Trump, blanco de cuatro investigaciones de contrainteligencia del FBI que atraparon a cientos de estadounidenses

Publicado por Just The News 10 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump y sus partidarios fueron blanco de cuatro investigaciones consecutivas de contrainteligencia con nombre en clave del FBI durante la última década que sometieron en secreto a cientos de estadounidenses inocentes a tácticas de invasión de la privacidad y esencialmente trataron al hombre dos veces elegido presidente como una amenaza para la seguridad nacional durante la mayor parte de los primeros nueve años de su carrera política, según entrevistas y documentos revisados por Just the News.

El director del FBI, Kash Patel, ha dirigido personalmente el esfuerzo para revisar las operaciones con nombre en código 'Crossfire Hurricane', 'Round River', 'Plasmic Echo' y 'Arctic Frost' que se extendieron desde el verano de 2016 hasta enero de 2025, descubriendo pruebas de una redada de gran alcance que en algunos casos puede haberse basado en justificaciones falsas, engañosas o no corroboradas, dijeron los funcionarios.

Muchos de los archivos de investigación estaban ocultos a la vista, incluso de la mayoría de los agentes del FBI, porque estaban marcados como de "acceso prohibido" y controlados cuidadosamente por la dirección del FBI.

La búsqueda de Patel ha contado con la ayuda de denunciantes dentro de su agencia, un puñado de altos ejecutivos de la oficina cercanos al director y algunos miembros del Congreso, en particular el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa.

El trabajo del FBI, secuestrado por la política, invade la intimidad de los ciudadanos

Los que han visto los registros dijeron a Just the News que son una crónica de cómo las misiones ampliadas de contraterrorismo y contrainteligencia del FBI después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 finalmente fueron secuestradas por la política y llevaron a los agentes a desplegar herramientas destinadas a terroristas y espías contra estadounidenses comunes en un intento de encontrar una manera de presentar casos penales contra Trump.

Un informante dijo este mes al FBI que la vigilancia y el seguimiento de figuras de Trump continuaron hasta la toma de posesión del presidente en enero de 2025, según múltiples entrevistas.

Pocos dentro de la órbita de Trump se libraron de la vigilancia por su estatura: una docena de miembros del Congreso y su personal, su futura jefa de gabinete Susie Wiles, periodistas, asesores de campaña, abogados defensores e incluso el propio Patel vieron perforada su intimidad por órdenes judiciales, escuchas telefónicas, vigilancia de la FISA, análisis de registros telefónicos, evaluaciones del FBI o grandes jurados.

El hecho de que muchos objetivos y sujetos entraran en la definición de objetivos en circunstancias especiales del FBI por tener reconocidos privilegios protegidos por la Constitución -como abogados, miembros del Congreso, periodistas, personalidades políticas y un cineasta- sigue siendo una cuestión muy abierta.

Al menos 1.200 personas que entran en las categorías de objetivos de circunstancias especiales fueron investigadas bajo evaluaciones por el FBI entre 2018 y 2024 durante el mandato de Wray, según reveló un explosivo informe de auditoría reciente al Congreso.

Dhillon: "Los cargos penales son realmente posibles"

"Cada vez hay más pruebas que pueden respaldar un caso de que el FBI participó entre 2016 y 2025 en una conspiración para violar los derechos civiles de Trump y sus partidarios bajo el color del poder gubernamental", dijo a Just the News un alto funcionario con conocimiento directo de las revisiones actuales del FBI.

El fiscal general adjunto Harmeet Dhillon dijo recientemente a Just the News que los cargos penales son, de hecho, posibles si los funcionarios federales violaron intencionalmente las libertades civiles en investigaciones políticamente armadas.

"El Departamento de Justicia está en el centro de la consideración de estas cuestiones en este momento, por lo que realmente no puedo hablar de los detalles, pero en términos generales, sí, la División de Derechos Civiles y el DOJ generalmente tiene la herramienta de un estatuto de conspiración criminal para la conspiración contra los derechos", dijo. "Y esto se remonta a los inicios del Ku Klux Klan".

"Yo diría que todas esas cosas están sobre la mesa para los abogados y los funcionarios del DOJ y otros que conspiraron con ellos a nivel estatal, los fiscales estatales, la policía estatal y así sucesivamente, que conspiraron para violar los derechos civiles, y también podría incluir a funcionarios del poder ejecutivo de la primera administración que conspiraron a sabiendas y orquestaron una violación de los derechos civiles federales", agregó.

