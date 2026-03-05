Muere un oficial iraní que planeaba asesinar a Trump mientras EEUU procesa a un presunto asesino en Nueva York

Publicado por Just The News / Jerry Dunleavy 5 de marzo, 2026

El líder del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que supuestamente estaba detrás de los planes de asesinato dirigidos contra el ahora presidente Donald Trump en 2024 ha muerto en medio de ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, según ha anunciado este miércoles el secretario de Guerra, Pete Hegseth .

"El líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump ha sido cazado y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump, y el presidente Trump rió el último", dijo Hegseth.

Los medios israelíes informaron el miércoles de que Rahman Mokadam, descrito como el jefe de la división de operaciones especiales del IRGC, era el oficial iraní que había sido asesinado. El nombre exacto del oficial del IRGC no ha sido confirmado formalmente por el ejército estadounidense.

Fiscales federales han alegado que dos complots vinculados a Irán para asesinar al entonces candidato Donald Trump -ambos presuntamente vinculados a los servicios de inteligencia iraníes- se pusieron en marcha en 2024 cuando Irán buscaba inmiscuirse en las elecciones para impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca, con uno de los juicios se inició la semana pasada pocos días antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran los ataques contra el régimen iraní el sábado.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra el ciudadano pakistaní Asif Merchant y contra el afgano Farhad Shakeri por su presunta participación en planes de asesinato respaldados por Irán. El complot un tanto turbio del primer acusado parecía tener como objetivo a Trump, mientras que el complot aparentemente más sofisticado del segundo también iba dirigido contra el presidente.

Shakeri sigue prófugo en Irán. Merchant se ha declarado inocente, y el juicio contra él comenzó la semana pasada poco antes del inicio de la Operación Furia Épica el sábado.

Trump: "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo le di primero"



Estados Unidos y los israelíes lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Teherán, matando al líder iraní, el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, y degradando al ejército iraní.

Trump dijo el domingo por la noche que "le di antes de que él me diera a mí" en referencia al ayatolá, según ABC News. "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo le di primero".

El periodista israelí Amit Segal tuiteó por primera vez el miércoles por la mañana que "Israel ha eliminado a Rahman Mokadam, jefe de la división de operaciones especiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y el hombre detrás del intento de asesinato de Trump en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024. Trump fue informado de ello en las últimas horas por Israel."

Hegseth dijo durante su conferencia de prensa del miércoles junto al Gen. Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, que el oficial del IRGC que supuestamente había desempeñado un papel en el complot de asesinato de Trump había sido incluido en una lista de objetivos durante la Operación Furia Épica, pero que matar al líder del IRGC no había sido una prioridad máxima y no había sido planteado por Trump en absoluto.

"Hace tiempo que sabemos que Irán tenía intenciones de intentar matar al presidente Trump y/o a otros funcionarios estadounidenses", dijo Hegseth. "Y aunque ese no era el objetivo del esfuerzo ni mucho menos -de hecho nunca fue planteado por el presidente ni por nadie- me aseguré, y otros se aseguraron, de que los responsables de eso formaran parte finalmente de la lista de objetivos."

El secretario de guerra añadió:"No fue el principio de los esfuerzos -nos centramos en los misiles y las lanzaderas, y ése es el objetivo- pero, en última instancia, si teníamos la oportunidad de llegar a quienes intentaban atacar específicamente a los estadounidenses, lo haríamos. Y así, finalmente tuvimos la oportunidad de hacerlo desde el aire".

"Irán incluso ha intentado asesinar al presidente de EE UU"



Los complots de asesinato iraníes se detallan en comunicados de prensa y archivos judiciales del Departamento de Justicia y el FBI y, aunque los fiscales no han vinculado los esfuerzos iraníes con los otros intentos de asesinato contra Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, en julio de 2024 y en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, las acusaciones de asesinato por encargo de origen iraní muestran la multitud de amenazas contra la vida de Trump durante la campaña presidencial de 2024.

