Los documentos del Russiagate que Patel encontró después de que el FBI de Comey "cerrara con llave la clave" podrían ayudar en la investigación de una "gran conspiración"

Publicado por Just The News 15 de julio, 2025

La decisión del FBI de abrir una investigación que trate la última década de instrumentalización política de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia como una conspiración criminal en curso está siendo aplaudida por los legisladores y podría verse favorecida por el reciente descubrimiento del director Kash Patel de una habitación donde el buró había "ocultado" pruebas a la vista del público y del Congreso.

El descubrimiento por parte de Patel de la "cámara acorazada" o "caja fuerte" de pruebas como la llamó en una reciente entrevista con el podcaster Joe Rogan y la apertura de la investigación de la "conspiración global" se produjeron más o menos al mismo tiempo esta primavera, según dijeron funcionarios a Just the News.

El descubrimiento de que el FBI escondió pruebas en investigaciones políticamente candentes como Russigate podría ayudar a los fiscales a convencer a un gran jurado de que funcionarios del Gobierno participaron en un encubrimiento o en un esfuerzo por privar de libertades civiles, dijeron los expertos.

"Creo que es parte de una estrategia coordinada para privar a la gente de sus derechos constitucionales a la expresión y a solicitar al gobierno la reparación de los acuerdos y también el derecho a un abogado", dijo el ex abogado de Trump John Eastman al podcast John Solomon Reports el lunes.

Y aunque el descubrimiento de la bóveda de pruebas y el surgimiento de la sonda conspirativa están envueltos en cierto secretismo, su existencia ha animado a los republicanos en el Congreso que desde hace tiempo creían que estaba justificado el enjuiciamiento de los actores gubernamentales detrás de escándalos como el Rusiagate y la corrupción de la familia Biden.

"Hicieron pasar a Estados Unidos por una agitación política increíble, realmente histórica, sabiendo que toda la narrativa era completamente falsa", declaró el lunes el senador Ron Johnson, republicano por el estado de Washington, después de que saliera a la luz la noticia del caso de conspiración en un reportaje de Just the News.

"Sentí que estas personas eran criminales desde hace muchos años", dijo Johnson al programa de televisión Just the News, No Noise. "Quiero decir, el hecho de que lo supieran... todo el Rusiagate fue una conspiración urdida por la campaña de Clinton allá por 2016. El presidente Obama fue informado de ello. Es decir, todos lo sabían."

Just the News informó el lunes de que el FBI inició discretamente una investigación sobre una década de maniobras del Partido Demócrata y del "Estado profundo" que van desde urdir la colusión Trump-Rusia hasta examinar la persecución de Trump por parte del abogado especial Jack Smith.

Esa noticia podría abrir la puerta al nombramiento de un fiscal especial para examinar si los diferentes acontecimientos respaldan una presentación ante un gran jurado sobre una conspiración criminal para influir en tres elecciones presidenciales consecutivas en beneficio de los demócratas y en detrimento de Trump.

Que documentos previamente ocultos o información con potencial impacto sean descubiertos repentinamente es un patrón en desarrollo, y es probable que la divulgación de ese material tenga repercusiones importantes.

El caso de la "gran conspiración" del FBI se abrió hace varias semanas, según informó Just the News , y podría recibir un impulso significativo si Trump desclasificara dos conjuntos de pruebas aún clasificados que identifican piezas clave de la supuesta conspiración que se remonta al verano de 2016, según varias personas directamente familiarizadas con la investigación que hablaron con Just the News bajo condición de anonimato.

Patel dijo en una entrevista conjunta a mediados de mayo con el subdirector del FBI, Dan Bongino, que "todo lo que sabemos sobre Crossfire Hurricane, él y yo acabamos de descubrir más la semana pasada, y seguimos trabajando con el Congreso para sacar a la luz esos documentos."

El jefe del FBI dijo en esa entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News que "así de vengativa y despiadada era la anterior estructura de liderazgo. No sólo bastardearon el proceso FISA y mintieron al público estadounidense, sino que retuvieron y ocultaron documentación y la pusieron en salas donde se suponía que la gente no debía mirar. Y es bueno que ahora estemos aquí para limpiarlo, y vais a ver una ola de transparencia".

