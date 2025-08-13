El topo mediático de Comey admitió haber dado forma a la narrativa rusa y dudó no haber filtrado inteligencia

Publicado por John Solomon / Jerry Dunleavy 13 de agosto, 2025

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyó que varios artículos de prensa que propagaron la narrativa falsa de la colusión con Rusia se nutrieron con filtraciones ilegales de inteligencia clasificada, pero no identificó con certeza a los filtradores. Sin embargo, los agentes sí obtuvieron un sorprendente testimonio de que, en su intento de pulir su imagen y presionar para que un fiscal especial acabara con el presidente Donald Trump, el exdirector del FBI James Comey utilizó un conducto especial para contactar con The New York Times.

El profesor de Derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman admitió en entrevistas con los agentes que se comunicaba rutinariamente en nombre de Comey, su viejo amigo, con el periodista del Times Michael Schmidt, cuyo trabajo figuraba entre los reportajes del diario sobre la injerencia rusa en las elecciones que ganaron el Pulitzer en 2018. El objetivo, según dijo Richman al FBI, era "corregir historias críticas con Comey y el FBI, y dar forma a la futura cobertura mediática" más allá del trabajo de la oficina de prensa oficial del buró, según los memorandos internos del FBI que el actual director Kash Patel entregó al Congreso esta semana.

Richman era conocido por haber sido citado públicamente en noticias como defensor de Comey. Ante los agentes -que formaban parte de la investigación Arctic Haze sobre las filtraciones clasificadas-, admitió que Comey le dio acceso a lo que resultó ser información altamente clasificada hasta el nivel SCI y a veces proporcionó información a reporteros de forma anónima.

Richman insistió en que no creía haber proporcionado o confirmado información clasificada a los reporteros, pero reconoció que no podía estar seguro al ciento por ciento, dicen los memorandos, señalando que sólo podía hacer su negación de la filtración "with a discount (con reservas)".

"Richman estaba bastante seguro de no haber confirmado la información clasificada. Sin embargo, dijo a los agentes entrevistadores que estaba seguro with a discount (con reservas) de que no le había hablado a Schmidt de la información clasificada", relataba uno de los memorandos del FBI.

Al final, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos penales contra Comey, contra cualquiera de sus lugartenientes, o contra el ahora senador Adam Schiff. A pesar de las posibles pruebas de filtraciones, dijo que no podía estar seguro de quién filtró qué y cuándo.

Más allá del resultado inconcluso de la investigación, el interrogatorio a Richman y su admisión de contactos significativos con Schmidt del Times proporcionan el relato más detallado hasta la fecha de cómo los críticos de Trump como Comey -que fue despedido por el presidente- utilizaron los medios de comunicación para elaborar narrativas que finalmente resultaron ser falsas o engañosamente exageradas.

Puede leer los memos de la Arctic Haze aquí:

Schmidt no respondió, de momento, a un pedido de comentario que se le envió como mensaje directo en Twitter/X. Richman tampoco a uno enviado a través de su correo electrónico de la Universidad de Columbia, ni Comey a uno realizado a través del sitio web de su libro.

Just the News también reveló esta semana que un oficial de inteligencia de carrera que trabajó para los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara durante más de una década advirtió repetidamente al FBI a partir de 2017 que el entonces representante Adam Schiff había aprobado la filtración de información clasificada para desprestigiar al entonces presidente Donald Trump sobre el ahora desacreditado escándalo del Russiagate. Schiff ha negado la acusación.

Los memorandos del FBI recientemente desclasificados también incluyen detalles sobre investigaciones de filtraciones clasificadas apodadas Tropic Vortex, Foggy Falls, Riding Hood, Sirens Lure, Echos Fate y Genetic Christmas.

Comey, Richman y 'Arctic Haze'



Bautizada con el nombre en clave Arctic Haze (Niebla Ártica), la investigación del FBI sobre la filtración reveló detalles clave sobre Richman -amigo, confidente y conducto mediático de Comey desde hacía mucho tiempo-, incluida la que en aquel momento era su relación de casi una década como fuente con Michael Schmidt, de The New York Times.

