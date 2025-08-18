El DOJ entregará los registros del caso de Jeffrey Epstein al Congreso a partir del viernes

Publicado por Agustina Blanco 18 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) comenzará a compartir documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein con el Congreso a partir del viernes, según anunció el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano por Kentucky).

El hecho marca un paso significativo en la investigación del caso Epstein, que ha generado un intenso escrutinio público y tensiones políticas, especialmente dentro del Partido Republicano.

El caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual que murió en 2019 en una cárcel de Nueva York, en lo que las autoridades clasificaron como suicidio, sigue siendo un tema candente.

A principios de agosto, el Comité de Supervisión emitió una citación exigiendo que el DOJ entregara todos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de agosto. Hoy Comer señaló en una declaración: "Agradezco el compromiso de la Administración Trump con la transparencia y sus esfuerzos por brindar información al pueblo estadounidense sobre este asunto", destacando la importancia de esclarecer los detalles de un caso que ha alimentado teorías de conspiración y cuestionamientos sobre la actuación de figuras públicas.

Más temprano, Comer había declarado a MSNBC que esperaba recibir los documentos “muy pronto”.

We are working closely with @TheJusticeDept to obtain all the documents related to the Epstein investigation.



Chairman @RepJamesComer: "I expect to receive the documents very very soon." pic.twitter.com/sWseOiSPo5 — Oversight Committee (@GOPoversight) August 18, 2025

Exfuncionarios investigados



El Comité de Supervisión también ha citado a varios exfuncionarios de alto perfil como parte de su investigación, incluyendo al expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el exdirector del FBI James Comey.