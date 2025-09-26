"Hipocresía con esteroides": Patel rechaza las acusaciones de politización del FBI tras la imputación de Comey

Publicado por Just The News / Natalia Mittelstadt 26 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, rechazó el viernes las acusaciones de politización del buró como "hipocresía con esteroides" tras la imputación del exdirector de la agencia James Comey.

"Agentes de carrera, analistas de inteligencia y personal del FBI dirigieron la investigación sobre Comey y otros. Actuaron de forma imparcial y continuarán haciéndolo", publicó Patel en X.

"Las acusaciones salvajemente falsas que atacan a este FBI por la politización de la aplicación de la ley provienen de los mismos medios en bancarrota que vendieron al mundo el Russiagate; es hipocresía con esteroides", añadió. "Sus objeciones infundadas nos dicen ahora, más que nunca, que vamos tras el objetivo correcto y que debemos permanecer en la misión hasta su finalización. Gracias a este valiente equipo del FBI. La misión es lo primero".

Comey fue procesado el jueves por un gran jurado federal en Virginia por las acusaciones del Departamento de Justicia de que realizó declaraciones falsas ante el Congreso, al haber negado la filtración de cierta información a la prensa, y por presunta obstrucción a la Justicia.

En un video publicado tras la acusación, Comey dijo que es inocente y que no teme un juicio.

La imputación se produjo después de que renunciara el fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, quien supervisó originalmente el caso por dudas sobre las pruebas. El presidente Trump, que aseguró haber despedido a Siebert, indicó luego a la fiscal general Pam Bondi que presentara cargos contra Comey.

¿Qué respondieron los demócratas?

Los demócratas expresaron su preocupación por el caso, señalando que los cargos fueron presentados justo unos días antes de que se agotara el plazo de prescripción de cinco años y después de que Trump nombrara a un nuevo fiscal federal para reemplazar a Siebert, informó The Hill. Además, en un hecho poco habitual, el gran jurado federal rechazó uno de los tres cargos propuestos por el DOJ.

"Hoy, después de despedir a quien él mismo había elegido para el cargo de fiscal de Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia, Donald Trump finalmente consiguió un nuevo reemplazo servil para llevar a cabo su vengativa persecución contra el exdirector del FBI James Comey, presentando cargos criminales infundados contra él", dijo el jueves el representante de Maryland Jamie Raskin, principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

"Obligó al señor Siebert a dimitir para sustituirlo por una de sus antiguas abogadas defensoras, Lindsey Halligan, que literalmente no tiene experiencia como fiscal pero que está claramente dispuesta a cumplir ciegamente las órdenes del presidente", dijo Raskin. "Como por arte de magia, a los pocos días de ser nombrada, la señora Halligan cumplió lo pedido por el presidente al presentar exactamente las acusaciones infundadas contra el señor Comey que su predecesor había rechazado."

Charlotte Hazard es reportera de Just The News.



© Just The News