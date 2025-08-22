Exclusiva de JTN: fiscales obtuvieron pruebas de que Comey autorizó filtraciones de información clasificada pero se negaron a presentar cargos

Publicado por John Solomon / Jerry Dunleavy

22 de agosto, 2025

Fiscales federales obtuvieron pruebas de colaboradores cercanos de James Comey de que el exdirector del FBI autorizó filtraciones de información clasificada a periodistas justo antes de las elecciones de 2016. Sin embargo, se negaron a presentar cargos penales. La revelación, contenida en unos memorandos recientemente desclasificados, pone en duda el testimonio de Comey ante el Congreso.

Las explosivas revelaciones, que involucran al exasesor general del FBI James Baker y al exjefe de gabinete de Comey, James Rybicki, fueron encontradas en documentos que el director del FBI Kash Patel descubrió a principios de este año.

Pero los pasajes pertinentes fueron tachados por el Departamento de Justicia en la versión del documento enviada a principios de este mes al Congreso. La fiscal general Pam Bondi intervino y levantó las censuras, enviando nuevas versiones de los memorandos esta semana a los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, según dijeron funcionarios a Just the News.

Los memorandos detallan pruebas y entrevistas recopiladas por agentes del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en relación con información clasificada filtrada a The New York Times en octubre de 2016, antes de las elecciones de noviembre en las que el republicano Donald Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton.

"La investigación del USPIS también reveló que Baker reveló información clasificada del USG [gobierno de Estados Unidos] al NYT bajo la creencia de que en última instancia había sido instruida y autorizada por el entonces director del FBI, James Comey", reza un resumen del memorando. "Por ejemplo, durante las entrevistas, Baker indicó que el jefe de gabinete del FBI, James Rybicki, le dio instrucciones (a Baker) de revelar la información al NYT, y Baker entendió que Rybicki estaba transmitiendo esta instrucción y autorización por parte de Comey."

Los memorandos no identifican las piezas concretas de información clasificada que se filtraron ni si Comey o cualquier otra persona estaba autorizada a desclasificarlas para los medios de comunicación. Pero fueron investigados por múltiples fiscales, incluida la oficina del fiscal federal en Washington, bajo la primera Administración de Trump y por el fiscal especial John Durham, y todos declinaron presentar cargos criminales, muestran los memos.

Bondi dijo el jueves a Just the News que estaba comprometida a exigir responsabilidades por las filtraciones aún impunes.

"Este documento elaborado bajo mi dirección confirma lo que muchos estadounidenses sospechaban desde hace tiempo: el exdirector James Comey y su jefe de gabinete incurrieron en una conducta abominable", dijo. "Debe haber rendición de cuentas para aquellos a los que se les encomendó salvaguardar los secretos de nuestra nación y no lo hicieron".

Comey negó anteriormente durante un testimonio ante el Congreso que alguna vez hubiera sido una fuente para artículos relacionados con las investigaciones del FBI sobre Trump y Clinton y rechazó haber autorizado a que alguien bajo su mando sirviera de fuente. Hace tiempo que niega cualquier irregularidad e insiste en que fue atacado políticamente porque se enfrentó a Trump.

Patel dijo a Just the News que las pruebas que descubrió plantean la preocupación de que uno de sus predecesores pueda haber autorizado filtraciones ilegales y mentido al respecto.

"Estos memorandos recientemente desclasificados muestran cómo la antigua cúpula del FBI autorizó filtraciones de inteligencia secreta y ocultó la verdad al Congreso y al pueblo estadounidense", dijo. "Gracias al compromiso del presidente Trump con la transparencia, el encubrimiento está siendo expuesto. El público no merece nada menos que la plena rendición de cuentas".

Puede leer los memorandos desclasificados del FBI aquí:

El DOJ podría abrir una investigación penal

Un reciente aluvión de documentos desclasificados que muestran que Comey y el actual senador Adam Schiff (demócrata por California) habrían estado detrás de filtraciones de seguridad nacional diseñadas para perjudicar a Trump durante la última década pueden llegar a resultar en algo más que un ejercicio de responsabilidad histórica.

Los expertos legales dicen que el plazo de prescripción para el enjuiciamiento en virtud de las leyes de espionaje para las filtraciones en 2016 o 2017 puede extenderse a 10 años si el acto fue consciente y deliberado y perjudicó la seguridad nacional o fue parte de una conspiración criminal que continuó en los últimos cinco años.

