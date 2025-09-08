El FBI investiga si sus propios agentes obstruyeron o interfirieron en casos políticamente delicados

Publicado por John Solomon 8 de septiembre, 2025

El FBI está investigando material descubierto en archivos de casos de "acceso prohibido" para determinar si sus propios agentes o líderes pueden haber obstruido investigaciones criminales o del Congreso que involucran a importantes figuras políticas como Hillary Clinton y Joe Biden o a sus familiares asociados, dicen funcionarios a Just the News.

Las pesquisas llevan varios meses en marcha, según los funcionarios, y han descubierto pruebas inusuales enterradas en archivos digitales de casos que demuestran que, en ocasiones, algunos empleados del FBI memorizaron preocupaciones sobre la conducta de supervisores o agentes del FBI en investigaciones políticamente delicadas.

Estos escritos se denominan a menudo "memorandos para archivar" como seguro en caso de que se descubra alguna irregularidad, los empleados tienen cierto grado de negación.

Se ha constituido un gran jurado que está examinando las pruebas, según las fuentes.

Algunas de las pruebas se están preparando para una notificación al Congreso a finales de este mes, mientras que otras piezas están siendo revisadas por un gran jurado federal, dijeron los funcionarios. El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, instó en junio al FBI a investigar cómo la oficina del ex director James Comey utilizó un sistema segregado de casos políticamente sensibles conocido como los archivos de casos de "acceso prohibido".

Las pruebas en esos archivos abarcan casi una década e involucran varios escándalos políticos importantes, incluyendo el Rusiagate, acusaciones de corrupción de las familias Clinton y Biden e incluso el motín del 6 de enero en el Capitolio, dijeron funcionarios, hablando sólo bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

Por ejemplo, el equipo del director del FBI, Kash Patel, localizó recientemente un documento que mostraba que el entonces subdirector ejecutivo Randall Coleman escribió un "memorando para archivar" el día antes de las elecciones presidenciales de 2016 en las que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en el que exponía el comportamiento inusual de los responsables del FBI después de que se descubrieran nuevas pruebas del escándalo de los correos electrónicos clasificados de Clinton en el portátil del excongresista Anthony Weiner en el otoño anterior a esas elecciones.

McCabe, del FBI, paralizó la investigación sobre cómo llegaron los correos secretos de Clinton al ordenador de Anthony Weiner

El memorando de Coleman deja claro que el entonces subdirector del FBI, Andrew McCabe, fue informado en detalle sobre el descubrimiento a finales de septiembre de 2016, pero hubo un largo retraso en tomar cualquier acción. Ese retraso se convirtió en una gran controversia en los últimos días de las elecciones de 2016 y el Inspector General del Departamento de Justicia dos años más tarde excoriaría al director del FBI James Comey y a McCabe por su manejo de todo el caso.

Aunque los detalles de los fallos del FBI en el caso de los correos electrónicos de Clinton -codificado "Examen de mitad de año"- han sido relatados durante años por el IG y el Congreso, el reciente descubrimiento del "memorando para archivar" de Coleman ha suscitado la preocupación de que un alto ejecutivo del FBI estuviera tan preocupado por lo que presenció dentro del FBI en ese momento que se sintió obligado a escribir un memorando para que constara en acta.

El correo electrónico de Coleman del 7 de noviembre de 2016, obtenido por Just the News, detalla cómo el principal agente del FBI de Nueva York, el director adjunto Bill Sweeney, alertó a la dirección sobre el descubrimiento de Weiner y luego cómo la sede del FBI ralentizó el asunto durante casi un mes, lo que provocó una incómoda notificación de Comey al Congreso sobre el descubrimiento del portátil de Weiner pocos días antes de las elecciones.

"El 28/09/2016, el EAD Randall Coleman recibió una llamada del AD Bill Sweeney indicando que el equipo de agentes que investigaba el caso de sexting de Anthony Weiner había descubierto correos electrónicos relevantes para la investigación del correo electrónico de Clinton", dice el memorando. "AD Sweeney informó que el equipo había detenido la revisión adicional y solicitaría orientación de FBIHQ. EAD Coleman estuvo de acuerdo e informó que notificaría al Asesor General del FBI James Baker y DD Andrew McCabe."

"Coleman se puso en contacto telefónico con el DD McCabe en el número de su oficina para informarle de las circunstancias descritas por el AD Sweeney. DD McCabe informó que ya había sido puesto al tanto del asunto", continúa el memorando. "En o alrededor de 10/03/2016, EAD Coleman informó verbalmente OGC Baker y Subdirector Asociado David Bowdich del asunto descrito por AD Sweeney en una reunión 'sidebar' después de la reunión normal de actualización diaria DD. El OGC Baker comunicó que no estaba al corriente del asunto y que tendría que investigarlo más a fondo", añade la nota. "Se determinó por DD McCabe y EAD Steinbach que cualquier seguimiento de la actividad de investigación relativa a los correos electrónicos localizados en el ordenador portátil de Anthony Weiner sería revisado por el equipo de investigación MIDYEAR".

Puedes leer ese memorándum aquí: Archivo 0.7.4595.5002.pdf

Yates, el fiscal general de Obama, sobre las investigaciones a Clinton: "Ciérrenlo"

Los funcionarios dijeron que el equipo de Patel -ayudado por los administradores de la red informática del FBI- ha localizado otros documentos que plantean preocupaciones similares sobre el comportamiento del FBI en el caso de los correos electrónicos, así como en un caso penal separado seguido por tres oficinas diferentes del FBI sobre las acusaciones de pago a la fundación de la familia de Bill y Hillary Clinton y las acciones tomadas mientras era secretaria de Estado del presidente Barack Obama.