La investigación se centró en cuatro artículos que contenían información clasificada filtrada.

El primero era un artículo de cuatro reporteros -Schmidt, Matt Apuzzo, Adam Goldman y Eric Lichtblau- para The New York Times de finales de abril de 2017 titulado Comey trató de proteger al FBI de la política. Luego cambió unas elecciones. El segundo fue uno del Washington Post de Ellen Nakashima de principios de abril de 2017 titulado Nuevos detalles emergen sobre el hackeo ruso de 2014 al Departamento de Estado: fue un 'combate cuerpo a cuerpo'.

El tercero fue otro Washington Post, una pieza de Karoun Demirjian y Devlin Barrett de finales de mayo de 2017 titulado, Cómo un dudoso documento ruso influyó en el manejo del FBI de la investigación sobre Clinton. El cuarto fue del Wall Street Journal: de Holman Jenkins Jr. de finales de mayo de 2017 y titulado La historia Trump-Rusia empieza a tener sentido.

El artículo de Schmidt de abril de 2017 citaba a Richman defendiendo a Comey: "Jim ve su papel como apolítico e independiente". El director del FBI, aunque dependa del fiscal general, a menudo tiene que mantenerse al margen de su jefe.

Schmidt escribió que "confidentes como el Sr. Richman dicen que se vio limitado por las circunstancias" mientras "navegaba por aguas en las que cada movimiento tiene consecuencias políticas". Richman también habría dicho que Comey mostró "un patrón consistente de alguien que trata de actuar con independencia e integridad, pero dentro de los canales establecidos" y que "su enfoque de la investigación de Rusia se ajusta a este patrón".

El artículo del Times sostenía erróneamente que, en el caso de la investigación Trump-Rusia, Comey "llevó a cabo la investigación según las normas".

Los memorandos del FBI muestran que Arctic Haze fue abierta por la Oficina del FBI en Washington como una investigación de filtraciones a los medios a mediados de agosto de 2017, después de que una fuente redactada a finales de junio de 2017 "informara de la divulgación no autorizada de información clasificada en ocho artículos publicados entre abril y junio de 2017" y tras una petición del DOJ a principios de agosto de 2017. Arctic Haze se basaba en las cuatro historias mencionadas.

El FBI cerró la investigación a principios de septiembre de 2021 - sin que el DOJ acusara a nadie de filtrar material clasificado - y el documento de cierre de la oficina ofrecía detalles sobre el intento fallido de atrapar a los filtradores. El documento del buró indicaba que se había tratado como una "Investigación de Espionaje".

El FBI dijo que la "predicción fáctica" para la investigación de la filtración se basó en gran medida en la información clasificada que apareció por primera vez en la pieza del Times de abril de 2017.

El FBI señaló que Comey había "indicado públicamente en varias ocasiones que la información clasificada contribuyó a su decisión" de anunciar unilateral y preventivamente a principios de julio de 2016 que no creía que ningún fiscal razonable acusaría a Hillary Clinton por su mal manejo de información clasificada en un servidor privado de correo electrónico y su posterior anuncio en octubre del mismo año de que la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton se reabría (brevemente).

La oficina dijo que Comey tenía cuatro razones para hacer los anuncios de la forma en que lo hizo, incluyendo que "Comey tenía preocupaciones de que la información clasificada, que estaba directamente relacionada con si la fiscal general [Loretta Lynch] debería haber sido recusada de la investigación del Examen de Medio Año, se filtrara a los medios o fuera divulgada de otra manera".

Comey había dicho al Comité de Inteligencia del Senado en julio de 2017: "Ha habido algunos relatos públicos al respecto, que no tienen sentido, pero entiendo que el comité ha sido informado sobre los hechos clasificados". El buró dijo que, en un testimonio clasificado a un organismo de control, "Comey confirmó la información clasificada que fue discutida en el artículo del New York Times, e indicó que sí tuvo un impacto en su decisión de hacer declaraciones unilaterales y públicas sobre la investigación del Examen de Medio Año [sobre Clinton]".