"El estatuto federal general de limitaciones es de cinco años, pero el espionaje que perjudica nuestro interés nacional es de 10 años y encubrir el crimen continúa la conspiración", explicó Mike Davis, un exabogado de alto rango del Comité Judicial del Senado que ahora dirige la ONG sobre derecho constitucional Article III Project.

"El Departamento de Justicia de Trump puede abrir una investigación penal que profundice en esta divulgación maliciosa de información clasificada que perjudica nuestro interés nacional", dijo.

Patel abrió recientemente una pesquisa criminal que examina la última década de abusos de la inteligencia estadounidense y la instrumentalización política como una conspiración criminal en curso que se extiende desde la ahora deshonrada investigación de la conclusión de Rusia hasta la redada en la casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Bondi ha creado un grupo de trabajo para examinar las acusaciones y autorizó la presentación de pruebas ante un gran jurado, mientras que uno de sus principales adjuntos, Harmeet Dhillon, dijo a Just the News que uno de los delitos en cuestión sería la privación de libertades civiles con el pretexto de ejercer la autoridad gubernamental.

¿Mintió Comey al Congreso?

También cabe preguntarse si el exdirector del buró obstruyó al Congreso con declaraciones falsas y ocultó documentos.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, preguntó a Comey en mayo de 2017 si "alguna vez había sido una fuente anónima en informes de noticias sobre asuntos relacionados con la investigación de Trump o la investigación de Clinton".

Comey respondió: "Nunca".

Grassley preguntó entonces si Comey había "autorizado alguna vez a otra persona del FBI a ser una fuente anónima en noticias sobre la investigación de Trump o la investigación de Clinton". En su turno, Comey replicó: "No".

Cuando se le preguntó si alguna información clasificada "relacionada con el presidente Trump o sus asociados" alguna vez había sido desclasificada y compartida con periodistas, Comey dijo: "No que yo sepa."

"Ha habido una variedad de filtraciones", dijo también Comey en ese momento. "Las filtraciones son siempre un problema, pero especialmente en los últimos tres a seis meses".

No respondió de inmediato a un pedido de comentario enviado por Just the News a través del sitio web de su libro personal. Rybicki tampoco replicó de inmediato a una solicitud enviada a través de su LinkedIn, Baker declinó hacer comentarios a través de su abogado.

Investigación fallida

Los memorandos del FBI muestran que la investigación sobre filtraciones de inteligencia clasificada "Tropic Vortex" del Departamento de Justicia se centró inicialmente en un artículo no especificado de octubre de 2016 de The New York Times, así como en un artículo del mismo periódico de principios de marzo de 2017 escrito por los reporteros Michael Schmidt y Michael Shear y titulado, Comey pide al Departamento de Justicia que rechace las afirmaciones de Trump sobre escuchas telefónicas.

Es probable que el "artículo del NYT de octubre de 2016" en cuestión fuera un artículo publicado en Halloween de ese año escrito por los periodistas Eric Lichtblau y Steven Lee Myers y titulado, Investigando a Donald Trump, el FBI no ve un vínculo claro con Rusia.

Los memorandos del FBI decían que a finales de marzo de 2017, el entonces fiscal general adjunto en funciones, Dana Boente, ordenó al entonces fiscal federal de Connecticut, John Durham, que dirigiera una investigación basada en una fuente redactada "en relación con una divulgación pública no autorizada de información clasificada del Gobierno de Estados Unidos".

El memorándum decía que este tipo de investigaciones suelen ser llevadas a cabo por la División de Contrainteligencia del FBI con la supervisión de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, pero que "al menos uno de los sujetos de la investigación es un ex alto funcionario del FBI que anteriormente trabajó en la NSD", por lo que, "para evitar un posible conflicto de intereses o una apariencia del mismo", Boente asignó la investigación a Durham y al USPIS en lugar de a la NSD y al FBI.

El documento recién desclasificado del FBI reveló por primera vez una sección que mostraba que uno de los sujetos penales previamente ocultados era "el consejero general del FBI James Baker".

El memorando del FBI decía que el "artículo del NYT de octubre de 2016 indicaba que había dos fuentes del Gobierno de Estados Unidos para el artículo". Las secciones ahora visibles muestran que la investigación del USPIS "reveló que Baker era una de las dos fuentes" y "también reveló que Baker entregó información clasificada del USG al NYT bajo la creencia de que en última instancia fue instruido y autorizado a hacerlo por el entonces director del FBI James Comey".