Los casos también ponen de relieve hasta qué extremos estaba aparentemente dispuesto a llegar el Gobierno iraní para intentar mantener a Trump fuera del Despacho Oval para un segundo mandato.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) ha categorizadod ambos complots de asesinato contra Trump respaldados por Irán a partir de 2024 como ejemplos de "Planificación de Ataques Notable" por parte del IRGC del régimen iraní.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, había sacado a colación la estratagema de asesinato del IRGC durante una reunión de emergencia el sábado del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha cantado, y cito: 'Muerte a Estados Unidos' En todo momento, en cada apertura de su Parlamento, ha intentado erradicar el Estado de Israel", dijo Waltz "Ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa. Es responsable de una serie de ataques armados no provocados contra Estados Unidos e Israel, de violaciones de la Carta de la ONU y de amenazas a la paz y la seguridad internacionales en todo Oriente Próximo."

El gobierno iraní también intentó repetidamente interponerse en las elecciones de 2020 al intentar impedir la reelección de Trump, y en 2024 realizaron operaciones de hackeo y filtración contra su campaña y, según los fiscales, intentos de asesinato contra él personalmente.

Just the News informó de que, la semana pasada, Marc Elias, el abogado de la campaña de Clinton que ayudó a financiar el desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele que impulsaba afirmaciones infundadas de colusión entre Trump y Rusia en 2016 se unió a otros demócratas para negar esfuerzos confirmados de influencia electoral iraní en 2020 y 2024 destinados a denigrar a Trump, calificándolo de "Gran Mentira".

Los miembros del jurado se hacen anónimos por precaución



El jurado del caso contra Merchant fue seleccionado la semana pasada, y la acusación y la defensa también hicieron declaraciones de apertura ese mismo día. Después de su detención, el Departamento de Justicia había pretendido con éxito mantener a Merchant detenido a la espera de juicio. Merchant se declaró no culpable a mediados de septiembre de 2024, y ha sido detenido antes del juicio.

El entonces fiscal federal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York (EDNY), había revelado en octubre de 2024 que el DOJ tenía la intención de ofrecer como prueba "información obtenida o derivada de la vigilancia electrónica llevada a cabo de conformidad con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.".

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. pidió en enero al juez que permitiera que el jurado que sería seleccionado la semana pasada permaneciera totalmente anónimo.

"El gobierno respetuosamente presenta este memorando de ley en apoyo de su moción para un jurado de juicio anónimo en este caso. Debido a que este caso involucra cargos de terrorismo y asesinato por encargo, y debido a que el acusado admitió al gobierno [ELIMINADO], un juicio justo requiere empanar un jurado anónimo", escribió Nocella.

El fiscal de EE.UU. dijo en los archivos judiciales que "muchos miembros del jurado son conscientes de la violencia política y los intentos de asesinato en todo el mundo y podrían temer involucrarse en un caso que involucra esas cuestiones sirviendo como jurado" y "además, existe una preocupación legítima de que los miembros del jurado en este juicio teman que un asociado del acusado los tenga como objetivo".

"Y el informe público [sic] ha detallado medidas tomadas por [ELIMINADO] para tomar represalias contraenemigos del gobierno iraní, incluso cuando se encontraban en el Distrito Este de Nueva York", añadió el fiscal, incluyendo una nota a pie de página que fue redactada.

Nocella también argumentó que "un jurado anónimo también se justifica debido a la atención mediática que este caso ya ha generado y la publicidad que probablemente resulte del juicio" y que "las principales fuentes de los medios de comunicación han informado sobre este caso." La nota a pie de página que el DOJ incluyó allí apuntaba a un Wall Street Journal artículo titulado, "Estados Unidos acusa a un hombre vinculado a Irán de planear el asesinato de Trump y otros políticos".

Los abogados defensores querían que los miembros del jurado se sometieran a exposición pública



Los abogados de Merchant -Avraham Moskowitz, Christopher Neff y Joshua Lax- respondieron el mes pasado que no se debía conceder al jurado todo el escudo del anonimato.

