Un grupo de senadores demócratas planea paralizar los trabajos del Senado a menos que consigan audiencias sobre Irán

Varios demócratas del Senado amenazan con hacer todo lo posible para cerrar los negocios en el Senado a menos que el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros altos cargos acudan a declarar bajo juramento ante comités clave sobre cuestiones relativas al conflicto militar con Irán.

"Hemos acordado colectivamente que vamos a utilizar los resortes que tenemos", dijo el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker el lunes por la noche. "Deberíamos celebrar audiencias sobre el mayor compromiso militar desde la guerra de Afganistán", según The Hill.

"Cada senador individualmente tiene una tremenda cantidad de poder para interrumpir el funcionamiento normal del Senado, así como ciertos privilegios que podemos ejercer, y lo que hemos acordado ahora mismo es que no vamos a dejar que el Senado siga como siempre, que parece estar ignorando las cuestiones urgentes a las que se enfrenta el pueblo estadounidense", dijo.

Los senadores quieren interrogar a Rubio y Hegseth ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Comité de Servicios Armados del Senado sobre cuestiones como el coste, la duración, el objetivo final y las reglas de enfrentamiento.

Entre los senadores que amenazan con retrasar los trabajos del Senado figuran Booker y el senador Chris Murphy (Connecticut), el senador Tim Kaine (Virginia), la senadora Tammy Duckworth (Illinois), veterana de la guerra de Irak y condecorada con el Corazón Púrpura, y los senadores Adam Schiff (California) y Tammy Duckworth (Nueva York). Adam Schiff (California) y Tammy Baldwin (Wisconsin).

"Como senadores tenemos derecho a forzar una votación y un debate todos los días en el Senado. Por cierto, no es un derecho reglamentario que nos conceda la mayoría. Es un derecho que nos otorga el estatuto", dijo Murphy, en referencia a la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

"Lo que estamos diciendo es que no vamos a dejar que el Senado guarde silencio. Queremos que haya una audiencia para que el público estadounidense pueda oír de boca de sus líderes por qué creen que esta guerra es de interés nacional. Creo que fracasarán en ese ejercicio", añadió.