La parte recientemente no redactada añadía que "Baker indicó que el jefe de personal del FBI, James Rybicki, le dio instrucciones (a Baker) de revelar la información al NYT, y Baker entendió que Rybicki le estaba transmitiendo esta instrucción y autorización de Comey".

El memorando del FBI decía que a finales de diciembre de 2017, Durham y el USPIS "completaron su investigación y entregaron un memorando con sus conclusiones y recomendaciones al fiscal general Jeff Sessions."

Un memorando del FBI para otra investigación sobre filtraciones a los medios está fechado a mediados de enero de 2019 e indica que la División de Contrainteligencia del FBI "recibió un borrador de memorando" de la Fiscalía Federal de la capital del país en relación con la citada investigación dirigida por Durham.

El fiscal federal "indicó que la investigación puede contener información relevante para otras investigaciones del FBI sobre revelaciones públicas no autorizadas, incluidas, entre otras", las pesquisas sobre filtraciones denominadas Echos Fate, Foggy Falls, Genetic Christmas y Sirens Lure.

En respuesta, un funcionario, cuyo nombre está censurado, ordenó a la oficina de campo del FBI en Washington "abrir una investigación completa con el fin de revisar la investigación y/o incorporar cualquier información relevante para estas otras investigaciones".

La oficina de campo del FBI emitió un memorando a finales de febrero de 2020 indicando que la investigación había terminado con la oficina del fiscal federal en la capital de la nación declinándose a procesar, pero con el memorando proporcionando más detalles sobre la fallida pesquisa.

Decía aquel que la parte de la investigación dirigida por Durham se había basado en una "remisión a la justicia penal" que se había centrado en el artículo de octubre de 2016 en el Times. Además, aseguraba que Durham y el USPIS "completaron su investigación" a mediados de diciembre de 2018, y que el Memorándum Durham enviado al entonces fiscal general en funciones Matthew Whitaker "recomendó NO procesar a Baker ni a nadie".

Más investigaciones fallidas

La oficina de campo del FBI en Washington retomó la investigación al año siguiente.

"El 8 de abril de 2019, WFO [oficina de campo de Washington] completó una revisión de la investigación del USPIS y del Memo Durham, tomó nota de los hallazgos significativos de los mismos ... y los proporcionó a los abogados, agentes y personal profesional asignados a TROPIC VORTEX, ECHOS FATE, FOGGY FALLS, GENETIC CHRISTMAS y SIRENS LURE", decía el memorando del FBI, con una parte recientemente desclasificada que afirmaba que la oficina de campo del FBI "no identificó ninguna pista de investigación adicional con respecto a Baker o la segunda fuente [FRAGMENTO CENSURADO] para el artículo del NYT de octubre de 2016"."

La oficina de campo del FBI "sí identificó una pista de investigación adicional" durante su propia investigación.

El memorando citaba un tweet de Trump de principios de marzo de 2017 en el que decía: "¡Terrible! Acabo de descubrir que Obama tenía mis 'teléfonos pinchados' en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontraron nada. Esto es macartismo!".

La nota señalaba que, al día siguiente, el Times publicó su mencionado artículo sobre Comey pidiendo al DOJ que rechazara la acusación de Trump.

"La pieza del NYT de marzo de 2017 informaba de que un funcionario del Gobierno de Estados Unidos indicó que Comey pidió al DOJ que rechazara públicamente las afirmaciones de los tuits del presidente Trump, pero el DOJ no emitió ninguna declaración semejante. Los tuits y el artículo ocurrieron poco después del inicio de la investigación del USPIS", decía el memorando del FBI.

"Durante las entrevistas para la investigación del USPIS, se preguntó a múltiples funcionarios del DOJ y del FBI sobre sus discusiones, acciones y respuestas alrededor de los tuits y el artículo. Aunque proporcionaron opiniones sobre la identidad del funcionario del Gobierno de Estados Unidos en el artículo, la investigación USPIS no logró determinar quién era", decía el memorando.

La oficina de campo del FBI en Washington "compiló los hallazgos de la investigación del USPIS en relación con los tuits y el artículo del NYT de marzo de 2017, y de la investigación adicional de WFO" a finales de octubre de 2019. Una parte recientemente desclasificada del memorando decía que "los hallazgos revelaron que Rybicki reenvió un correo electrónico que contenía una declaración propuesta a los medios de comunicación con respecto a los tuits a su presunta cuenta de correo electrónico personal (de Rybicki)."

