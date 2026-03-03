Los medios de comunicación estatales chinos promueven las protestas contra la guerra de Irán organizadas por la red Singham, vinculada al PCCh

Publicado por Jerry Dunleavy 3 de marzo, 2026

Los medios de propaganda estatales chinos están promoviendo protestas en Estados Unidos contra los ataques de la Administración Trump contra el régimen iraní, siendo las protestas organizadas por unared financiera vinculada al Partido Comunista Chino en Estados Unidos.

Inmediatamente después del inicio de la operación liderada por el ejército estadounidense de este fin de semana que golpea a los dirigentes y emplazamientos militares iraníes, se organizaron rápidamente protestas callejeras de oposición al conflicto con Irán en la ciudad de Nueva York y en todo el país por parte de la organización izquierdista "Act Now to Stop War and End Racism" (ANSWER), el grupo revolucionario marxista conocido como Foro Popular, el grupo antibelicista de extrema izquierdaCódigo Rosa, y el Partido Socialismo y Liberación (PSL).

Just the News ha informado anteriormente sobre cómo estos y otros grupos activistas radicales tienen vínculos de liderazgo o lazos financieros con la red de financiación respaldada por el rico empresario marxista Neville Roy Singham, vinculado a su vez al PCC y al que algunos en su red llaman "Camarada".

Estados Unidos y los israelíes lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Teherán, asesinando al líder iraní Ayatolá Ali Hosseini Jamenei y degradando al ejército iraní.

Los medios de comunicación chinos promueven protestas contra los atentados de Irán



Medios de comunicación estatales chinos como Xinhua News Agency, China Daily, China Global Television Network (CGTN), elGlobal Times, el People’s Daily, and China[dot]org -todos ellos dirigidos directamente por el PCCh- promovieron rápidamente las protestas de extrema izquierda organizadas por estos grupos vinculados a Singham, ya que el gobierno chino denunció las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump contra el ahora asediado aliado de China en Oriente Medio.

Artículos de múltiples medios estatales chinos en los últimos días promocionaron las protestas contra la guerra, citaron con aprobación a un líder del Foro del Pueblo en extenso, y compartieron fotos y videos de protesta con carteles contra la guerra producidos por ANSWER y PSL. Las protestas también fueron publicitadas por medios vinculados a la red Singham como People's Dispatch y BreakThrough News.

La embajada china en Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El People's Forum, ANSWER, Code Pink y PSL no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Just the News también informó anteriormente en enero sobre un fenómeno similar, en el que los medios de propaganda estatales chinos promovían protestas en Estados Unidos contra la detención del hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro por parte de la Administración Trump - con las protestas que parecían estar organizadas por la red Singham.

La propaganda del PCCh promociona las protestas contra la guerra - y cita repetidamente a un líder de la Red Singham



Xinhua publicó el domingo una noticia declarando que "neoyorquinos protestan contra ataque militar de EEUU a Irán".

"Cientos de neoyorquinos se concentraron en Times Square y luego marcharon por las calles de Nueva York en protesta por los ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado", dijo Xinhua. El medio de comunicación dirigido por el PCCh citó a Layan Fuleihan, director de educación del Foro del Pueblo, describiendo el foro como "una organización socialista y una incubadora de movimientos con sede en la ciudad de Nueva York".

"No podemos olvidar que es Estados Unidos quien tiene más de 5.000 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Es Estados Unidos quien está apuntando esas cabezas nucleares a los pueblos y ciudades de gente corriente como tú y yo en todo el mundo", citó el medio del PCCh a Fuleihan. "Irán no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No caeremos en las mentiras que se utilizaron para engañarnos hace 20 años", dijo Fuleihan durante un discurso en un mitin el sábado, según Xinhua..

El medio chino añadió que "no hay absolutamente ninguna razón y ninguna persona trabajadora, ninguna familia aquí en Estados Unidos que diga que se despierta cada día, y que tiene miedo de Irán, dijo Fuleihan."

Xinhua el domingopublicó otro artículo esencialmente idéntico el domingo, donde la cita destacada en la parte superior de la historia era la"5.000 cabezas nucleares" cita de Fuleihan.

Xinhua se llamaba originalmente Agencia de Noticias de la China Roja, y el Departamento de Justicia ha declarado que está "directamente subordinada al Consejo de Estado de la República Popular China" y que "depende del Consejo de Estado y de los Departamentos de Propaganda e Información Pública del Partido Comunista de China".

Fuleihan elogió constantemente a Hamás y al PCCh

.

