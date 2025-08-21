Hacienda inició una investigación penal sobre la Fundación Clinton en 2019, pero se detuvo de repente, según los memorandos

Publicado por Just The News /Jerry Dunleavy and John Solomon 21 de agosto, 2025

Años después de que el FBI se viera obligado a cerrar múltiples investigaciones de corrupción sobre la organización benéfica de Bill y Hillary Clinton, el IRS bajo la presidencia de Donald Trump inició una investigación fiscal criminal sobre la Fundación Clinton y sus tratos con otros actores en el escenario mundial de la caridad, pero luego dejó abruptamente de trabajar con los denunciantes en la primavera de 2019, según memos del IRS y correos electrónicos internos revisados por Just the News.

"No puedo hablar del FC", dice un memorando al relatar cómo los agentes del IRS cortaron repentinamente el contacto con dos denunciantes con los que habían estado trabajando durante semanas. Uno de los denunciantes era un condecorado exanalista federal de blanqueo de capitales que había testificado ante el Congreso sobre asuntos como la financiación del terrorismo.

Los documentos, publicados en virtud de la Ley de Libertad de Información, añaden un nuevo cuerpo de pruebas sobre las preocupaciones del Gobierno federal acerca de la famosa organización benéfica mundial de la exprimera familia, así como un persistente narrativa de agentes federales frustrados en su persecución de investigaciones vinculadas a importantes figuras del Partido Demócrata.

John Moynihan, analista de delitos financieros jubilado de la Agencia Antidroga, y Larry Doyle, experto en cumplimiento fiscal de empresas, habían pasado años investigando la Fundación Clinton, testificando ante el Congreso sobre ella y proporcionando al IRS pruebas de presuntas irregularidades financieras de la Fundación Clinton.

Los casos de los denunciantes

Moynihan y Doyle están llevando a cabo dos casos distintos de denuncia de irregularidades en relación con la Fundación Clinton ante el Tribunal Fiscal de EEUU, uno de los cuales está programado provisionalmente para el 1 de diciembre. Ese caso incluye referencias a documentos de una investigación de la división de investigaciones criminales del IRS.

Los memorandos muestran que el dúo presentó múltiples Formulario 211 del IRS "Solicitudes de recompensa por información original", que podrían haberles dado una recompensa económica si se recuperaban fondos de los contribuyentes como resultado de lo que habían desenterrado y compartido con el IRS sobre la Fundación Clinton.

Una revisión de Just the News de notas relacionadas y correos electrónicos internos del IRS muestra varias reuniones entre los denunciantes y el IRS entre enero y abril de 2019. El IRS parece haber pasado de un serio interés inicial en perseguir las posibles irregularidades de la Fundación Clinton a pisar el freno de golpe, alegando supuestamente que tal investigación no podía ni quería ponerse en marcha después de todo. Toda actividad investigadora se había agotado en julio de 2019.

Los denunciantes presentaron solicitudes de adjudicación de información original a Hacienda relacionadas con cinco de las organizaciones sin ánimo de lucro enumeradas en la información que presentaron a los agentes de Hacienda -denominada "gráfico de pizarra"- a mediados de febrero de 2019. Los denunciantes también presentaron una solicitud de adjudicación de información original ante el IRS relacionada con la propia Fundación Clinton a principios de marzo de 2019. A continuación, los denunciantes presentaron nuevas solicitudes de adjudicación por información original ante el IRS relacionadas con cinco de las organizaciones sin ánimo de lucro del gráfico de la pizarra a principios de junio de 2019.

Los denunciantes tomaron notas de su media docena de reuniones con investigadores criminales del IRS con fechas de reuniones que van desde finales de enero hasta mediados de abril de 2019. Las notas se centraron en gran parte en la Fundación Clinton ("FC"), así como en la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud ("CHAI").

Varias investigaciones del IRS sobre la Fundación Clinton se detienen por completo

Correos electrónicos internos del IRS muestran que una oficina del IRS en Nueva Jersey se interesó seriamente en un principio por las acusaciones de los denunciantes sobre la Fundación Clinton. Las notas de las reuniones de Doyle y Moynihan indican repetidamente que el IRS quería formalizar una relación con ellos como "Informantes / Whistleblowers" o como "Testigos Cooperantes / Whistleblowers". Las notas de la reunión de los denunciantes también citan a un investigador del IRS diciendo que los documentos de los denunciantes sobre la Fundación Clinton indicaban que "toda la empresa es un fraude."

