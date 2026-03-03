El Tribunal Supremo falla contra la ley de transición de género 'en secreto' de California que permitía a las escuelas ocultárselo a los padres

Publicado por Just The News | TJ Martinell | The Center Square 3 de marzo, 2026

(The Center Square) - La Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de los demandantes en un pleito contra una ley de California que permitía a las escuelas públicas ocultar las transiciones de género de los estudiante a sus padres, una política que el SCOTUS dictaminó probablemente viola las enmiendas Primera y Decimocuarta.

La demanda fue presentada por la Sociedad Thomas More en 2023 cuando dos maestros demandaron al Distrito Escolar Unificado de Escondido en el condado de San Diego, el Departamento de Educación de California y el Fiscal General Rob Bonta, después de que se les negara una adecuación a sus creencias religiosas respecto a las políticas escolares que requerían que el personal usara los pronombres preferidos de los estudiantes.

Política que también obligaba a los profesores a ocultar a los padres información sobre la identidad de género de sus hijos.

El estado de California consiguió una medida cautelar permanente a través del Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito. En respuesta, la Sociedad Thomas More presentó un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo, solicitando su intervención.

Según la sentencia del SCOTUS, los padres de una alumna que posteriormente se unió a la demanda no fueron informados por los educadores cuando su hija comenzó a identificarse como un chico y a utilizar un nombre masculino. No fue hasta que intentó suicidarse y debió ser hospitalizada que los médicos informaron a los padres de que se identificaba como un niño en la escuela.

En su sentencia por 6-3, la mayoría del Tribunal Supremo concluyó que "el Estado argumenta que sus políticas promueven un interés imperioso en la seguridad y la intimidad de los estudiantes. Pero esas políticas excluyen a los principales protectores de los intereses de los niños: sus padres. Es probable que los padres que se oponen a las políticas de California por motivos de libre ejercicio de sus derechos tengan éxito. Lo mismo puede decirse de la subclase de padres que se oponen a esas políticas por motivos de garantías procesales".

En un comunicado de prensa, el abogado especial de la Sociedad Thomas More, Paul M. Jonna, escribió que aquel era "un momento decisivo para los derechos de los padres en Estados Unidos". "El Tribunal Supremo ha dicho a California y a todos los estados de la nación en términos inequívocos: no se puede realizar la transición de un niño en secreto a espaldas de sus padres. La histórica reafirmación del Tribunal del debido proceso, su reivindicación de la libertad religiosa y su aprobación de la reparación colectiva sientan un precedente histórico que desmantelará las políticas secretas de transición de género en todo el país".

Las leyes similares del estado de Washington han sido legalmente impugnadas y confirmadas por el 9º Circuito.

