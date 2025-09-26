Trump celebra la imputación de James Comey: “Ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump celebró este jueves la imputación oficial contra el exdirector del FBI James Comey, a quien se le acusó de haber mentido al Congreso y obstruir a la Justicia.

En un mensaje en su red social, el presidente republicano afirmó que el exdirector del FBI es una de las "peores personas" que Estados Unidos "ha conocido" y ahora está en camino a pagar por sus "crímenes".

“¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS! Uno de los peores seres humanos que este país ha conocido es James Comey, el exdirector corrupto del FBI. Hoy fue acusado formalmente por un Gran Jurado de dos delitos graves por diversos actos ilegales. Ha sido tan perjudicial para nuestro país durante tanto tiempo, y ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”.

La acusación contra Comey y la trama rusa

El exdirector del FBI fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia bajo los cargos de presunto falso testimonio y obstrucción a la Justicia. La causa está directamente relacionada a su testimonio del 30 de septiembre de 2020 ante el Comité Judicial del Senado, en el que, según la acusación, habría mentido sobre su manejo de la investigación “Crossfire Hurricane”, que indagaba los vínculos —nunca probados— entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

La fiscal general Pamela Bondi también reaccionó con firmeza al anuncio: “Nadie está por encima de la ley. La imputación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”.

Contexto de presión de política

La acusación contra el exdirector del FBI se produce apenas días después de que el propio Trump instara públicamente a su Departamento de Justicia a actuar “ahora” contra Comey y otros exfuncionarios demócratas vinculados a la falsa trama rusa.

La rapidez de la imputación se debió en gran medida a que el plazo de prescripción para acusar a Comey se vencía el próximo martes, 30 de septiembre de 2025, debido a que la ley exige que la acusación sea elevada hasta máximo cinco años después del testimonio.

Los críticos dicen que no hay pruebas suficientes para acusar a Comey y que la imputación es una venganza política de la Administración Trump.

La reacción de Trump refuerza la dimensión política del caso y anticipa un juicio altamente polémico, tras las imputaciones que él mismo enfrentó en campaña y que los republicanos describieron como una “guerra judicial”; los demócratas, por su parte, lo acusan ahora de replicar ese patrón al perseguir adversarios políticos.