La parte recién desclasificada del memorando decía que "la declaración propuesta se originó en Comey y parecía estar en el nivel de clasificación NO SECRETA" en el artículo de marzo de 2017 y que la oficina de campo del FBI "evaluó que Rybicki lo hizo para promover una divulgación potencialmente no autorizada a los medios de noticias, que parecía estar en la dirección implícita de Comey".

La parte del memorándum del FBI que acaba de ser desclasificada afirmaba que "basándose en las conclusiones y la evaluación", la oficina del fiscal federal en la capital del país "emitió una carta mandando a preservar la cuenta de correo electrónico personal de Rybicki en apoyo de un posible proceso legal", pero que los fiscales federales "posteriormente declinaron llevar a cabo un proceso legal adicional, ya que la declaración propuesta parecía NO ESTAR CLASIFICADA."

La parte ahora accesible del memorando del FBI decía que la oficina de campo del FBI "también preparó materiales relacionados con la propuesta de declaración en una entrevista de noviembre de 2019 con Rybicki" realizada por los fiscales federales y los investigadores de la oficina en la capital del país, pero la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos "se negó a usarlos" y, por lo tanto, la oficina de campo del FBI "considera que esta pista de investigación adicional está completa".

Los memorandos del FBI afirmaban que a finales de enero de 2020 la Fiscalía de EEUU en DC "tomó la decisión de no procesar TROPIC VORTEX."

El FBI lanzó más de media docena de investigaciones de amplio alcance sobre filtraciones a los medios de comunicación, ya que numerosos medios masivos desplegaron la información clasificada para impulsar falsas afirmaciones de colusión Trump-Rusia. Pero la oficina no responsabilizó a nadie por las filtraciones de información secreta, una investigación de Just the News mostró a principios de este mes.

Los memorandos del FBI recientemente desclasificados detallan una serie de investigaciones fallidas o chapuceras sobre filtraciones, con revelaciones de al menos siete contenidas en los documentos publicados por primera vez por Just the News.

El FBI concluyó que numerosas noticias que contribuyeron a la falsa narrativa del Russiagate contenían inteligencia clasificada filtrada ilegalmente, sin embargo los investigadores del buró repetidamente fallaron —quizás adrede— en identificar definitivamente a los filtradores.

Una admisión asombrosa

A pesar de estos fracasos, Just the News reveló a principios de este mes que agentes del FBI sí forzaron una sorprendente admisión de que Comey utilizó un conducto especial para comunicarse con un ganador del Pulitzer del New York Times en su intento de pulir su imagen y presionar para que un fiscal especial acabara con Trump.

El profesor de Derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman admitió a los agentes que se comunicaba habitualmente en nombre de su viejo amigo Comey con el periodista Schmidt, cuyo trabajo figuraba entre los reportajes del Times sobre la saga del Russiagate premiada con el Pulitzer. El objetivo, dijo Richman al FBI, era "corregir historias críticas" con Comey y el FBI y "dar forma a la futura cobertura de prensa".

Richman insistió en que no creía haber confirmado o proporcionado inteligencia clasificada a los reporteros, pero dijo que no podía estar 100% seguro, dicen los memorandos.

Las revelaciones sobre Comey y Richman se conocieron como parte de una investigación del FBI sobre filtraciones de información clasificada bautizada como Arctic Haze, según los memorandos desclasificados obtenidos por Just the News a principios de este mes. La investigación tampoco dio lugar a ningún procesamiento, aunque detalles significativos sobre la investigación permanecen clasificados.

El inspector general del DOJ, Michael Horowitz, escribió un informe publicado en agosto de 2019 en el que criticaba la decisión de Comey de filtrar a los medios sus llamados "Memorandos Comey" en 2017, que incluían detalles sobre los supuestos comentarios de Trump sobre el teniente general Mike Flynn, en un esfuerzo del entonces despedido director del FBI por impulsar el nombramiento de un fiscal especial.

Horowitz escribió que en su investigación "entrevistó a 17 testigos, entre ellos el exdirector Comey y Daniel Richman, el individuo que, a petición de Comey, compartió el contenido de uno de los memorandos con un reportero [Schmidt] de The New York Times". Comey dijo a Horowitz que al día siguiente de ser despedido por Trump contrató a Richman como abogado.