Recientes desclasificaciones aportan más detalles sobre la información clasificada que influyó en Comey para dejar ir a Clinton, además de revelar más información sobre la llamada inteligencia del plan Clinton que el FBI de Comey pareció ignorar al lanzar la investigación Crossfire Hurricane sobre Trump.

Comey contrata a Richman para permitirle acceso a información clasificada



El FBI dijo que "Comey dio instrucciones al FBI para contratar a Richman como Empleado Especial del Gobierno (SGE)" en 2015 y "otorgarle una autorización de Alto Secreto con acceso a Información Sensible Compartimentada" y que "los registros del FBI indicaban que Richman fue contratado para trabajar en asuntos de 'Going Dark'". El buró dijo que su investigación "reveló que Comey también contrató a Richman para que Comey pudiera discutir asuntos sensibles, incluyendo información clasificada, con alguien fuera del liderazgo regular del FBI. Comey también usó a Richman como enlace con los medios".

"La investigación reveló que Richman había sido una fuente para Michael Schmidt, uno de los reporteros a los que se atribuye la redacción del artículo en cuestión, y The New York Times desde al menos 2008", escribió el buró. "Richman habló por primera vez con Schmidt en relación con una investigación sobre actividades ilegales en el deporte. Antes de que Richman se convirtiera en un SGE, Schmidt visitó la casa de Richman numerosas veces. The New York Times citó a Richman varias veces, tanto por el nombre como de manera anónima, en historias relacionadas con Jim Comey. Después de ser cesado por el presidente Trump, Comey utilizó a Richman como conducto para transmitir a los medios de comunicación memorandos de sus reuniones con el presidente Trump".

"Según Richman, Comey y Richman hablaron sobre el martilleo que Comey estaba recibiendo de los medios de comunicación en relación con su manejo de la investigación del Examen de Medio Año. Richman opinó que Comey se sintió reconfortado por el hecho de que Richman había hablado con la prensa sobre sus sentimientos con respecto al manejo y la toma de decisiones de Comey sobre la investigación. Richman afirmó que Comey nunca le pidió que hablara con los medios", dicen las notas del FBI.

El FBI escribió que "Richman recordó que Comey le dijo que había un extraño material clasificado relacionado con Lynch que llegó a conocimiento del FBI" y que "Comey le habló a Richman de la información clasificada, incluida la fuente de la información".

El FBI dijo que "los investigadores se enteraron de que se dijo a la Oficina de Asuntos Públicos del FBI que ayudara a The New York Times con el artículo de abril de 2017" y que "Comey dirigió o autorizó la asistencia oficial del FBI a The New York Times".

El agente especial del FBI caído en desgracia y despedido Peter Strzok y la exabogada del FBI Lisa Page, con quien Strzok mantenía una relación amorosa, parecen haber participado en la entrega de información al Times, según los memorandos del buró.

"Strzok declaró que creía que la dirección ejecutiva del FBI les dijo que se reunieran con el New York Times. Strzok dijo que recordaba que le habían dicho que proporcionara una sesión informativa a nivel de investigador sobre la investigación del Examen de Medio Año", dijo el FBI. "Durante la reunión del 30 de marzo de 2017, el Times les dijo a Strzok y Page que tenían la Información Clasificada".

El "resumen de los pasos de la investigación" del FBI incluyó entrevistas con funcionarios de la oficina y de la comunidad de inteligencia, revisiones de documentos, investigaciones de registros telefónicos y de correo electrónico, la revisión de una investigación de 2017 "Tropic Vortex" llevada a cabo por el entonces fiscal federal John Durham y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, y más.

"Sobre la base de las discusiones con el DOJ, estos pasos de investigación no generaron pruebas suficientes para acusar a ningún individuo de transmitir deliberadamente la información clasificada, conspirar para transmitir la información clasificada o ayudar e instigar a otra persona a transmitirla", concluyó el FBI en 2021.