Bongino, el subdirector, acompañó a Patel en esa entrevista y dijo a Maria Bartromo, de Fox News, que la sala que contenía la supuesta información del Rusiagate "no se mencionó" ni a él ni a Patel cuando se hicieron cargo del buró.

Piezas del rompecabezas



Dos grupos clave de información pueden determinar la dirección que tome el Departamento de Justicia: un anexo clasificado de un informe de 2018 vinculado a la investigación del inspector general del DOJ, Michael Horowitz, sobre el servidor de correo electrónico inapropiado de Hillary Clinton, y un segundo anexo clasificado del informe final en 2023 sobre el proyecto "Crossfire Hurricane" del DOJ.

El anexo secreto de Durham ha sido buscado durante mucho tiempo por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa, y el anexo podría demostrar que información creíble sobre posibles irregularidades fue ignorada intencionadamente por el FBI.

Además de todo esto, el director de la CIA, John Ratcliffe, envió una remisión penal a Patel a principios de este mes relacionada con la posible criminalidad del director de la CIA de Obama, John Brennan, según dijeron a Just the News la semana pasada fuentes familiarizadas con las acciones de Ratcliffe que declinaron ser nombradas.

Una revisión de la CIA publicada a principios de este mes criticaba las acciones llevadas a cabo por Brennan.

Ratcliffe dijo que Brennan, Comey y el entonces Director de Inteligencia Nacional James Clapper estuvieron "excesivamente implicados" en la redacción de la evaluación, lo hicieron en un proceso "caótico", "atípico" y"marcadamente poco convencional", y se apresuraron a completarla.

Añadió que "varios altos cargos de la CIA se opusieron a incluir el expediente [de Steele], afirmando que no cumplía ni siquiera las normas básicas del oficio. A pesar de estas objeciones," Ratcliffe declaró, "Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa frente a la solidez analítica."

El panorama general sale a la luz



Todo esto -combinado con los documentos secretos recientemente desenterrados en el edificio Hoover y puestos en conocimiento de Patel- puede servir de guía para la recién revelada investigación del FBI. Será probablemente la fiscal general Pam Bondi quien decida si se justifica un proceso penal o un fiscal especial.

Patel reveló un detalle clave sobre las pruebas no públicas del Huracán Crossfire al hablar en el Joe Rogan Experience podcast a principios de junio. Patel calificó el bulo de la colusión Trump-Rusia como "el mayor esquema político criminal jamás perpetrado por partes de la cúpula del FBI y otros elementos de la comunidad de inteligencia".

Rogan dejó escapar un asombrado "¿qué?" mientras Patel explicaba que "mis chicos están pasando por eso ahora mismo". Dijo que había "muchas cosas" que revisar.

"Estos tipos eran tan arrogantes que lo anotaban todo. Y yo encontré los documentos", dijo Patel, y añadió: "Son tan arrogantes que piensan: 'Nadie nos va a pillar'. Voy a escribirlo todo. Vamos a ponerlo en una caja fuerte, vamos a ponerlo en una cámara acorazada, y nadie va a encontrarlo'. Bueno, ¿sabes qué? Encontré la cámara acorazada y ahora me voy a trabajar".

Patel abordó un posible obstáculo a la investigación que supone la fecha de prescripción de cinco años para mentir al Congreso, diciendo que los delitos podrían ser potencialmente perseguidos si estuvieran vinculados a una conspiración más amplia.

"Así que, por lo general, el plazo de prescripción de los delitos para los delitos procesales que les llamamos es de cinco años. Pero si se puede vincular a una conspiración más amplia, no hay prescripción", dijo el director del FBI.

"Así que si hubo una conducta más atroz de la que nadie sabía antes y que acabamos de descubrir y estamos investigando, entonces tendremos que volver a examinarla. Lo único que haremos es poner toda esa información a disposición del público estadounidense una vez que la hayamos analizado, y se la daremos al Congreso.".