"El gobierno no ha alegado que el señor Merchant haya obstruido nunca la justicia, y no hace afirmaciones de que exista una preocupación específica de cualquier peligro relacionado con el caso del señor Merchant, basándose en cambio en alegaciones generalizadas sobre los peligros que plantean el gobierno iraní y el IRGC", dijeron los abogados defensores al tribunal.

El juez Eric Komitee. designado por Trump que preside el caso,dictaminó a finales de enero que la moción del DOJ para mantener en el anonimato los nombres, direcciones y lugares de trabajo del jurado - incluyendo que no se compartieran con la acusación o la defensa- sería concedida.

"Varios atributos de este caso favorecen el anonimato. En primer lugar, este caso surge en un contexto relativamente tenso", dictaminó Komitee. "Al anunciar los cargos, el Gobierno alegó que Merchant tenía 'estrechos vínculos con Irán' y que el plan de asesinato por encargo estaba 'sacado directamente del libro de jugadas del régimen iraní'. [...] Dada la naturaleza de los cargos y las actuales tensiones con Irán, el anonimato servirá para proteger el proceso judicial."

El juez también señaló: "Este caso surge en un momento en el que Estados Unidos e Irán están desplegando una retórica cada vez más amenazadora el uno hacia el otro [...] Por lo tanto, es comprensible que los posibles miembros del jurado puedan sentir un temor significativo a la violencia o a represalias como resultado de su participación en el proceso.".

El juicio aporta nuevos detalles sobre la vinculación de la trama asesina con el IRGC



"Este juicio se está celebrando en tiempos interesantes,", dijo Komitee a la acusación y la defensa esta semana, según Associated Press. El medio dijo que "un agente del FBI testificó el martes que Merchant le dijo que tenía un 'controlador' de la Guardia Revolucionaria y que creía que el controlador ayudaría a financiar el plan."

"En el tribunal el martes, un agente del FBI abrió una ventana -aunque estrecha y limitada- sobre la base del gobierno para señalar con el dedo a Teherán", dijo el medio. "Se deriva de lo que Merchant supuestamente dijo a los agentes en una entrevista en julio de 2024."

El outlet dijo que la agente del FBI Jacqueline Smith testificó que"Merchant dijo que uno de sus primos le presentó a un controlador de la Guardia Revolucionaria en algún momento en Irán" y que "Merchant dijo que esperaba que su controlador reembolsara 5.000 dólares que Merchant había obtenido de su primo y que había dado a los supuestos sicarios, que en realidad eran agentes encubiertos del FBI."

The New York Daily News informó igualmente esta semana de que "Smith dijo a los miembros del jurado que Merchant admitió que su primo trabajaba para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también conocido como la Guardia Revolucionaria Iraní, y que Merchant tenía un controlador del IRGC."

"El acusado dijo que su controlador del IRGC, Yousef, le dijo que si se daba cuenta de que estaba siendo vigilado, actuara con normalidad", Smith supuestamente dijo a los jurados en relación con una conversación que Merchant mantuvo con su adiestrador:

Los fiscales y los equipos de defensa luchan sobre qué pruebas pueden ser admitidas



Los abogados de Merchant - Moskowitz, Neff y Lax - durante el fin de semana intentaron impedir que el DOJ utilizara como prueba la información contenida en un teléfono móvil que había sido proporcionada al Departamento de Justicia por un "socio extranjero de las fuerzas del orden".

"El Tribunal debería impedir la prueba del teléfono móvil extranjero porque la invocación del privilegio de las fuerzas de seguridad priva al acusado de la capacidad de impugnar la autenticidad y fiabilidad de la información del teléfono móvil y, por lo tanto, priva al Tribunal de la información necesaria para determinar la admisibilidad de la información", los abogados de Merchant argumentaron ante el juez el domingo.

El DOJ dijo el lunes al tribunal que "el Gobierno presenta respetuosamente esta moción para admitir mensajes de texto relativos al pago por parte del acusado de5.000 dólares a individuos que creía que eran sicarios para su complot de asesinato por encargo" e insistió en que "los mensajes de texto son admisibles."