"Anteriormente hemos criticado a Comey por actuar de forma unilateral e inconsistente con la política del Departamento", escribió el organismo de control del DOJ. "La divulgación no autorizada por parte de Comey de información sensible de las fuerzas de seguridad sobre la investigación de Flynn merece una crítica similar".

Comey admitió en 2017 que había esperado que filtrar esta información "provocase el nombramiento de un abogado especial". Horowitz concluyó que las filtraciones de Comey fueron "un intento de obligar al Departamento a tomar medidas oficiales de investigación", y envió en su momento una recomendación al DOJ de que investigara y potencialmente llevara a juicio el caso de los memorandos de Comey, pero este declinó procesar.

Rybicki, como jefe de personal de Comey, y Baker, como abogado principal del FBI, ambos desempeñaron papeles clave en las investigaciones del FBI sobre el mal manejo de información clasificada por parte de Clinton y sobre las afirmaciones infundadas de colusión entre Trump y Rusia.

El informe de Horowitz de agosto de 2019 sobre el mal manejo de sus memorandos por parte de Comey explicaba cómo la reunión de enero de 2017 en la Torre Trump con el entonces presidente electo no era solo para informar a Trump sobre el ACI. Horowitz también expuso detalles que muestran que la reunión a solas entre el entonces director del FBI y el republicano, después de que todos los demás se marcharan, no era solo para informar al último de las acusaciones del dossier Steele, sino que fue tratada por Comey y el FBI como una oportunidad para recabar información en la investigación Crossfire Hurricane.

Horowitz escribió que el FBI estaba centrado en "las posibles respuestas de Trump al ser informado sobre la información 'salaz', incluyendo que Trump podría hacer declaraciones sobre, o proporcionar información de valor a, la investigación pendiente sobre la interferencia rusa".

Comey escribió sobre la reunión inmediatamente después, diciéndole a Horowitz que debía ser tratada como información de contrainteligencia, y dejó a su equipo a la espera de que le dijeran lo que había aprendido.

Antes, Comey se había reunido con el director adjunto del FBI caído en desgracia Andrew McCabe, Baker, Rybicki y los líderes del equipo Crossfire Hurricane. A algunos les preocupaba que la reunión de Comey pudiera verse como un "tipo de complot a lo Hoover".

Comey tenía un ordenador portátil seguro del FBI esperando en su vehículo después de la reunión y "empezó a teclear [el memorando 1] mientras el vehículo se movía" y trabajó en él hasta que llegó a la oficina de campo del FBI en Nueva York, donde McCabe, Baker, Rybicki y el equipo estaban esperando en una videoconferencia. Comey también envió el memorando a través del correo electrónico clasificado del FBI a McCabe, Baker y Rybicki al día siguiente.

Comey clasificó el memorando como secreto porque la información "debería ser tratada... [como] información derivada de la FISA o información en una investigación [de contrainteligencia]". McCabe reenvió el memorando a la exabogada del FBI Lisa Page, que mantenía una relación con el despedido agente especial Peter Strzok. Page dijo que Comey lo envió "para subirlo al archivo del caso" porque era "central para la actividad de investigación."

Horowitz reveló anteriormente en 2018 que hubo "numerosos casos en los que Comey utilizó una cuenta de correo electrónico personal (una dirección de Gmail) para llevar a cabo asuntos del FBI". Cuando se le preguntó si esta práctica estaba en línea con las regulaciones del DOJ, Comey dijo a los investigadores: "No lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Recuerdo haber hablado con Jim [Rybicki] sobre ello en una ocasión, y tuve la sensación de que estaba bien". Rybicki envió un correo electrónico al organismo de control del Departamento de Justicia en el que defendía las prácticas de Comey con el correo electrónico personal.

La acusación de 2021 del entonces fiscal especial John Durham contra el abogado demócrata especializado en ciberseguridad Michael Sussmann se centró en una reunión en septiembre de 2016 con Baker en la que Sussmann transmitió acusaciones desacreditadas que afirmaban que existía un canal secreto entre el banco ruso Alfa Bank y la Organización Trump. Durham alegó que Sussmann le dijo al consejero general del FBI que no estaba trabajando para ningún cliente específico, pero Durham dijo que Sussmann estaba trabajando secretamente para la campaña de Clinton.

