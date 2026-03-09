La guerra de Irán golpea al transporte de petróleo y gas, y las políticas ecológicas de Europa y California empiezan a volvérseles en contra

Publicado por Kevin Killough 9 de marzo, 2026

La guerra en Irán está causando estragos en los mercados mundiales del petróleo y el gas, y los países europeos se enfrentan cara a cara con las consecuencias de sus políticas contra los combustibles fósiles. Aquí, en Estados Unidos, California aplicó políticas muy similares a las europeas. Tras años de políticas contra los combustibles fósiles, el estado importa ahora más petróleo y productos petrolíferos destilados que nunca.

La guerra en Irán está tensando el suministro mundial de petróleo, y eso elevará aún más los elevados costes del combustible en California. El estado alberga tres importantes puertos de contenedores, bases militares clave y casi el 15% del PIB de EEUU, lo que significa que sus problemas energéticos se han convertido en un asunto de interés nacional.

"California no es sólo un caso perdido energético, también ha evolucionado hasta convertirse ahora en un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos", David Blackmon, analista con más de 40 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas y autor del informe "Energy Absurdities", declaró a Just the News.

Los precios del petróleo se dispararon por encima de los $100 por barril el domingo, mientras que en California se registraron precios de la gasolina de hasta $8 el galón.

Alta demanda, alta competencia

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que Rusia podría dejar de vender gas natural a Europa, informó Reuters. Se están abriendo nuevos mercados en Asia como resultado de las hostilidades en Asia, y siendo Europa un socio tan poco fiable como resultado de sus "políticas equivocadas", podría ser más rentable abastecer estos nuevos mercados, explicó Putin.

Irán atacó las instalaciones petrolíferas y de gas de Ras Laffan, en Qatar, explotadas por la compañía estatal QatarEnergy. El país es el tercer exportador mundial de gas natural licuado. La empresa anunció el lunes que detenía la producción de GNL.

Según Woods Mackenzie, el 20% del suministro mundial de GNL transita por el Estrecho de Ormuz, y prácticamente todo sale de Qatar hacia los mercados asiáticos. Ahora que se cortará el suministro, Rusia tiene un lucrativo mercado que explotar en Asia.

Las energías renovables corren el riesgo de convertirse en "activos varados"

Putin añadió que sólo estaba "pensando en voz alta", y que tal política no se ha promulgado. La mayoría de los países europeos no han desarrollado sus propios recursos de gas natural, sino que han optado por apostar por que una rápida transición hacia el abandono de los combustibles fósiles haría innecesarias tales inversiones.

Alemania completó su retirada de la energía nuclear el 15 de abril de 2023, cerrando sus tres últimos reactores, según la Asociación Nuclear Mundial. Sin embargo, en mayo de 2025, bajo el mandato del canciller Friedrich Merz, Alemania abandonó su oposición a reconocer la energía nuclear como equivalente a las renovables en la política climática de la UE.

Resulta que el mundo utiliza más petróleo, gas y carbón que nunca. La multinacional bancaria Barclays publicó el mes pasado un libro blanco en el que niega que se esté produciendo una transición energética. En lugar de ello, las inversiones en energías renovables son aditivas en lugar de sustitutivas. Las fuentes de energía de carga base están infrautilizadas, por lo que en algunos casos las energías renovables corren el riesgo de convertirse en activos bloqueados, advirtió Barclays.

Durante años, los académicos dieron por sentado que la transición energética sería rápida y sencilla, por lo que las inversiones en petróleo y gas se convertirían en activos bloqueados, argumentaron. Los responsables políticos europeos se tragaron el bombo, y sólo Noruega cuenta con una producción significativa de petróleo y gas.

Si Rusia siguiera adelante con la sugerencia de Putin, Europa se encontraría en una posición muy precaria porque agravaría los problemas creados por la guerra en Irán.

El comercio mundial se vería gravemente afectado

Un nuevo análisis de Enverus Intelligence Research estima una prima de riesgo geopolítico de aproximadamente $10 a $15 por barril al precio de referencia europeo. Unas previsiones para 2026 para el precio del petróleo Brent son de $63, y se situaban en $92 el viernes.