Pero los agentes del IRS pronto supuestamente dijeron a los denunciantes que "no podemos hablar de la CF" - un cambio significativo y rápido de lo que afirman que se les había dicho.

Los correos electrónicos internos del IRS también incluyen pruebas de que la Fundación Clinton probablemente estaba siendo investigada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas e investigadores federales que operaban desde oficinas de campo en Dallas y Newark en 2019.

The Hill informó anteriormente de que Moynihan y Doyle habían presentado 6.000 páginas de pruebas adjuntas a una presentación de denuncias presentada ante el IRS y el FBI en 2017. Las presentaciones señalaban serias preocupaciones sobre el cumplimiento legal, la mezcla indebida de negocios personales y de caridad, y las promesas de quid pro quo hechas a los donantes mientras Hillary Clinton aún era secretaria de Estado bajo la presidencia de Barack Obama.

La presentación también citó una entrevista que sus investigadores realizaron a un funcionario de la Fundación Clinton Andrew Kessel en la que se citaba al director financiero de la fundación durante muchos años diciendo que fue incapaz de impedir que el expresidente Bill Clinton "mezclara" negocios personales y actividades benéficas dentro de la fundación y que "sabe dónde están enterrados todos los cadáveres."

"Hay causa probable de que la Fundación Clinton ha incumplido las normas del IRS relativas a organizaciones benéficas exentas de impuestos y ha actuado de forma inconsistente con su propósito declarado", alegaron los dos hombres en su escrito de 2017. "La Fundación debe ser investigada por todas las incorrecciones mencionadas. Las normas fiscales, los códigos, los estatutos y el estado de derecho deberían y deben aplicarse en este caso."

Testimonio en el Congreso: "Actuar como agente de gobiernos extranjeros"

Moynihan y Doyle también testificaron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, en diciembre de 2018, apenas unos meses antes de reunirse con miembros del equipo de investigaciones criminales del IRS.

La Fundación Clinton "comenzó a actuar como un agente de gobiernos extranjeros al principio de su vida y durante toda su existencia", testificó Moynihan a finales de 2018. "Como tal, la fundación debería haberse registrado bajo FARA (la Ley de Registro de Agentes Extranjeros). En última instancia, la fundación y sus auditores concedieron en presentaciones formales que sí operaba como agente [extranjero], por lo que la fundación no tiene derecho a sus privilegios 501c3 exentos de impuestos".

Moynihan ya había testificado antes ante el Congreso, incluso como experto en redes financieras criminales en 2003 durante una audiencia del Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre Supervisión e Investigaciones titulada "Progresos desde el 11-S. La eficacia de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos": La eficacia de los esfuerzos de Estados Unidos contra la financiación del terrorismo".

Brian Della Rocca, abogado de los denunciantes, dijo a Just the News que "desafortunadamente, nos encontramos de nuevo en el Tribunal Fiscal luchando contra la Oficina de Denuncias."

"Esta vez, sabemos a ciencia cierta que se inició una investigación sobre las reclamaciones porque se hizo antes de que se presentaran las reclamaciones. Los denunciantes presentaron las reclamaciones a instancias de Hacienda y, una vez recibidas por la Oficina del Denunciante, las reclamaciones fueron archivadas", dijo el abogado de los denunciantes. "Estamos más que frustrados".

Pruebas anteriormente ocultas de obstrucción política por parte del DOJ de Obama

Las notas y correos electrónicos de reuniones del IRS recién desenterrados han sido revelados apenas una semana después de que Just the News informara por primera vez de que el director del FBI Kash Patel desclasificara un memo bomba escrito en 2017. Ese memorando relata la extensa obstrucción política a la que se enfrentaron los agentes de carrera del FBI en tres ciudades por parte de sus propios jefes y del Departamento de Justicia de Obama durante las elecciones de 2016 mientras investigaban si Hillary Clinton participó en una trama de corrupción de pago por juego que implicaba a su fundación familiar.

