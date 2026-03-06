Los índices de favorabilidad de Trump entre su base de votantes superan a los de todos los presidentes anteriores

Publicado por Just The News / Amanda Head 6 de marzo, 2026

Múltiples encuestas nuevas muestran que el índice de aprobación del presidenteDonald Trump dentro de su partido es más alto que cualquier otro presidente en la historia.

"Los republicanos aman a Donald Trump más de lo que los partidarios del propio partido de cualquier presidente lo amaban en este momento en particular", dijo Harry Enten de CNN a los televidentes el miércoles por la noche.

La encuesta, que encontró que en este punto de su segundo mandato, la aprobación del Partido Republicano de Trump se sitúa en un notable 86%, mientras que los ex presidentes Barack Obama y George W. Bush estaban ambos en el 77%. La fuerte aprobación dentro de sus propios partidos se sitúa ahora en el 53% para Trump, de nuevo por encima de Obama y Bush, cuyos fuertes índices de aprobación eran del 48% y 47% respectivamente.

Esta aprobación se produce a pesar de que otras encuestas muestran desaprobación mayoritaria del ataque de Trump a Irán.

El índice de aprobación de Trump se mantuvo estable en el 44%



Una encuesta de Fox News publicada a finales de enero de 2026 muestra resultados similares: persiste el fuerte apoyo entre los republicanos, con un 85% de aprobación general y un 97% entre los que se identifican como partidarios de MAGA (Make America Great Again, el lema de Trump).

Entre todos los votantes, el índice de aprobación del trabajo de Trump se mantuvo en el 44% entre los votantes registrados, con un 56% de desaprobación, sin cambios respecto al mes anterior. Esa encuesta mostró que el índice de Trump iguala al del expresidente George W. Bush en un punto comparable de su segundo mandato y supera en 2 puntos al de Barack Obama.

La aprobación del propio partido de un presidente es un resultado directo de las promesas de campaña que llegan a buen puerto. En el caso de Trump, hay una lista sustancial gracias a su bullicio. La promesa electoral del presidente Trump de asegurar la frontera sur se ha hecho realidad gracias a agresivas medidas coercitivas, que han dado como resultado una migración neta negativa por primera vez en 50 años y que los cruces fronterizos hayan caído a mínimos históricos.

Trump cumplió su promesa de ofrecer un importante alivio fiscal al firmar la ley One Big Beautiful Bill Act, que amplió sus recortes fiscales de 2017, eliminó los impuestos sobre las propinas, las horas extraordinarias y las prestaciones de la Seguridad Social, y proporcionó importantes reducciones para los estadounidenses de clase media y trabajadora.

La administración logró récord de producción y dominio energético al dar rienda suelta a la perforación doméstica y desregulación, contribuyendo a reducir los costes energéticos y posicionando a Estados Unidos como uno de los principales exportadores mundiales de energía.

Trump aplicó con éxito políticas que garantizaban que el crecimiento neto del empleo fuera principalmente para los estadounidenses nacidos en el país mediante una estricta aplicación de las leyes de inmigración, invirtiendo las tendencias de años anteriores.

Su compromiso con recortes masivos de burocracia y esfuerzos de eficiencia gubernamental ha ahorrado cientos de miles de millones de dólares, equivalentes a un sustancial alivio por contribuyente, al tiempo que ha deslocalizado billones en inversiones para impulsar la fabricación estadounidense y el crecimiento económico.