Irán ha atacado a los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, una arteria por la que transitan 15 millones de barriles de crudo al día y cuatro millones de barriles de productos refinados del petróleo. Aunque Irán tendría problemas para mantener un bloqueo total del estrecho, desde del jueves, los miembros del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización dieron oficialmente por terminada la cobertura de riesgos de guerra de los buques en el Golfo Pérsico. Esto crea un bloqueo de facto.

El martes, Trump dijo que la Marina de Estados Unidos podría empezar a escoltar el tráfico de barcos a través del estrecho, y ordenó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara seguros y garantías financieras a los buques marítimos en el Golfo, según Reuters.

Queda por ver si esas iniciativas consiguen que el tráfico fluya, pero Enverus afirma que su prima estimada de $10 a $15 por barril podría subir mucho más si las interrupciones en el comercio marítimo continúan materialmente durante un periodo prolongado.

El sueño verde de California empeora el dolor en el surtidor

California ha seguido un camino similar al de Europa, alineada con un electorado de izquierdas que aborrece los combustibles fósiles. Convencidos de que los combustibles fósiles desaparecerían pronto del mix energético, los legisladores del estado crearon un entorno normativo cada vez más hostil. Aunque el estado tiene considerables reservas probadas de petróleo, su producción es aproximadamente una cuarta parte de lo que era en la década de 1980.

A medida que las refinerías cierran y cada vez más empresas huyen del estado, California se ha visto obligada a satisfacer su demanda de gasolina con importaciones. Más de una cuarta parte del crudo que importa California procede de Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Todos esos países productores dependen del Estrecho de Ormuz para enviar petróleo. No es de extrañar que los precios de la gasolina en California superaran el jueves los $4,50 por galón en muchas zonas del estado.

La situación podría empeorar. Los legisladores estatales no han mostrado ninguna reconsideración del entorno normativo que han creado y siguen presionando por una transición energética. El lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, culpó a Trump de los altos costes energéticos del estado, informó Politico.

"Miren su costo en la bomba los últimos días: Eso fue un acto de la Administración Trump", dijo Newsom a los periodistas.

El martes, Andy Walz, presidente de downstream en Chevron, envió una carta a Newsom y a otros funcionarios estatales advirtiendo de que la propuesta de regulación de acampar e invertir que está estudiando la legislatura estatal paralizará la economía de California - y amenazará la seguridad energética de todo el país.

"La regulación propuesta paralizará la capacidad de supervivencia de las refinerías que quedan en el estado, lo que hará que California pierda toda la industria por este programa equivocado", advirtió Walz.

Las decisiones de California afectan a todo EEUU

Incluso si el gobernador y los legisladores reconsideran esas políticas, llevaría años renovar su industria del petróleo y el gas. California buscaba importar más gasolina para satisfacer su demanda a medida que se reduce la producción de sus refinerías, y China era un posible proveedor.

La guerra en Irán complica ese plan. El jueves, China estaba pidiendo a sus refinerías que dejaran de exportar productos, ya que serían necesarios para satisfacer la demanda interna, informó Reuters.

California es una parte importante de la economía estadounidense, y en 2020, la cantidad de comercio fluvial que se movió a través de los puertos de California fue por valor de $416.000 millones. El estado también alberga más de 30 instalaciones militares, muchas de las cuales dependen de combustibles producidos en refinerías californianas. A medida que California estrangula sus suministros energéticos, la defensa nacional y la economía estadounidense se ven afectadas.

"Creo que antes de que pase mucho tiempo, el Gobierno federal va a tener que intervenir en la situación ahí fuera", dijo Blackmon.

Por supuesto, no se sabe cuánto podría durar el conflicto en Irán. Podría ser lo suficientemente corto como para evitar el peor de los impactos. Como mayor productor de petróleo y gas del mundo, Estados Unidos estará en parte protegido de los impactos, cualquiera que sea la duración del conflicto, pero no del todo. Para europeos y californianos, la apuesta por la energía verde va a seguir siendo una elección costosa.

© Just The News