segundo, aparentemente más sofisticado, también iba dirigido contra el presidente.

Shakeri sigue en libertad en Irán. Merchant se ha declarado inocente, y Just the News informó de que el juicio contra él comenzó hace unos días. El ODNI ha categorizado ambos complots de asesinato contra Trump respaldados por Irán a partir de 2024 como ejemplos de "Planificación Destacada de Ataques" por parte del IRGC del régimen iraní.

© Just The News