Los funcionarios dijeron que las pruebas del portátil de Wiener no sólo afectaban a la investigación del Examen de Medio Año, sino que también incluían pruebas clave para las investigaciones de la Fundación Clinton en Little Rock (Arkansas), Nueva York y Washington.

Just the News informó el mes pasado que una línea de tiempo descubierta por el equipo de Patel mostraba que las tres oficinas del FBI fueron obstruidas en sus esfuerzos por investigar las acusaciones de corrupción que involucraban a la Fundación. La línea de tiempo indicaba que McCabe se inmiscuyó en la toma de decisiones de esos casos y que un alto funcionario del Departamento de Justicia de Obama ordenó que se detuvieran las investigaciones.

"Ciérrenlo", se cita en la cronología del FBI a la entonces fiscal general adjunta Sally Yates.

Un ex agente condenado ayudó a una empresa china relacionada con Biden

Un tercer cuerpo de pruebas que el FBI comenzó a perseguir a principios de este año implica al ex agente especial caído en desgracia Charles McGonigal, y la posible ayuda que prestó a CEFC Energy, una empresa china con conexiones directas con Hunter Biden. Esas pruebas salieron a la luz la semana pasada, cuando el inspector general del Departamento de Justicia publicó un informe.

McGonigal, ex agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York, filtró información a la "Persona B" -un empresario anónimo que trabajaba para el conglomerado energético chino CEFC- incluso cuando el FBI estaba investigando en secreto a la empresa china, según el nuevo informe del inspector general en funciones del DOJ William M. Blier.

McGonigal fue condenado en diciembre de 2023 por blanqueo de capitales relacionado con un oligarca ruso y en febrero de 2024 por recibir cientos de miles de dólares de un funcionario del gobierno albanés. Él se reunió con los fiscales en noviembre de 2023 y "reconoció durante la entrevista que compartió información con la Persona B sobre la investigación del CEFC y las detenciones anticipadas derivadas de ella".

El watchdog del DOJ decía que "Persona B era consultor de gobiernos y empresas extranjeras sobre inversiones internacionales y, además de su trabajo para CEFC China, Persona B era asesor no gubernamental del Primer Ministro de Albania."

El informe del organismo de control evaluaba que "aunque es probable que nunca se conozca en su totalidad el alcance del daño causado por las filtraciones de McGonigal de información sensible de la investigación a sujetos y objetivos extranjeros, determinamos que el impacto de la conducta de McGonigal en la investigación CEFC, una importante investigación criminal del FBI, fue sustancial."

Durante ese tiempo, Hunter Biden realizó negocios en China, incluso con CEFC, y recibió millones de entidades vinculadas al gobierno chino. Él ganó millones gracias a estas asociaciones desde 2013 hasta 2018. Finalmente, el Departamento de Justicia acusaría y condenaría en 2019 a Patrick Ho, un asociado de Hunter Biden en CEFC, por soborno y blanqueo de capitales. Recibió una condena de tres años y fue puesto en libertad en 2020.

CEFC era un conglomerado chino multimillonario fundado por Ye Jianming, un magnate de los negocios vinculado al Partido Comunista Chino que posteriormente desapareció en China pero con el que Hunter Biden había intentado cerrar numerosos acuerdos. Los medios estatales chinos identificaron la implicación de Ye en un caso de corrupción en 2018, tras lo cual desapareció. China permitió la quiebra de CEFC.

También se cree que las empresas asociadas de Hunter Biden recibieron 5 millones de dólares o más en pagos de CEFC en 2017 y 2018, y el adjunto de Ye Jianming, Patrick Ho, también acordó pagar a Hunter Biden un anticipo legal de 1 millón de dólares después de que Ho fuera detenido. Ho acordó el anticipo de un millón de dólares con Hunter Biden por "asesoramiento en asuntos relacionados con la legislación estadounidense y asesoramiento relativo a la contratación y análisis jurídico de cualquier bufete de abogados o abogado estadounidense", según una "carta de compromiso de abogado" localizada en el portátil de Hunter Biden.

La primera llamada que Ho habría realizado tras su detención a finales de 2017 fue al hermano de Joe Biden, James, quien ha asegurado que pensó que la llamada iba dirigida a Hunter. Ho había intentado buscar ayuda porque Hunter Biden aceptó representarle como parte de sus esfuerzos por cerrar un acuerdo de gas natural licuado valorado en decenas de millones de dólares.

Los archivos relacionados con el FBI que apuntaban a Trump por la falsa colusión rusa estaban ocultos

Funcionarios del FBI dijeron a Just the News que también han encontrado extensos documentos en los archivos de "acceso prohibido" relacionados con la ahora desacreditada investigación del Rusiagate que apuntaba al presidente Trump y sus ayudantes.

En su carta al DOJ y al FBI en junio, Grassley dijo que temía que el sistema de "acceso prohibido" pudiera haber permitido al FBI frustrar la supervisión del Congreso o impedir que los agentes descubrieran pruebas relevantes en casos criminales.

"Como estoy seguro de que saben, el impacto de aparcar los registros de forma que se impida, o en algunos casos se impida, que los registros pertinentes se presenten al Congreso de conformidad con una solicitud válida y durante el curso de un litigio judicial, ya sea penal o civil, es de gran alcance y potencialmente catastrófico para los requisitos constitucionales", escribió Grassley a la fiscal general Pam Bondi y a Patel. "De hecho, si el FBI no ha tomado medidas en el pasado para acceder a los registros en estado 'Restringido' o 'Prohibido', el FBI no ha respondido plenamente a muchos años de mis solicitudes de supervisión."