La Fundación Clinton ha negado desde hace tiempo haber hecho nada malo y ha dicho que cualquier sugerencia de irregularidad tenía motivaciones políticas. La Fundación ha reconocido que auditorías internas anteriores revelaron problemas de cumplimiento con algunas de sus prácticas, pero insistió en que se han solucionado y que siempre cumplió con la ley, refutando las acusaciones de los denunciantes.

La Fundación Clinton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Just the News. El IRS tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La división de investigación criminal del IRS elaboró un "memorando de entrevista" sobre su discusión con Doyle, Moynihan y un agente retirado de la DEA a finales de enero de 2019 en Connecticut. Doyle, Moynihan y el agente retirado figuraban cada uno como "testigo". El IRS declaró que los agentes del IRS estuvieron presentes en la reunión con el agente especial supervisor del IRS Carlo Nastasi y el agente especial del IRS Paul Bataille.

El memorando del IRS dice que los denunciantes "querían reunirse con nosotros en relación con información relativa a evasión de impuestos y delitos financieros relacionados" y detalla la información que proporcionaron Doyle y Moynihan.

Los miles de millones de la Fundación Clinton se destinaron en parte a gastos personales y proyectos no autorizados

"Moynihan trabajaba en Louisville cuando le dijeron que investigara la Fundación Clinton. La Fundación Clinton y la Clinton Health Access Initiative recaudaron aproximadamente $2.800 millones y tienen más de $400 millones en activos netos. Los activos netos de la Fundación Clinton ascienden a $362 millones y la CHAI tiene $62 millones", relataba el memorando del IRS.

La nota del IRS continuaba explicando que "Moynihan y Doyle analizaron los formularios 990, correos electrónicos obtenidos legalmente que implicaban a la Fundación Clinton y otros documentos de sus solicitudes de la FOIA. Encontraron numerosos problemas en la Fundación Clinton. La fundación no estaba operando para su propósito previsto de construir la biblioteca. Gastos personales como viajes fueron pagados por la Fundación Clinton. La Fundación Clinton operaba como un agente extranjero".

El memorándum añadía: "La Fundación Clinton continuó recaudando dinero y operando después de que la biblioteca fuera entregada a los Archivos Nacionales. La fundación nunca recibió una carta para cambiar el propósito de la fundación, aunque la fundación comenzó a involucrarse en temas de salud. Bill Gates, un donante de la Fundación Clinton, estaba al tanto de esto y estaba muy preocupado por ello."

El memorándum del IRS también incluía otros numerosos detalles sobre la Fundación Clinton y las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas aliadas, según alegaron Doyle y Moynihan.

Las notas de reunión de Doyle y Moynihan confirmaron que se reunieron con Nastasi y Bataille el 22 de enero de 2019. Los denunciantes dijeron que llevaron su gráfico de pizarra a la confabulación. Al parecer, Bataille se interesó por un gráfico de pizarra elaborado por Doyle y Moynihan y preguntó: "¿Puedo hacerle una foto?".

El gráfico detallaba docenas de supuestos vínculos -financieros y de otro tipo- entre la Fundación Clinton, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro aliadas ideológicamente, el Fondo Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, USAID, países en desarrollo y contribuyentes estadounidenses. Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan la apodaron la "Junta Blanca / Estado Profundo / Ciénaga / Junta del Ecosistema".

Las notas de la reunión afirman que "tuvimos una discusión exhaustiva sobre el CF y nuestros otros esfuerzos de investigación". Los denunciantes escribieron que, cuando a Nastasi "se le preguntó hacia el final de la reunión si creía que ganaríamos en nuestras persecuciones, dio una impresión muy favorable indicando que creía que tendríamos éxito." Nastasi y Bataille también habrían "dicho que indagarían internamente si, dónde y cómo podrían perseguir los casos que expusimos" y "nos dijeron que les diéramos unas semanas y que volverían a ponerse en contacto con nosotros."

Febrero de 2019: "Hacienda no tomó ninguna medida"

Después de una reunión a finales de enero de 2019 con agentes del IRS, la Oficina de Denuncias del IRS envió una carta de "Determinación Final" a Doyle y una carta a Moynihan a principios de febrero de 2019, señalando que la Oficina de Denuncias del IRS había considerado y denegado su "Solicitud de Adjudicación por Información Original" de agosto de 2017.