Just the News ha confirmado que los fiscales federales Miami, dirigidos por el fiscal federal Jason Reding Quiñones, están investigando el armamento de inteligencia y aplicación de la ley contra Trump y sus aliados mientras construyen un potencial caso de gran conspiración que abarca 2016, 2020 y 2024.

Las pruebas en la primera y la última de las operaciones de contrainteligencia son bien conocidas y en su mayoría divulgadas: 'Crossfire Hurricane', que sondeó las acusaciones de colusión con Rusia ahora desmentidas, y 'Arctic Frost', que analizó el esfuerzo de Trump para ofrecer al Senado electores suplentes antes de la certificación de las elecciones de 2020 el 6 de enero de 2021.

Los documentos desclasificados el año pasado muestran, entre otras cosas, que el gobierno de Obama y sus funcionarios de inteligencia engañaron al Congreso y a otros al afirmar que el desacreditado Steele Dossier anti-Trump no se utilizó en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2017 sobre la intromisión rusa.

Solo la sonda 'Arctic Frost' se dirigió a casi 400 grupos conservadores y personas asociadas con Trump, según las pruebas publicadas recientemente por los Comités Judicial de la Cámara de Representantes y del Senado.

Pero los funcionarios dijeron que las dos operaciones intermedias -que apenas están comenzando a ser desclasificadas para que el Congreso pueda ser leído completamente- pueden producir algunos de los abusos más preocupantes descubiertos por Patel y su equipo y son el foco de investigaciones criminales en curso sobre ex personal del FBI y el DOJ.

Por ejemplo, la investigación de Plasmic Echo que exploró si Trump llevó ilegalmente documentos clasificados a su casa de Mar-a-Lago después de su primer mandato ya ha encontrado pruebas de que los agentes del FBI creían que no cumplían con el estándar legal para una orden de registro, pero allanaron la casa del presidente de todos modos en agosto de 2022 después de ser desautorizados por el DOJ, según una revelación bomba recientemente de Patel.

"[Seguimos] pasando versiones de ida y vuelta después de nuestra pausa y preocupación sobre [causa probable] para cualquiera de los lugares señalados ...", escribió un agente al equipo. "¿Cuál es la orientación para seguir trabajando en este documento sin ninguna información nueva?".

Biden directamente vinculado a la guerra legal contra Trump

La Casa Blanca de Biden también estuvo directamente vinculada a la investigación sobre documentos clasificados contra Trump, a pesar de sus negativas, según muestran los registros. El entonces fiscal general, Merrick Garland, dijo que "aprobó personalmente la decisión de solicitar una orden de registro" para la redada sin precedentes del FBI en Mar-a-Lago.

Patel y un pequeño equipo de agentes de su círculo íntimo también han encontrado pruebas de que el FBI, bajo el mandato del exdirector Chris Wray, obtuvo los registros telefónicos del propio Patel, así como los de Wiles, después de que Trump anunciara que se presentaba a las elecciones presidenciales de 2024 e interviniera una llamada entre la futura jefa de gabinete de la Casa Blanca con el pretexto de que su abogado defensor daba su consentimiento. El abogado de Wiles ha emitido un comunicado en el que niega rotundamente que consintiera ese seguimiento, lo que plantea la posibilidad de que se hicieran declaraciones falsas ante un tribunal para el seguimiento telefónico y la ahora infame redada en Mar-a-Lago.

"Si alguna vez hubiera hecho algo así, no tendría -ni debería tener- licencia para ejercer la abogacía", dijo el abogado no identificado a Axios. "Estoy tan conmocionado como Susie".

Las fuentes dijeron a Just the News que el FBI tiene una intensa investigación criminal en curso y las primeras decisiones sobre si se justifican acusaciones podrían tomarse en unas pocas semanas.

Castigo por preguntar sobre las hazañas de la familia Biden en Ucrania

Mientras tanto, la investigación sobre Round River puede resultar la más preocupante de todas las pesquisas de contrainteligencia que apuntan al entorno de Trump, aunque de momento sigue siendo, en su mayor parte, clasificada.

Los agentes descubrieron recientemente el memorándum de apertura y los archivos de la investigación, que se inició en la oficina de campo de Pittsburgh de la oficina apuntando al abogado de Trump y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani por sus esfuerzos para investigar las hazañas de Hunter Biden y Joe Biden en Ucrania, pero luego se amplió para mirar a numerosas figuras públicas que hablaron sobre los problemas de corrupción de la familia Biden.

