El FBI incauta en secreto registros electorales del mayor condado de Arizona mientras amplía su investigación sobre las elecciones de 2020

El FBI amplió su investigación criminal sobre presuntas irregularidades electorales al obtener en secreto un gran lote de registros de votación del condado más grande de Arizona gracias a una reciente citación de un gran jurado, dijeron a Just the News múltiples personas familiarizadas con la investigación.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido al secreto de la investigación del gran jurado, dijeron que los agentes del FBI están recibiendo gigabytes de datos electorales electrónicos del condado de Maricopa, aproximadamente un mes después de que la oficina revelara por primera vez una investigación sobre irregularidades electorales tras haber hecho una redada en un almacén cerca de Atlanta e incautarse de papeletas de las elecciones de 2020 celebradas en el condado de Fulton, la mayor metrópoli de Georgia.

Irregularidades electorales en Arizona y otros lugares



La citación llega cinco años después de que el Senado estatal de Arizona, dirigido por el Partido Republicano, llevara a cabo una larga investigación sobre las elecciones de 2020 y concluyera que hubo importantes irregularidades.

Más recientemente, según las fuentes, la oficina fue alertada de un informe presentado por observadores electorales republicanos y demócratas que creían haber detectado irregularidades en noviembre de 2024 en un almacén de Arizona donde se observaron papeletas de voto en blanco y papeletas de voto por correo aparentemente rellenadas en el lugar.

El Congreso nunca ha hecho público el informe de los funcionarios enviados como observadores electorales de 2024 en el condado de Maricopa, que incluye Phoenix, la ciudad más grande de Arizona.

Pero el presidente del Comité de Administración de la Cámara, Bryan Steil, insinuó recientemente la importancia del informe en una entrevista con el programa de televisión Just the News, No Noise.

"Estamos revisando los informes presentados por nuestros observadores electorales desplegados por todo el país", dijo Steil. "Aquí es donde trabajar mano a mano con otras agencias del Gobierno federal es tan importante".

"Tenemos informes que documentan los casos que se produjeron en Arizona y en todo el país, y los estamos revisando ahora mismo y trabajando codo con codo con los socios federales para asegurarnos de que se cumplió la ley en todas las jurisdicciones del país", añadió.

Es probable que el FBI amplíe a otros estados las búsquedas relacionadas con las papeletas electorales



Las fuentes dijeron que el informe, presentado por un observador republicano y uno demócrata que estuvieron en el condado de Maricopa la noche de las elecciones de 2024, incluía fotos de las papeletas y del almacén, que describieron como fuertemente vigilado y con papeletas de las elecciones de múltiples estados.

Los funcionarios dijeron que ese informe fue uno de los varios fundamentos de la citación ejecutada por el FBI en los últimos días.

Las fuentes dijeron que es probable que el FBI ejecute registros y citaciones en otros estados además de Georgia y Arizona en las próximas semanas.

El buró se ha mostrado reservado sobre el alcance de su investigación, pero la declaración jurada de su redada en el centro electoral del condado de Fulton dejó claro que está investigando una posible violación de las leyes federales que obligan a los administradores electorales a seguir las leyes estatales a la hora de enviar y contar las papeletas.

El agente especial del FBI Hugh Raymond Evans dijo al tribunal que la oficina ha "corroborado" algunas irregularidades importantes en cómo se contaron los votos en el área urbana más grande de Georgia tras las elecciones de 2020 y está investigando si esos fallos fueron esfuerzos intencionados para violar la ley electoral federal.

"Algunas de esas acusaciones han sido refutadas, mientras que otras han sido corroboradas incluso en admisiones del condado de Fulton", escribió Evans. "Esta solicitud de orden judicial es parte de una investigación criminal del FBI sobre si alguna de las incorrecciones fueron actos intencionales que violaron las leyes penales federales".

Muchas de las acusaciones corroboradas en el condado de Fulton fueron reportadas previamente por Just the News en los últimos cinco años a partir de revisiones de registros de boletas electorales.

