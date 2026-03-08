El gobierno federal presenta una iniciativa de educación nutricional para las facultades de medicina

Publicado por By Emily Rodriguez | The Center Square | Just The News 8 de marzo, 2026

La educación nutricional para los estudiantes de medicina será más prominente en el plan de estudios a partir del próximo otoño.

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Robert F. Kennedy Jr. y la secretaria del Departamento de Educación de EEUU, Linda E. McMahon, anunciaron el jueves el avance de la educación nutricional para estudiantes de medicina.

Según Kennedy, las enfermedades crónicas están abrumando a Estados Unidos y se están acelerando.

"Hoy en día, gastamos 4,5 billones de dólares al año en atención sanitaria, y el 90% se destina a la gestión de enfermedades crónicas", dijo Kennedy.

Según McMahon, las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta contribuyen a cerca de un millón de muertes al año, imponen enormes costes económicos y emocionales a la población estadounidense, y 14,7 millones de niños en edad escolar padecen actualmente obesidad.

"El anuncio de hoy sitúa la nutrición y la prevención en el centro de la formación de los médicos y líderes sanitarios del mañana", declaró McMahon.

Para mejorar la salud de los ciudadanos estadounidenses, los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Educación han creado una iniciativa financiada por los contribuyentes que 53 universidades de 31 estados utilizarán para garantizar que los estudiantes de medicina aprendan más sobre salud nutricional.

"El Departamento de Educación nunca ordenará planes de estudio, ese no es nuestro trabajo, pero podemos y vamos a destacar modelos prometedores basados en la evidencia, convocar a los líderes que están mejorando los resultados de salud, y celebrar las reformas curriculares impulsadas por las instituciones que están reformando la educación médica", dijo McMahon.

El HHS invertirá 5 millones de dólares de los contribuyentes a través de un reto de educación nutricional de los Institutos Nacionales de Salud en varias fases, para apoyar el desarrollo de planes de estudios y financiar la formación clínica en la ciencia de referencia. El esfuerzo se extenderá más allá de las escuelas de medicina a programas de residencia, dietética de enfermería y programas de ciencias de la nutrición en todo el país.

"El objetivo de los profesionales sanitarios siempre ha sido no sólo tratar, sino prevenir las enfermedades", afirmó el Dr. Jeffry P. Gold, presidente del Sistema de la Universidad de Nebraska.

La iniciativa Avanzando en la Educación Nutricional en el Continuo Médico reajusta los planes de estudio en beneficio de la salud y la nutrición, garantizando a los estudiantes de medicina 40 horas de formación integral en nutrición antes de graduarse. Antes de esta iniciativa, en algunas facultades se exigían menos de dos horas y el 75% de las facultades no exigían ninguna hora.

"La nutrición ha sido tratada como una asignatura optativa en la formación médica", afirmó el Dr. Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense. "Debería ser una formación básica fundamental, porque repercute en cada uno de nuestros pacientes".

Según Kennedy, más de 30.000 médicos al año se graduarán ahora equipados con formación en nutrición para ayudar a prevenir, tratar y revertir las enfermedades crónicas.

"Así es como conseguiremos que Estados Unidos vuelva a estar sano", afirmó Kennedy.

Se puede encontrar más información, incluidos los centros que ahora siguen la iniciativa, en hhs.gov/nutrition-education.