Los primeros indicios de este caso han suscitado una gran preocupación en el Congreso por las posibles violaciones de las libertades civiles, en concreto por el hecho de que las personas investigadas pudieran haber sido objeto de persecución únicamente por su forma de hablar. Los legisladores temen que los criterios para determinar quién estaba en el punto de mira fueran simplemente temas de conversación considerados por la contrainteligencia del FBI como "desinformación rusa".

En otras palabras, los periodistas, legisladores, cineastas y abogados que hicieron ciertas acusaciones o plantearon preguntas sobre los negocios de los Biden en Ucrania pueden haber sido evaluados como amenazas a la seguridad nacional alineados con Rusia dignos de investigación y tratados como proveedores de desinformación que interfiere en las elecciones, dijeron las fuentes.

El personal del senador Grassley ha desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al FBI a buscar registros, pasando información de denunciantes de la agencia que buscaron la protección del Congreso durante los años de Biden, mucho antes de que Patel asumiera el cargo. Una de las cartas de Grassley en 2022 parece referirse a la operación Round River, sin nombrarla, y planteaba serias dudas sobre su constitucionalidad.

Grassley: "El falso retrato que hace el FBI de las pruebas adquiridas es desinformación"

"La información proporcionada a mi oficina implica preocupaciones sobre la recepción y el uso por parte del FBI de información despectiva relacionada con Hunter Biden, y la falsa presentación por parte del FBI de las pruebas adquiridas como desinformación", escribió el senador. "El volumen y la consistencia de estas alegaciones corroboran su credibilidad y hacen necesaria esta carta".

Y añadió: "Basándose en alegaciones, información despectiva verificada y comprobable sobre Hunter Biden fue falsamente etiquetada como desinformación". Los archivos también muestran que la oficina de Pittsburgh puede haber sido el punto de partida para impedir un esfuerzo del entonces fiscal general Bill Barr para pedir a su equipo de la fiscalía federal en la misma ciudad que investigara por qué un informe de un informante del FBI que alegaba corrupción en la familia Biden no se investigó a fondo cuando llegó por primera vez.

Grassley y el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, dijeron previamente a Patel que, en agosto de 2020, "el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI nos proporcionó un informe innecesario que estaba diseñado para socavar nuestra investigación sobre la familia Biden".

La mayoría de los archivos sobre 'Round River', 'Plasmic Echo' y 'Arctic Frost' estaban ocultos a la vista de Patel cuando llegó en lo que se conocía como archivos de acceso prohibido, una táctica utilizada durante la era Wray del FBI para proteger de la vista casos políticamente sensibles dentro del sistema de gestión de casos de la oficina conocido como Sentinel.

De este modo, sólo algunos funcionarios conocían su existencia, a menudo en archivos ocultos en zonas de almacenamiento seguras conocidas como instalaciones de información confidencial compartimentada o SCIF (por sus siglas en inglés).

Patel ha asignado a un pequeño equipo de agentes la tarea de buscar los archivos y descubrir los abusos, y ha contado con la gran ayuda de un puñado de altos ejecutivos que pueden navegar y encontrar pruebas bien escondidas en el sistema de almacenamiento de la oficina.

Otro factor que complica la situación es que el FBI acaba de perder al hombre que ha aportado al Congreso gran parte de las pruebas más explosivas de los últimos 14 meses: el jefe de la Oficina de Asuntos del Congreso, Marshall Yates, que gozaba de gran popularidad en el Capitolio por haber logrado un nivel de transparencia tras años de obstrucción a las peticiones del Congreso, ha anunciado su dimisión.

El Director Adjunto, Andrew Bailey, ha tomado la iniciativa en la organización del enfoque a seguir, pero ha provocado malestar interno y en el Congreso con comentarios que algunos consideraron que sugerían que iba demasiado despacio a la hora de revelar la cantidad de información perjudicial que se enviaba al Congreso para frenar las peticiones de despido de agentes implicados en investigaciones abusivas.

El viernes, Bailey disipó esas preocupaciones con un memorando en el que afirmaba que la presentación de pruebas al Congreso y a las investigaciones del Departamento de Justicia era "imperativa", según los funcionarios que recibieron o vieron el memorando.

© Just The News.