Una auditoría sugiere más de 200.000 papeletas con firmas no coincidentes



Las preocupaciones sobre el recuento de votos en Arizona, y en concreto en el condado de Maricopa, se remontan a hace más de una década, cuando el estado pasó a votar mayoritariamente por correo. Los demócratas fueron los primeros en quejarse.

Más recientemente, republicanos como el presidente Donald Trump, la excandidata a gobernadora y senadora Kari Lake y el ahora congresista federal Abe Hamadeh han expresado su preocupación por los sistemas de distribución y recuento de papeletas del estado.

El Senado de Arizona realizó una auditoría masiva tras las elecciones de 2020 afectadas por COVID-19 y concluyó que hubo irregularidades. Uno de los hallazgos más sorprendentes del Senado fue una estimación de que más de 200.000 papeletas con firmas no coincidentes podrían haber sido contadas sin ser revisadas, o "subsanadas" en el condado de Maricopa, más de ocho veces las 25.000 firmas que el condado reconoció no eran coincidentes y requerían subsanación.

Puede leer el informe completo sobre la verificación de firmas aquí.

La auditoría hizo poco por resolver las disputas, ya que los demócratas y los funcionarios del condado de Maricopa argumentaron que las preocupaciones eran exageradas, mientras que los republicanos decían que temían que todavía hubiera vulnerabilidades. Esos enfrentamientos continúan en la planificación de las elecciones de 2026.

Recientemente, el nuevo registrador electoral, Justin Heap, y la Junta de Supervisores del condado se han enfrentado sobre la planificación de las próximas elecciones, incluso a través de litigios.

La junta con sede en Phoenix aprobó un nuevo borrador de un Acuerdo de Servicios Compartidos (SSA, por sus siglas en inglés) el pasado mes de abril, un contrato formal que detalla cómo la Oficina del Registrador y la junta llevarán a cabo las tareas administrativas electorales bajo la ley de Arizona. Después de recibir el acuerdo SSA, Heap hizo 170 cambios y lo envió de nuevo a la junta, llamándolo su "oferta final", según un comunicado de prensa del condado de Maricopa.

Sin embargo, Heap y la junta no pudieron llegar a un acuerdo sobre la SSA, por lo que presentó una demanda contra la junta dos meses después. El registrador dijo que la demanda buscaba "reclamar la autoridad legal otorgada al Registrador del Condado en virtud de la ley de Arizona y garantizar que [su] oficina no se viera privada de los recursos necesarios para llevar a cabo esas funciones en la mayor medida posible".

El 17 de febrero, la junta aprobó una nueva SSA.

La nueva SSA permitía a Heap tener pleno control sobre los planes de votación anticipada, mientras que la junta mantenía el control sobre la financiación, el personal, los contratos y las operaciones del día de las elecciones.

"Dado que el Sr. Heap no ha proporcionado una respuesta seria a nuestra última oferta de la SSA, nos pareció importante declarar públicamente y de forma transparente cómo vamos a navegar por algunas de las cuestiones más polémicas entre nuestras respectivas oficinas para que podamos asegurar que las elecciones se ejecutan sin problemas y de forma segura para los votantes del condado de Maricopa", dijo la presidente de la junta, Kate Brophy McGee.

La semana siguiente, los miembros de la junta enviaron una carta a Heap con su propuesta de plan de voto anticipado, a pesar de que le daban pleno control sobre el mismo. "La Junta de Supervisores apoya firmemente el mantenimiento de un programa integral de voto anticipado en persona coherente con las prácticas anteriores", decía la carta.

Heap respondió a la carta, diciendo que tenía "serias preocupaciones" sobre el plan de votación anticipada de la junta. Dijo que la propuesta "hace que votar sea inconveniente e inaccesible para un gran número de votantes del condado de Maricopa".

Añadió a los miembros de la junta que rechazaba su propuesta porque la ley de Arizona "autoriza expresamente al registrador a establecer lugares de votación anticipada".