Sussmann fue absuelto tras un juicio de dos semanas por un jurado en la capital del país en 2022.

Los registros desclasificados del FBI también muestran que el abogado del buró Kevin Clinesmith mandó mensajes a la abogada Lisa Page que "tenemos el borrador final del DRAGON FISA" el 11 de octubre de 2016, utilizando el nombre en clave Crossfire Dragon para Carter Page.

Clinesmith y Page entonces trazaron estrategias sobre cómo conseguir la aprobación de la FISA lo más rápido posible.

Page dijo que "puedo llamar a Rybicki, pedirle que se ponga en contacto con el D [el director]".

Clinesmith respondió: "Si crees que eso es aceptable, podría ser una buena cosa que hacer; eso nos ayudaría a llevarlo al FISC [Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera] más rápidamente."

El papel de James Baker

Memos desclasificados del desde entonces despedido subdirector del FBI Andrew McCabe dicen que Baker jugó un papel en la decisión de McCabe de anunciar una investigación del FBI sobre Trump después de que el presidente despidiera a Comey en 2017.

Cuando Comey fue despedido, "McCabe se convenció de que tenía que poner las investigaciones en marcha por si él mismo era despedido", dicen las notas. El FBI dijo que "McCabe y otros se reunieron varias veces después del despido para discutir si había bases para abrir una investigación de obstrucción sobre Trump (...) McCabe primero quería que el equipo examinara las cuatro o más investigaciones abiertas sobre Rusia en ese momento y decidiera si había otras que debían abrirse".

El subdirector dijo al equipo del fiscal especial de Robert Mueller que él y otros hablaron sobre "el hecho de que, al investigar la campaña de Trump, estaban, por definición, 'más o menos' investigando a Trump". Como tal, se preguntaron si sería correcto decirle a Trump que no estaba bajo investigación".

"El cese [de Comey] hizo que se centraran en si dar el siguiente paso y abrir un caso sobre el propio Trump y si era necesario, dada la investigación existente sobre la campaña", afirman las notas del FBI. "La intención de McCabe era asegurarse de que los casos que debían abrirse se abrieran y, al hacerlo, garantizar que las investigaciones tuvieran una "huella clara e imposible de borrar" en caso de que fuera despedido al día siguiente".

Las notas del FBI afirman que McCabe "mantuvo conversaciones" con Baker "sobre si había sustento suficiente para abrir una investigación sobre la posible colusión de Trump con Rusia y por obstrucción a la justicia por cesar a Comey. Tras sus conversaciones, decidieron abrir una investigación por obstrucción".

Baker ya ha defendido la viciada investigación Trump-Rusia, incluida la manipulación por parte del FBI del desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele. Estuvo involucrado en el proceso de aprobación de al menos la primera solicitud de orden de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que apuntaba al ex asesor de campaña de Trump Carter Page.

Baker dejó el FBI en 2018 y pasó a trabajar con Lawfare, un blog de seguridad nacional afiliado a la Brookings Institution, cuyo editor jefe, Benjamin Wittes, es amigo de Comey. Baker pasó después a ocupar un puesto de alto nivel en Twitter.

The New York Post reportó en octubre de 2020 que correos electrónicos del portátil del hijo del presidente Joe Biden contenía pruebas de negocios turbios vinculados a Ucrania y China. Cuando el medio intentó publicar los artículos en su cuenta de Twitter, la empresa de redes sociales dijo que hacerlo violaba su norma de no compartir materiales "pirateados".

Baker, ahora ex consejero general adjunto de Twitter, defendió su actuación y la de Twitter en relación con la saga de la censura del portátil de Hunter Biden.

"Yo no era consciente y ciertamente no participé en ninguna conspiración u otro esfuerzo para hacer algo poco ético, impropio o ilegal mientras estaba en Twitter", dijo Baker a la Cámara en 2023. "Punto".

"No actué de forma ilegal o inapropiada de ninguna manera con respecto al ordenador portátil de Hunter Biden... No tengo conocimiento de ninguna colusión ilegal con o una dirección de ninguna agencia gubernamental o campaña política sobre cómo Twitter debería haber manejado la situación del ordenador portátil".

Jerry Dunleavy trabaja como corresponsal jefe de investigación en Just The News.



John Solomon es un galardonado periodista de investigación, autor y empresario de medios digitales que trabaja como CEO y director de Just the News.

© Just The News