"En junio de 2024, después de reunirse con un agente de la ley encubierto -una persona que el acusado creía que era un sicario-, el acusado intentó obtener urgentemente 5.000 dólares para pagar a los sicarios en apoyo de la trama de asesinato del acusado", Nocella dijo en la presentación judicial del lunes. "En concreto, el acusado se puso en contacto con su tío en Pakistán y con dos de sus primos que vivían en Tanzania (Ali Vakil Hyderi y Hasnain Hyderi), y solicitó que le enviaran los 5.000 dólares".

El fiscal dijo que "el Gobierno prevé tratar de introducir dos cadenas de mensajes de WhatsApp de un dispositivo perteneciente a uno de los familiares del acusado que fue obtenido por la Oficina Federal de Investigación en Tanzania."

El abogado del DOJ también dijo al juez que "los mensajes también son altamente probatorios de la intención del acusado de obtener dinero del extranjero para llevar adelante su complot."

Nocella también dijo al tribunal el martes que"no hay absolutamente ninguna prueba de que el acusado viajara a Estados Unidos para contratar a sicarios que mataran a políticos por coacción o miedo a sus familiares, como ha afirmado hoy el abogado defensor en la barra lateral." El fiscal añadió que Merchant "estuvo en Estados Unidos durante un período prolongado y no aprovechó ni una sola vez la oportunidad de solicitar la intervención de las autoridades competentes."

Aún está pendiente una decisión sobre la admisibilidad.

Asif Merchant y el complot de "asesinato por encargo" contra Trump



Los 2024 de septiembre cargos presentados por la Fiscalía federal de EDNY alegaban a Merchant intento de asesinato por encargo y por intento de cometer un acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales relacionado con el supuesto complot contra Trump. El nombre de Trump no aparecía en los expedientes judiciales penales contra Merchant, pero múltiples funcionarios de las fuerzas del orden dijeron a los medios de comunicación que Trump era uno de los objetivos del complot de asesinato de Merchant.

El entonces director del FBI, Christopher Wray dijo en agosto de 2024 que"este peligroso complot de asesinato por encargo expuesto en las acusaciones de hoy supuestamente fue orquestado por un ciudadano paquistaní con estrechos vínculos con Irán y está sacado directamente del libro de jugadas iraní."

"Durante años, el Departamento de Justicia ha trabajado enérgicamente para contrarrestar los descarados e implacables esfuerzos de Irán por tomar represalias contra funcionarios públicos estadounidenses por el asesinato del general iraní Soleimani", declaró el entonces fiscal general Merrick Garland.

Los fiscales dijeron que Merchant supuestamente viajó de Pakistán a Turquía y luego a Texas para reclutar estadounidenses que le ayudaran a llevar a cabo su plan de asesinato. Los fiscales dijeron que Merchant nació en la ciudad paquistaní de Karachi y que "en sus registros de viaje para entrar en Estados Unidos, Merchant indicó viajes frecuentes a Irán, Siria e Irak."

Merchant fue detenido el 12 de julio de 2024, cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Estados Unidos, y fue imputado el 14 de julio de 2024. El día intermedio -el 13 de julio de 2024- fue el mismo en que Thomas Crooks intentó asesinar a Trump en un mitin en Butler, Pensilvania. Crooks disparó a Trump en la oreja y disparó y mató al asistente al mitin de Trump y bombero Corey Comperatore antes de que el propio Crooks fuera abatido por francotiradores del Servicio Secreto.

Comerciante parte de la "notable planificación de atentados" del IRGC



El ODNI ahora enumera el esquema de Merchant como un ejemplo de "Planificación de ataque notable" por el IRGC, y resume la trama de la siguiente manera: "Asif Merchant, ciudadano paquistaní, es detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses por conspirar para llevar a cabo asesinatos políticos tras viajar a Irán".

El ODNI también redactó en noviembre de 2024 un informe con una subsección sobre"Complots iraníes contra ex funcionarios estadounidenses"que estaban siendo llevados a cabo por los iraníes en un esfuerzo por vengar el asesinato de Soleimani.