El Foro del Pueblo dice que Fuleihan "es la Directora de Educación del Foro del Pueblo, y es una educadora popular, organizadora y estudiante de toda la vida de las luchas históricas y contemporáneas de los oprimidos." En la cuenta X de Fuleihan también aparece como afiliada al sitio web 1804 Books del Foro del Pueblo, que dice que es "tu tienda de literatura socialista y teoría revolucionaria con recursos internacionalistas para la educación política, la organización y la construcción de movimientos". También aparece como autora en el People's Dispatch..

Fuleihan elogió a Hamás por sus atentados terroristas contra Israel el 7 de octubre de 2023 al día siguiente de producirse. "Ayer, el mundo se despertó con una noticia increíble", dijo entonces."Los medios de comunicación os dirán que ayer los terroristas invadieron Israel. Pero sabemos que en realidad lo que ocurrió es que el pueblo oprimido de Palestina se escapó de la prisión al aire libre a la que ha estado sometido."

Fuleihan también tiene unhistorial de elogios al gobierno de China. El domingo, China Daily tambiénrepuso a la noticia de Xinhua que elogiaba las protestas relacionadas con Singham y que citaba extensamente al activista del Foro del Pueblo. La foto de la protesta del medio estatal chino mostraba al menos dos pancartas del PSL, una que decía "Paremos la guerra contra Irán" y otra que decía"No a una nueva guerra de Estados Unidos en Oriente Próximo".

El medio chino también disparó un tuit el sábado que citaba extensamente al director del Foro del Pueblo.

China Dailyopera bajo el paraguas de la Oficina de Información del Consejo de Estado del gobierno chino.

La cámara de eco china



The Global Times también compartió el domingo el artículo de Xinhua en el que se promocionaban las protestas relacionadas con Singham y se citaba al líder del Foro del Pueblo, Fuleihan. The Global Times fue designada como "misión extranjera" del PCCh por el Departamento de Estado durante la primera administración Trump.

China.org también publicó el domingo el artículo de Xinhua sobre las protestas de la red Singham con las mismas citas de Fuleihan. China.org es un sitio web gestionado por el gobierno chino que también publicó bajo el control de la Oficina de Información del Consejo de Estado.

La Agencia de Noticias Bernama -una agencia de noticias estatal de Malasia- también decidiópublicar el mismo artículo de Xinhua el domingo, con una foto en la que aparecían de forma destacada múltiples carteles de PSL, incluido uno que decía "No a una nueva guerra de Estados Unidos en Oriente Próximo."

The People's Daily online outlet also reposted a different Xinhua article on Monday with the headline "People attend protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco.".

Una foto en el artículo mostraba una pila de carteles de ANSWER "¡No a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán!", con un pie de foto que decía que la imagen del sábado tomada por un fotoperiodista de Xinhua "muestra una pancarta durante una protesta contra los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en San Francisco." Otra foto de protesta en San Francisco en el artículo tenía uno de los signos ANSWER visible.

El Diario del Pueblo es el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista Chino.

Un tuit de Xinhua del domingo también afirmaba que "cientos de neoyorquinos se concentraron en Times Square y luego marcharon por las calles de Nueva York en protesta por los ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado."

El vídeo que acompañaba a la manifestación mostraba una mezcla de al menos una docena de pancartas del PSL y ANSWER, entre ellas las que decían: "¡Manos fuera de Irán!", "No a una nueva guerra de Estados Unidos en Oriente Medio", "Dinero para las necesidades de la gente, no para la guerra con Irán" y "Paremos la guerra en Irán".

El reportero de Xinhua Li Yuanqing dijo en el vídeo que "los participantes condenaron los últimos ataques a Irán."

CGTN publicó una noticia el domingo titulada "Estallan protestas contra la guerra en Estados Unidos mientras los políticos critican la operación militar contra Irán." El enlace web del artículo afirmaba igualmente que "Estallan protestas en EE UU en medio de una reacción política tras los ataques a Irán."

"Manifestaciones contra la guerra estallaron el domingo en las principales ciudades de Estados Unidos, mientras destacados políticos del país criticaban abiertamente las acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán", escribió CGTN. "Según informan los medios estadounidenses, las masas se han concentrado y han marchado para demostrar su desaprobación de la operación militar conjunta en ciudades como Washington, Chicago, Boston, Nueva York y Los Ángeles."

CGTN el domingo también compartió una noticia dominical titulada"Protestas contra la guerra celebradas en varias de las principales ciudades estadounidenses" que decía que "se ha informado de un creciente número de protestas contra la guerra en varias de las principales ciudades estadounidenses. Cientos de neoyorquinos se concentraron en Times Square y luego marcharon por las calles de Nueva York en protesta por los ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado."

El videoclip de CGTN narrado por Walter Morris - el corresponsal nacional para CGTN en Washington, D.C.- decía que "también hemos visto un número creciente de protestas contra la guerra en varias ciudades importantes de Estados Unidos." El vídeo mostraba múltiples carteles de ANSWER, entre ellos dos que decían "¡Manos fuera de Irán!". El Departamento de Estado durante la primera Administración Trump designó CGTN como una "misión extranjera" del gobierno chino debido a su control estatal chino.