Patel añadió: "Y si podemos trabajar con nuestros socios del Departamento de Justicia para llegar a un enjuiciamiento, esa será su decisión. Nosotros lo haremos. ... Si podemos responsabilizar a la gente en términos de acusaciones, entonces trabajaremos con nuestros socios en el DOJ".

El "Grupo de Trabajo de Armamento" del DOJ podría escudriñar la conspiración de lawfare



Una orden ejecutiva emitida por Trump y un memorando de la fiscal general Pam Bondi, ambos sobre el fin de la "armamentización" dentro del Departamento de Justicia, podrían proporcionar orientación en la persecución de un caso de conspiración de lawfare.

La orden ejecutiva de Trump sobre "Ending the Weaponization of The Federal Government" fue emitida el día de la toma de posesión en enero.

"El pueblo estadounidense ha sido testigo de cómo la administración anterior ha emprendido una campaña sistemática contra sus presuntos oponentes políticos, armando la fuerza legal de numerosas agencias federales de aplicación de la ley y de la Comunidad de Inteligencia contra esos presuntos oponentes políticos en forma de investigaciones, enjuiciamientos, acciones civiles de aplicación de la ley y otras acciones relacionadas", dijo Trump.

"Estas acciones parecen orientadas más a infligir dolor político que a perseguir justicia real u objetivos gubernamentales legítimos".

El memorando de Bondi sobre "Restoring the Integrity and Credibility of the Department of Justice" fue emitido el 5 de febrero, y en él se estableció el "Grupo de Trabajo sobre Armatización" que, según Bondi, "llevará a cabo una revisión de las actividades de todos los departamentos y agencias que ejercen la autoridad de aplicación civil o penal de los Estados Unidos durante los últimos cuatro años [....] para identificar casos en los que la conducta de un departamento o agencia parezca haber sido diseñada para lograr objetivos políticos u otros fines impropios en lugar de perseguir la justicia u objetivos gubernamentales legítimos."

Bondi también escribió que el DOJ "debe tomar medidas inmediatas y atrasadas para restaurar la integridad y la credibilidad ante el público que estamos encargados de proteger, y para garantizar que el personal del Departamento esté listo y dispuesto a implementar fielmente la agenda política del Presidente debidamente elegido de los Estados Unidos."

El trabajo de Trump y Bondi, citado con aprobación



La orden ejecutiva de Trump y el memorando de Bondi pueden muy bien tener dientes reales. Fueron citados por el DOJ cuando intentó intervenir en un proceso a nivel estatal en Colorado contra la ex secretaria y registradora del condado de Mesa, Tina Peters.

Peters fue declarada culpable en agosto de 2024 de "7 de los 10 cargos penales relacionados con una brecha de seguridad que se produjo en la primavera de 2021 en la oficina electoral que ella supervisaba", según Colorado Newsline. El medio informó en octubre de 2024 de que Peters fue condenada a nueve años de prisión, y el juez que dictó la sentencia la calificó repetidamente de "charlatana".

Peters ha recurrido su caso y presentó una solicitud de hábeas corpus en febrero.

Yaakov Roth, entonces fiscal general adjunto en funciones de la División Civil del DOJ, presentó una declaración de interés ante el tribunal federal en marzo, citando la orden de Trump y el memorando de Bondi.

"La Sra. Peters está actualmente encarcelada mientras persigue una apelación directa de sus condenas no violentas subyacentes y su sentencia combinada de nueve años", dijo el DOJ. "La Solicitud explica que la Sra. Peters sufre de graves problemas de salud y que, mientras está encarcelada, su salud física y mental se han deteriorado. Se han planteado preocupaciones razonables sobre diversos aspectos del caso de la Sra. Peters."

El Departamento de Justicia ha demostrado que está dispuesto a convertir la orden de Trump y el memorando de Bondi sobre el "armamentismo" en acciones legales concretas, y los observadores esperan la revelación de Patel - a Grassley o al público, o a ambos- para ver un camino a seguir.

© Just The News