California busca "eludir" al Tribunal Supremo para reinstaurar las políticas de "secreto de género"

Publicado por Just The News / Greg Piper 16 de marzo, 2026

California estaba teniendo un bonito baile con el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos cuando el Tribunal Supremo intervino, restableciendo una orden judicial permanente contra sus llamadas políticas de secreto de género en las escuelas públicas por el juez de distrito Roger Benítez después de un procedimiento completo.

Ahora el Estado Dorado intenta recuperar a su pareja de baile favorita, instando al 9º Circuito a editar la orden de Benítez después de bloquearla sin éxito para que California pueda proteger a los alumnos con confusión de género de un "abuso" indefinido por parte de los padres y ocultar la notificación de los derechos de los padres "a ser informados si su hijo estudiante de la escuela pública expresa incongruencia de género."

Los abogados de los padres demandantes acusaron a California de ignorar órdenes claras de SCOTUS y dijeron al 9º Circuito -según se informa, el tribunal federal de apelaciones más revocado desde 2007- que "carece de jurisdicción para modificar" la orden del alto tribunal a principios de este mes.

La oficina del Fiscal General del Estado, Rob Bonta, está tratando de engañar a los tres tribunales invocando un precedente que sólo se refiere al 9º Circuito modificando sus propias órdenes, "no modificando una orden para contradecir una sentencia del Tribunal Supremo", dice el Oposición de la Sociedad Thomas More el martes a la moción de emergencia del Estado del 6 de marzo.

Benítez ofreció modificar su orden en una audiencia el 9 de marzo para confirmar que no bloqueaba la acción del Estado contra los "padres no aptos", como reiteró el TSE en su orden de emergencia, pero los abogados del Estado se negaron, subraya la oposición..

"Esta orden judicial pretende promover la seguridad infantil garantizando a los padres aptos un papel en algunas de las decisiones más trascendentales de la vida de sus hijos, al tiempo que permite al Estado protegera los niños de los padres no aptos mediante la aplicación de las leyes contra el maltrato infantil en casos de necesidad imperiosa", reza el añadido propuesto por Benítez.

La respuesta del martes de Benítez decía que California "aprecia" la adición propuesta pero "no está preparada" para retirar la moción de emergencia del 9º Circuito "en este momento".

"Eso lo dice todo acerca de lo que su última maniobra legal es en realidad ... la búsqueda de un final-run alrededor de la Corte Suprema", dijo el abogado especial de la Sociedad Thomas More, Paul Jonna, en un comunicado de prensa.

No está claro si el 9º Circuito ha actuado sobre la moción de California, que solicitaba una reparación para el miércoles, ya que el sistema oficial de sumarios del tribunal no devolvía "datos resumidos del caso" cuando Just the News lo comprobó el jueves por la tarde. Sí muestra que la entrada más reciente en el sumario fue el miércoles por la mañana.

La entrada más reciente en el expediente paralelo del tribunal de Benítez, según refleja el Free Law Project, fue también el miércoles, la presentación de la transcripción de la vista del 9 de marzo.



¿Por qué notificar a los padres cuando 'es muy posible que ya lo sepan?



SCOTUS actuó sobre la petición de emergencia de la sociedad, en su llamado shadow docket, después de quejas de los jueces más conservadores de que el alto tribunal estaba dando rienda suelta a los tribunales inferiores para violar flagrantemente sus precedentes.

La mayoría de seis jueces dijo que el 9º Circuito limitó erróneamente su precedente Mahmoud de 2025 sobre derechos parentales a decisiones curriculares y que los tribunales inferiores en general estaban pasando por alto un siglo de precedentes arrolladores sobre derechos parentales.

Pero el profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur Derek Black ve margen de maniobra en el mandato judicial permanente restablecido para mantener a los padres en la oscuridad acerca de sus hijos.

Dijo a Chalkbeat que es plausible que los distritos escolares no informen a menos que los padres pregunten directamente si sus hijos se identifican como del sexo opuesto y la escuela los trata como tales, una "Catch-22" situation en cuestión en litigios curriculares similares al de Mahmoud del verano pasado.

SCOTUS no exigía necesariamente que los distritos "se pusieran al teléfono y dijeran: "Oye, ¿sabías que Jane ahora se llama John?"". dijo Black, lo que sería "un poco absurdo" porque "los padres pueden muy bien saber" que sus hijos se identifican como el sexo opuesto sin aviso de la escuela.

Black afirmó que SCOTUS creó confusión al negar los derechos de los padres cuandoconfirmó la prohibición de Tennessee de la llamada atención de afirmación de género para menores, que reafirmaba los juicios legislativos estatales sobre el tratamiento médico basado en la edad y el "uso médico", como autorizar bloqueadores de la pubertad para la pubertad precoz pero no para la confusión de género.

La mayoría, sin embargo, cuestionó que los padres pudieran dar su "consentimiento informado" a los "tratamientos de transición de sexo" de sus hijos, tal y como el dictamen describía de forma poco científica los procedimientos destinados a parecerse al sexo opuesto.