China Daily el domingo también dijo en X que "la gente de todo el mundo protesta contra los ataques #EEUU-Israel contra #Irán. #Israel". La foto mostraba al menos cuatro pancartas del PSL que declaraban: "Paremos la guerra contra Irán".

La Red Singham entró en acción a los pocos minutos de los ataques estadounidenses contra Irán



"Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo vicioso de gente muy dura y terrible", dijo Trump en un vídeo de Truth Social publicado a las 2:30AM de la madrugada del sábado.

La Red Singham se puso rápidamente en marcha. Sólo cuatro minutos más tarde, ANSWER emitió un tweet a las 2:34AM del sábado que "HOY: DÍA DE ACCIÓN DE EMERGENCIA EN TODA LA NACIÓN -¡DETENGAN LA GUERRA CONTRA IRÁN!"

"Trump e Israel están llevando a cabo un bombardeo ilegal y no provocado contra Irán", declaróANSWER. "Esta guerra amenaza con causar una muerte y una destrucción impensables. Irán no ha atacado a Estados Unidos".

ANSWER añadió: "El pueblo de este país rechaza otra guerra para el cambio de régimen y el imperio, una guerra que sólo sirve a los intereses de una minúscula élite y de los ejecutivos del petróleo. Hoy tendrán lugar protestas en ciudades de todo Estados Unidos para oponerse a una nueva guerra con Irán."

El grupo dijo que las "organizaciones patrocinadoras iniciales del día de protesta" incluyen grupos de la red Singham como ANSWER, el Foro del Pueblo y Code Pink.

El sitio web protest hub website creado por ANSWER en las primeras horas de la mañana del sábado afirma ahora que "inmediatamente, la gente salió a las calles para expresar el sentimiento mayoritario en este país: rechazamos otra guerra interminable para el cambio de régimen" y pidió a los manifestantes que "continúen este lunes con esta efusión contra la guerra como parte de un día coordinado de acción."

El PSL envió un tweet el sábado a las 2:46 de la madrugada, citando a ANSWER y etiquetando al Foro del Pueblo y a Code Pink, entre otros. "Con sólo unas horas de antelación, la gente de todo Estados Unidos tomará las calles para oponerse a una nueva guerra contra Irán", dijo el partido socialista. "Únete al día de acción nacional de emergencia HOY, SÁB. FEB 28 to say no to war for empire - find an action near you."

El Foro del Pueblo entró en acción el sábado a las 2:52AM, incluyendo compartiendo un gráfico de ANSWER en X oponiéndose a la guerra con Irán.

La burbuja sockpuppet de repetir la misma propaganda bajo diferentes nombres



"DÍA DE ACCIÓN DE EMERGENCIA EN NYC PARA DETENER LA GUERRA CON IRÁN: HOY, 2/28 a las 2PM en Times Square", tuiteó el foro. "Estados Unidos e Israel están llevando a cabo una campaña de bombardeos ilegal y no provocada contra Irán. Esta guerra no sirve a nadie más que a una pequeña élite y a los ejecutivos del petróleo y es una continuación de más de dos años de genocidio en Palestina y de agresiones estadounidenses-israelíes en toda la región. Únete a nosotros en las calles para decir NO a otra guerra de Estados Unidos por el imperio".

BreakThrough News tweeted el sábado a las 4:31AM que "NOTICIA: Mientras Trump anuncia "grandes operaciones de combate" contra Irán se han convocado protestas nacionales de "NO A LA GUERRA CONTRA IRÁN" en todo Estados Unidos el sábado." El medio vinculado a Singham dijo que el llamado a la acción decía que "la gente de este país rechaza otra guerra interminable y tomaremos las calles ahora y haremos oír nuestras voces.".

El medio añadió que entre las organizaciones nacionales implicadas en las protestas se encontraban ANSWER, People's Forum y Code Pink.

BreakThrough News más tarde el sábado también tuiteó un segmento en el que aparecía Fuleihan, del People's Forum, que estaba allí para "romper el [sic] cómo la gente aquí en los EE.UU. está respondiendo al ataque de Trump a Irán."

"En apenas unas horas después de que Trump lanzara este ataque ilegal contra Irán, la gente dentro de Estados Unidos ha comenzado a movilizarse", dijo Fuleihan en el vídeo. "En las primeras horas de la mañana de hoy se hizo un llamamiento para un día nacional de acción en todo Estados Unidos. ... Las acciones de Trump son profundamente impopulares - se puede ver en la rapidez con la que la gente ha salido a convocar protestas." Dirigió a la gente a la página web de ANSWER para unirse a las protestas.