El FBI afirmó que "la investigación no ha aportado pruebas suficientes para acusar penalmente a ninguna persona, incluidos Comey o Richman, de hacer declaraciones falsas o de los delitos sustantivos investigados".

El inspector general califica de "no autorizadas" las filtraciones de Comey



Michael Horowitz, inspector general del DOJ, escribió un informe publicado en agosto de 2019 en el que criticaba la decisión de Comey de filtrar sus llamados Memorándums Comey -que incluían detalles sobre los supuestos comentarios de Trump sobre el teniente general Mike Flynn- a los medios de comunicación en 2017 en un esfuerzo del entonces despedido director del FBI por espolear el nombramiento de un abogado especial.

Horowitz escribió que su investigación "entrevistó a 17 testigos, entre ellos el exdirector Comey y Daniel Richman, el individuo que, a petición de Comey, compartió el contenido de uno de los memorandos con un reportero [Schmidt] de The New York Times". Comey dijo a Horowitz que al día siguiente de ser despedido por Trump contrató a Richman como abogado.

"Anteriormente hemos culpado a Comey por actuar de forma unilateral e inconsistente con la política del departamento", escribió el organismo de control del DOJ. "La divulgación no autorizada por parte de Comey de información sensible de las fuerzas de seguridad sobre la investigación de Flynn merece una crítica similar".

Comey admitió en 2017 que había esperado que filtrar esta información "podría provocar el nombramiento de un abogado especial". Horowitz concluyó que las filtraciones de Comey fueron "un intento de forzar al departamento a tomar medidas oficiales de investigación".

"Comey tenía varias otras opciones legales a su disposición para abogar por el nombramiento de un abogado especial, que nos dijo que era su objetivo al hacer la revelación", escribió Horowitz. "Lo que no estaba permitido era la divulgación no autorizada de información sensible de investigación, obtenida durante el curso del empleo del FBI, con el fin de lograr un resultado deseado personalmente".

Horowitz envió una remisión penal al DOJ sobre los memorandos de Comey en su momento, pero el DOJ se negó a procesarlo.

Sin embargo, los esfuerzos de filtración de Comey tuvieron éxito, ya que Robert Mueller fue nombrado abogado especial a los pocos días de que las filtraciones de los memorandos de Comey llegaran a The New York Times.

Un artículo del Times escrito por Schmidt se titulaba El memorando de Comey dice que Trump le pidió que pusiera fin a la investigación de Flynn y fue publicado el 16 de mayo de 2017. El entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein nombró a Mueller como abogado especial al día siguiente.

Después de dos años, Mueller "no estableció" ninguna colusión criminal Trump-Rusia.

Otras investigaciones sobre filtraciones clasificadas que también se quedaron cortas



Los memorandos del FBI recientemente desclasificados también detallan una serie de otras investigaciones de filtraciones clasificadas fallidas o chapuceras que se abrieron camino en los medios heredados. Recibieron nombres en clave operativa como Tropic Vortex (literalmente, Vórtice Trópico), Foggy Falls (Caída de Niebla), Riding Hood (Capucha Montada), Echos Fate (Echos Destino) y Genetic Christmas (Navidad Genética).

Tropic Vortex

La investigación sobre filtraciones clasificadas Tropic Vortex del Departamento de Justicia se centró en un artículo sin especificar de octubre de 2016 de The New York Times, así como en un artículo de principios de marzo de 2017 escrito por los periodistas del Times Schmidt y Michael Shear y titulado, Comey pide al Departamento de Justicia que rechace las afirmaciones de Trump sobre escuchas telefónicas.

Foggy Falls

La investigación clasificada Foggy Falls del FBI se centró en una pieza del Washington Post de tres reporteros -Ellen Nakashima, Devlin Barrett y Adam Entous- de mediados de abril de 2017 titulado: El FBI obtuvo una orden FISA para vigilar Carter Page, exasesor de Trump.

