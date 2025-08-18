El exdirector del FBI James Comey califica a Taylor Swift de "inspiradora" y dice que su música le ayuda a oponerse a Trump

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2025

El exdirector del FBI James Comey publicó el domingo un vídeo en el que elogió a Taylor Swift, calificándola de fuente de inspiración durante la Administración Trump.

El vídeo publicado en el Substack de Comey y en éste el exdirector del FBI dijo que no hablaría de los recientes esfuerzos del presidente Trump por negociar un acuerdo de paz sobre Ucrania.

Comey acusó a Donald Trump de "humillar" al país y dijo que, en cambio, quería destacar "una figura realmente inspiradora llamada Taylor Swift".

El exdirector del FBI dijo que la música de Swift ha sido importante para su familia durante varios años, ya que han tenido que lidiar "con la adversidad y la celebración", y aseguró que el ejemplo de la famosa cantante le ha ayudado a resistir a los "acosadores".

"Pero tengo que ser honesto, también me deja con una sensación extraña a veces porque no quiero que nos volvamos como Trump y sus seguidores", dijo. "Hay mucha más gente decente, honesta y amable en Estados Unidos que imbéciles mezquinos. Y no me malinterpretes, tenemos nuestros imbéciles, millones de ellos".

"No soy partidario de la debilidad. Por supuesto, tenemos que hacer frente a los imbéciles y defender lo que importa, pero creo que tenemos que tratar de hacerlo sin llegar a ser como ellos, que es lo que me hace pensar en Taylor Swift", añadió. "Ella ha dejado claro que ve a Donald Trump por lo que es. El año pasado, instó a los estadounidenses a no cometer el grave error de elegirlo. Por supuesto, ahora estamos viviendo las consecuencias de ese error".

Asimismo, Comey aseguró que Swift está "viviendo su mejor vida".

En julio, el FBI inició una investigación contra el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan y el exdirector del FBI James Comey por sus papeles en la investigación en torno al presidente Donald Trump y la presunta colusión rusa.