"Los servicios de seguridad iraníes generalmente han dirigido complots desde Irán utilizando redes sustitutas, que a menudo incluyen individuos de terceros países con acceso a los Estados Unidos, para tratar de mantener cierto nivel de negación de sus operaciones", dijo el ODNI. "El 6 de agosto [de 2024], el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló una denuncia penal contra Asif Merchant, un ciudadano paquistaní con estrechos vínculos con Irán, por intentar orquestar un complot para asesinar a políticos y funcionarios gubernamentales estadounidenses en suelo estadounidense".

El agente especial del FBI que redactó la denuncia penal contra Merchant comparó su complot contra Trump con los cargos presentados en agosto de 2022 contra un miembro del IRGC que supuestamente había conspirado para asesinar al ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, "probablemente en represalia por la muerte de Soleimani."

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, dio a conocer un documento de oferta del FBI en septiembre de 2024 que contenía declaraciones de Merchant que fueron potencialmente hechas a cambio de algún tipo de clemencia por parte de los fiscales federales.

El documento de oferta del FBI relataba la descripción de Merchant de una supuesta reunión que tuvo en un piso franco en Irán con su controlador - Mehrdad Yousef. El documento del FBI describía "el trabajo de Merchant para el IRGC" y "la afiliación de Merchant al IRGC" y decía que "Merchant cooperaba con el IRGC porque estaba interesado en el trabajo de inteligencia y quería dinero."

Merchant también dijo que pensaba que el IRGC pagaría un millón de dólares a todos los que participaran en el intento de asesinato, pero que él creía que sólo recibiría 50.000 dólares por su papel.

El documento de oferta del FBI relataba la descripción que hizo Merchant de una supuesta reunión que mantuvo en un piso franco de Irán con su presunto contacto, Mehrdad Yousef. Merchant supuestamente dijo que Yousef le dijo que el objetivo podría ser Trump, pero luego, después de una pausa, dijo que también podría ser el entonces presidente Joe Biden o la ex embajadora de la ONU Nikki Haley.

"Merchant reiteró que no sabía quién era el objetivo, pero interpretó que la pausa de Yousef significaba que Trump podría ser un objetivo", dice el documento del FBI. "Merchant entendió que el asesinato estaba relacionado con la represalia de Irán por la muerte de Qassam Soleimani."

"Si Dios quiere, queremos matar a Trump"



Aproximadamente dos años después de que el general del IRGC Qassem Soleimani muriera en un ataque con drones del ejército estadounidense por orden de Trump a principios de 2020, el sitio web oficial de Jamenei publicó una extraña pero amenazadora animación en enero de 2022 que mostraba a fuerzas del IRGC matando a Trump utilizando drones y un robot mientras el presidente jugaba al golf en su campo cerca de Mar-a-Lago.

Amir Ali Hajizadeh, el jefe aeroespacial del IRGC que al parecer murió en un ataque israelí el verano pasado,dijo a los iraníes televisión estatal en febrero de 2023 que "si Dios quiere, estamos buscando matar a Trump" para vengar a Soleimani, diciendo que Trump, el ex secretario de Estado Mike Pompeo, el ex comandante del CENTCOM general Frank McKenzie, y los "comandantes militares que emitieron la orden deben ser asesinados"."

Iran International, un canal de televisión por satélite en lengua persa con sede en Londres que suele ser crítico con el régimen iraní, también detalló otros múltiples casos de funcionarios iraníes que amenazaron públicamente de muerte a Trump.

Jamenei proclamó una "dura venganza" contra Estados Unidos y según se informa publicó un tuit amenazador en el que publicaba una imagen de Trump en un campo de golf bajo la sombra de un dron. El líder iraní borró posteriormente el post. El entonces presidente iraní Ebrahim Raisi también según informes afirmó en torno al segundo aniversario de la muerte de Soleimani que "si Trump y Pompeo no son juzgados en un tribunal justo por el acto criminal de asesinar al general Soleimani, los musulmanes tomaremos la venganza de nuestro mártir."

Más detalles sobre el complot de Mercader surgieron después de su detención en 2024, incluso cuando Irán negó estar detrás de él. El complot respaldado por Irán estimuló múltiples historias sobre el aumento de los niveles de amenaza contra Trump.