La investigación Riding Hood del FBI incluyó un foco principal en un artículo de Buzzfeed News de principios de abril de 2017 escrito por Ali Watkins y titulado, Un exasesor de Trump se reunió con un espía ruso. El FBI especuló con que la información clasificada de ese artículo podría haber informado un artículo de mediados de abril de 2017 del Washington Post escrito por tres reporteros -Ellen Nakashima, Devlin Barrett y Adam Entous- y titulado El FBI obtuvo una orden FISA para vigilar al exasesor de Trump Carter Page.

Siren's Lure

La infructuosa investigación clasificada Sirens Lure del FBI se centró en tres historias del Washington Post. La primera fue una de cuatro reporteros -Matt Zapotosky, Sari Horwitz, Devlin Barrett y Adam Entous- de finales de mayo de 2017 titulada Jared Kushner, ahora en el punto de mira de la investigación sobre Rusia. El segundo era un artículo de tres reporteros -Ellen Nakashima, Adam Entous y Greg Miller- de finales de mayo de 2017 titulado, El embajador ruso dijo a Moscú que Kushner quería un canal secreto de comunicación con el Kremlin. El tercero era un artículo de cuatro reporteros -David Filipov, Amy Brittain, Rosalind Helderman y Tom Hamburger- de principios de junio de 2017 titulado, Las explicaciones sobre la reunión de Kushner con el jefe de un banco vinculado al Kremlin no coinciden.

Echos Fate

La investigación del FBI sobre las filtraciones clasificadas Echos Fate se centró en dos historias del Washington Post. La primera mencionada por el FBI fue una historia de mediados de enero de 2017 de David Ignatius, originalmente titulada Cuatro preguntas candentes sobre Rusia luego fue renombrada ¿Por qué Obama se entretuvo con el hackeo de Rusia? El segundo, de tres reporteros -Greg Miller, Adam Entous y Ellen Nakashima-, fue publicado a principios de febrero de 2017 y titulado Oficiales dicen que Flynn habló de sanciones.

Genetic Christmas

La fallida investigación del FBI sobre las filtraciones clasificadas de la Genetic Christmas se centró en un artículo de NBC News escrito por tres reporteros -William Arkin, Ken Dilanian y Cynthia McFadden- que se publicó a mediados de diciembre de 2016 y llevaba por título Funcionarios estadounidenses: Putin estuvo involucrado personalmente en el hackeo de las elecciones de Estados Unidos.

Una serie de filtraciones alimentó información "descaradamente falsa" a los medios



La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, recientemente criticó con dureza esta filtración específica a NBC News, así como una a The Washington Post, argumentando que alimentaron una narrativa falsa de que la Comunidad de Inteligencia (IC, por sus siglas en inglés) ya había llegado a una conclusión sobre las intenciones del líder ruso Vladimir Putin durante las elecciones de 2016 cuando la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia ordenada por Obama aún no se había completado.

"Funcionarios del Estado Profundo en la IC comienzan a filtrar inteligencia descaradamente falsa al Washington Post, como lo prueban el PDB [Informe diario del Presidente] no publicado y los productos anteriores del IC, afirmando que Rusia utilizó medios cibernéticos para influir en el resultado de las elecciones... Otra filtración al Washington Post alega falsamente que la CIA 'concluyó en una evaluación secreta que Rusia intervino' en las elecciones para ayudar al presidente Trump", evaluó el mes pasado la oficina de Gabbard.

La ODNI añadió: "En este momento, no hay ninguna evaluación oficial de la IC que contenga esa conclusión [...] Funcionarios de la Comunidad de Inteligencia volvieron a contactar con los medios de comunicación, esta vez afirmando [a NBC News] que creían 'con un alto nivel de confianza' que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo personalmente involucrado en el 'hackeo de las elecciones estadounidenses'".

Jerry Dunleavy trabaja como corresponsal jefe de investigación en Just The News.



John Solomon es un galardonado periodista de investigación, autor y empresario de medios digitales que trabaja como CEO y director de Just the News.