PSL también dijo en X más tarde el sábado que "la respuesta de la gente a este nuevo crimen tiene que ser la protesta masiva en las calles para exigir un alto a la guerra."

Claudia De La Cruz el sábado también compartió el tweet de ANSWER ydijo que "Trump está lanzando otra guerra innecesaria. No se trata de autodefensa- se trata de un ataque a la soberanía de otra nación. STOP WAR ON IRAN!!!"

De La Cruz dijo en una entrevista de 2024 sobre su campaña como candidata del PSL a la presidencia de Estados Unidos que "cofundé y codirigí [...] el Foro de los Pueblos." El foro dice que De la Cruz "es miembro del comité central de El Partido Socialismo y Liberación" y que "en 2018, cofundó El Foro del Pueblo".

The People's Dispatchizo público el sábado said que "los movimientos contra la guerra y los partidos de izquierda de todo el mundo se han pronunciado contra la agresión estadounidense-israelí."

El medio vinculado al foro incluía un gráfico en el que se citaba a Brian Becker, director nacional de ANSWER, condenando los ataques estadounidenses contra Irán.

Brian Becker es al parecer "miembro fundador" del PSL, así como organizador nacional de la coalición de extrema izquierda ANSWER. También figura como "instructor"en el sitio web del Foro Popular, donde ha impartido clases sobre "Lenin y el camino a la revolución" y la "Historia del Manifiesto Comunista".

La cuenta X de Becker lo describe como "Director @answercoalition [la Coalición ANSWER], fundador de @pslweb [el Partido por el Socialismo y la Liberación], y presentador de @TheSocProgram [el Programa Socialista].".

El Network Contagion Research Institute informó de que Ben Becker -hijo de Brian Becker- fundó BreakThrough in 2020.

Code Pink el sábado por la mañana tuiteó que sus seguidores deberían "DECIRLE AL CONGRESO: ¡QUEREMOS LA PAZ CON IRÁN! Actúa ya." Just the News previamente informó de que la cofundadora de Code Pink, Jodie Evans, que se casó con Singham en 2017, recluta personalmente a estadounidenses para viajes al país pro PCCh "China Roja".

La Asamblea Popular Internacional -cuyo"Comité Coordinador" en Norteamérica incluye a Code Pink y PSL- además tuiteó el sábado que "llamamos a los movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y a todas las personas de conciencia de todo el mundo a manifestar su oposición a esta agresión".

Neville "Camarada" Singham estrechamente vinculado a China



Los vínculos de Singham con estos grupos de extrema izquierda no son sorprendentes -el acaudalado empresario tecnológico es un marxista convencido. "Durante meses hemos sido el blanco de una campaña que alega que nuestra financiación procede de dinero negro. Hace unos años conocimos a Roy Singham, un camarada marxista que vendió su empresa & donó la mayor parte de su riqueza a organizaciones sin ánimo de lucro que se centran en la educación política, la cultura, & el internacionalismo", el Foro del Pueblo twitteó en diciembre de 2021.

The New York Times informó de que Singham trabaja en Shanghái, que sus esfuerzos allí están vinculados al PCCh y que ha asistido al menos a un taller del PCCh sobre la promoción del partido a nivel mundial..

El medio también dijo que Singham comparte oficinas con una empresa china de medios de comunicación llamada Maku Group. La página "About Us" del grupo chino -que ya ha sido borrada pero que fue archivada por la WayBack Machine en 2023- dice que el objetivo de la empresa es "promover una visión positiva de China en todo el mundo."

Singham, que es blanco, también escribió que había formado parte del Comité Central de la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios. La liga, según el Marxists Internet Archive, "desempeñó un papel clave en la inspiración del Movimiento de Liberación Negro y en la difusión de las ideas marxista-leninistas entre los trabajadores negros y los trabajadores en general." Singham al parecer trabajó como "consultor técnico estratégico" con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, vinculado al gobierno chino de 2001 a 2008, según New Lines Magazine.

El entonces senador y ahora secretario de Estado Marco Rubiodijo al Departamento de Justicia de Biden que "parece que organizaciones vinculadas a Neville Roy Singham, ciudadano estadounidense, han estado recibiendo instrucciones del PCCh.".

"Niego categóricamente y repudio cualquier sugerencia de que soy miembro de, trabajo para, recibo órdenes de, o sigo instrucciones de cualquier partido político o gobierno o sus representantes", dijo Singham a The New York Times en 2023. "Me guío únicamente por mis creencias, que son mis opiniones personales de siempre".

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó en enero a subpoenaena Singham para obtener información sobre esta red de activistas en expansión, y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes también envió cartas exigiendo información a People's Forum y BreakThrough News, vinculadas a Singham, el mes pasado.