Un portavoz del régimen iraní dijo a mediados de julio de 2024 que"estas acusaciones carecen de fundamento y son maliciosas. Desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, Trump es un criminal que debe ser procesado y castigado en un tribunal de justicia por ordenar el asesinato del general Soleimani. Irán ha elegido la vía legal para llevarlo ante la justicia."

Trump dijo en Truth Social a finales de julio de 2024 que"si 'asesinan al presidente Trump', lo cual siempre es una posibilidad, espero que Estados Unidos borre a Irán, lo elimine de la faz de la Tierra - ¡Si eso no ocurre, los líderes estadounidenses serán considerados cobardes 'sin agallas'!"

El "activo del IRGC" Farhad Shakeri y otro complot de "asesinato por encargo" contra Trump



También se ha revelado otro intento de asesinato respaldado por Irán. El DOJ anunció pocos días después de que Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris que Farhad Shakeri, ciudadano afgano y presunto activo del IRGC residente en Teherán, había sido acusado en un complot de asesinato por encargo contra Trump.

Shakeri fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York de asesinato por encargo, conspiración para cometer asesinato por encargo y otros delitos. El Departamento de Justicia declaró que "Shakeri es un activo del IRGC que reside en Teherán, Irán".

El ODNI también enumera las actividades delictivas de Shakeri como ejemplo de "conspiración para atentados notables" por parte del IRGC y afirma que "una acusación de EE.S. indictment reveals that the IRGC plans to use a criminal network to conduct murder-for-hire operations against an Iranian-American dissident, Jewish citizens, and then-Presidential candidate Donald Trump."

Shakeri, Carlisle Rivera, de Brooklyn, y Jonathon Loadholt, de Staten Island, también fueron acusados en noviembre de 2024 "en relación con su presunta participación en un complot para asesinar a un ciudadano estadounidense de origen iraní en Nueva York." El objetivo era fácilmente identificable como el activista y periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad. Shakeri sigue fuera del alcance de los fiscales estadounidenses y se encuentra, según la BBC, en Irán.

Shakeri, Rivera y Loadholt fueron acusados de asesinato por encargo, conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para blanquear dinero. Rivera se declaró culpable y fue sentenciado en enero. Loadholt se declaró culpable en enero y está previsto que sea sentenciado en abril.

Shakeri también dijo al FBI que había recibido instrucciones de Irán para planear un atentado masivo contra turistas israelíes en Sri Lanka. También dijo que le habían encargado vigilar a dos estadounidenses judíos en Nueva York.

"El Departamento de Justicia ha acusado a un activo del régimen iraní al que éste encargó dirigir una red de asociados criminales para impulsar los planes de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluido el presidente electo Donald Trump", dijo Garland cuando se hicieron públicos los cargos contra Shakeri.

El entonces fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams dijo que "actores dirigidos por el Gobierno de Irán siguen atentando contra nuestros ciudadanos, incluido el presidente electo Trump, en suelo estadounidense y en el extranjero" y que "esto tiene que acabar."

Irán culpa a una "conspiración orquestada por sionistas" de las denuncias de complot de asesinato



Irán ha negado reiteradamente estar detrás de los complots de Merchant y Shakeri. Sus negaciones cobraron mayor importancia después de que la victoria de Trump en noviembre de 2024 significara que volvería a ser presidente.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei dijo a principios de noviembre de 2024 que la implicación iraní era "completamente infundada" y afirmó que "repetir tales afirmaciones en esta coyuntura es una conspiración maliciosa orquestada por círculos sionistas y antiiraníes, cuyo objetivo es complicar aún más las cuestiones entre Estados Unidos e Irán."

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi afirmó entonces que "como un asesino no existe en la realidad, se trae a guionistas para fabricar una comedia de tercera."

Trump sobrevivió a los intentos de asesinato de Irán, y a los de los activistas anti-Trump en EE.UU. El oficial del IRGC supuestamente detrás de los complots ya ha sido asesinado. Ahora queda por ver si el propio régimen iraní sobrevivirá al segundo mandato de Trump.