Los padres se ven sometidos habitualmente a un "chantaje emocional" por parte de los proveedores, que afirman que negar a sus hijos los cuidados de reafirmación de sexo aumenta el riesgo de suicidio,por lo que los Estados pueden "cuestionar razonablemente" si su consentimiento es "válido y coherente con los principios éticos", dijo la mayoría en una extensa nota a pie de página.

Citó unacolumna del New York Times de 2024 sobre los detransicionistas y el expediente de la impugnación sin éxito de la prohibición de Alabama en el 5º Circuito.

California se opone al mandato de "ver algo, decir algo"



En la moción de emergencia presentada por la viceprocuradora general de California, Julie Veroff, ante el 9º Circuito, se afirma que "por supuesto" el Estado respeta la orden de la SCOTUS y está "cumpliendo con los términos de la orden judicial", pero que la orden de Benítez era"inconsistente con el razonamiento" de la SCOTUS.

En un movimiento que la Sociedad Thomas More retrató como un señuelo, Veroff dijo que el precedente del 9º Circuito Mi Familia Vota le autoriza a "modificar su orden de suspensión" -que SCOTUS anuló explícitamente con respecto a los padres demandantes- "para aclarar los términos de la orden judicial permanente que ahora están en vigor y los términos que permanecen suspendidos en espera de la apelación."

Esto ayudará a las entidades californianas a "comprender sus obligaciones" y a "mitigar la confusión entre los empleados de las escuelas públicas y evitar daños involuntarios a los estudiantes", dijo Veroff.

El 9º Circuito debería confirmar que la orden judicial de Benítez no puede obligar a revelar la confusión de género de los estudiantes a "padres que podrían incurrir en abusos" -la opción ajustada que SCOTUS dijo que California rechazó- ya que la orden judicial "no establece expresamente"excepciones para cuando los empleados escolares saben que los padres abusarían de sus hijos.

El tribunal de apelaciones también debe confirmar que el requisito de notificación a los padres de Benítez se suspende a la espera de la apelación, porque "podría entenderse" que impone una obligación de "ver algo, quedarse algo" al personal de la escuela "en todas las circunstancias" cuando SCOTUS limitó la medida cautelar a "los padres que se oponen a las políticas impugnadas o buscan exenciones religiosas", dijo Veroff.

Sugirió un lenguaje alternativo si el 9º Circuito no mantiene el requisito de notificación de Benítez, incorporando el lenguaje de la SCOTUS sobre los padres "que se oponen" al secreto de género y la retención de la notificación a los padres "que participarían en el abuso".

Veroff, de hecho, está diciendo que la orden de la SCOTUS contradice su propio razonamiento, dice la oposición de los demandantes. Señaló la concurrencia de tres jueces, que dijo que los padres tienen "derecho al beneficio de la sentencia dictada por" Benítez, mientras que la apelación de California procede.

El adjunto de Bonta dirigió la moción de emergencia "al tribunal equivocado", el 9º Circuito, cuya orden de suspensión del 5 de enero "ya no afecta a los padres" yla orden del 3 de marzo por la que se aplica la orden del TSE que anula dicha suspensión es meramente "ministerial", dice la oposición.

El precedente del Tribunal Supremo es claro en el sentido de que California debe solicitar alivio de la Regla 44 directamente al alto tribunal, ya que la "doctrina de la ley del caso" impide que tanto las "sentencias expresas" como las "cuestiones decididas por implicaciones necesarias" sean "re-litigadas" en un tribunal inferior.

"Ya se denomine 'aclaración' o 'modificación', el efecto práctico es alterar una orden del Tribunal Supremo, lo que este Tribunal no tiene autoridad para hacer", dice la oposición.

El precedente Mi Familia invocado por California "implicaba a un panel modificando su propia orden interlocutoria previa bajo su propia autoridad-no modificando una orden para contradecir una sentencia del Tribunal Supremo", cuando éste ya ha anulado la orden de suspensión de los padres.

California hizo caso omiso de las Reglas Federales de Procedimiento Civil al acudir al 9º Circuito en busca de "reparación en primera instancia" en lugar de pedir a Benítez que modifique su orden, que sigue"sujeta a la restricción de no contravenir las sentencias del Tribunal Supremo", dice la oposición.

Acusó al Estado de ignorar repetidamente el expediente judicial, incluido el de una psicóloga infantil transexual, según el cual la negativa de los padres a afirmar la confusión de género no es "abuso" y la exclusión de los padres de la transición social conduce a "peores resultados" para los niños.

El TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA rechazó la interpretación de California del mandato judicial de "no excepciones" y "determinó que los mecanismos existentes de protección de menores -leyes de notificación obligatoria, procedimientos de dependencia, autoridad de expulsión- operan junto con el mandato judicial", confirmando las conclusiones fácticas de Benítez.

California también malinterpretó la crítica del Tribunal Supremo a la política de "no divulgación generalizada", cuando alternativas menos restrictivas protegerían a los niños de los abusos, como "una invitación a modificar la orden judicial", dice la oposición. La moción de urgencia"ignora por completo el pasaje con la sentencia real del Tribunal".

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