La carta decía que Sección 7623 del Código del IRS "establece que una adjudicación solo puede pagarse si el Secretario procede con una acción administrativa o judicial basada en la información proporcionada, y la acción resulta en la recaudación de impuestos, multas, intereses, adiciones a los impuestos, o cantidades adicionales basadas en la información proporcionada" y que "la Whistleblower Office ha tomado una determinación final para denegar su reclamación de un premio."

Las cartas del IRS a Doyle y Moynihan indicaban que "se ha recomendado la denegación de la reclamación porque el IRS no tomó ninguna medida basándose en la información que usted proporcionó" y señalaban que "las razones habituales para negarse a actuar sobre la información incluyen cuestiones de prescripción, recursos limitados o la conclusión de que no hay cuestiones materiales."

Las notas de reunión de Doyle y Moynihan afirman que se reunieron con Nastasi, Bataille y una agente especial del IRS a cargo llamada "Laura" en las oficinas del IRS en Springfield, Nueva Jersey, el 15 de febrero de 2019.

Las notas decían que "revis[amos] la totalidad de nuestro trabajo" y sus formularios de denuncia sobre los cinco grupos sin fines de lucro contra los que habían hecho acusaciones. Las notas afirman que Nastasi y Bataille "indicaron que revisarían nuestros materiales y tendrían otra reunión en unas semanas" en la que Doyle y Moynihan se inscribirían formalmente como "Informantes/Denunciantes". Al parecer, Nastasi "nos informó de que el hecho de que ellos se encargaran de estos casos nos situaría a nosotros y a nuestros esfuerzos en una posición mucho más avanzada en el proceso de tramitación y seguimiento de las solicitudes de WB por parte del IRS que si no contáramos con alguien que asumiera la "propiedad", por así decirlo". Las notas dicen que la discusión "fue tan lejos como para discutir lugares específicos donde los casos podrían ser llevados."

El IRS se tomó en serio las alegaciones de los denunciantes en muchas oficinas

Las notas de la reunión también decían que Doyle y Moynihan mostraron a Nastasi, Bataille y Laura un documento sobre una de las organizaciones sin ánimo de lucro que "parece ser totalmente coherente con un documento similar que obtuvimos en relación con el estatus de exención fiscal de la Fundación Clinton" y argumentaron que "ambos documentos son evidencia prima facie de fraude".

Un correo electrónico interno del IRS de unos días más tarde tenía la línea de asunto "Fundación" y fue enviado por un "Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal Oficina de Campo de Dallas / Puesto de Servicio de Tyler" con el nombre redactado.

El correo electrónico decía: "En relación con nuestra conversación de ayer, ¿le importaría participar en una llamada con los AUSA de Texas? Hablé brevemente con ellos hoy y tenían algunas preguntas que no pude responder."

Otro correo electrónico interno del IRS unos días más tarde fue enviado por un agente especial supervisor del IRS en la investigación criminal en la oficina de Springfield en Nueva Jersey, y mostraba al agente diciendo a un destinatario redactado que "los Whistleblowers vendrán mañana a las 9:00AM para otra reunión" y pidiendo al destinatario redactado que asistiera.

Las notas de reunión de Doyle y Moynihan afirmaban que se reunieron con Nastasi, Bataille, otra agente de investigaciones criminales del IRS llamada "Sue" y el agente especial de la oficina del IRS de Nueva Jersey a cargo John Tafur el 26 de febrero de 2019.

La reunión supuestamente involucró la discusión de detalles sobre trabajar "por contrato" para el IRS versus trabajar como "denunciante". Los dos denunciantes supuestamente revisaron el formulario para trabajar como "testigo cooperante / informante / denunciante." Doyle y Moynihan dijeron que "compartieron la Carta de Determinación Final que recibimos recientemente de la Oficina de Denunciantes del IRS informándonos de una denegación de nuestra presentación WB."

Agente especial del IRS a cargo: "Bueno, esto significa que toda la empresa es un fraude"

Doyle y Moynihan "entonces preguntaron" a Tafur "si podíamos hacer que él o sus agentes recogieran nuestro expediente WB y procedieran" y Tafur "respondió inmediatamente que podían y que lo harían con gusto."

Al parecer, Sue "preguntó quién de la Oficina de la WB nos había contratado para nuestro expediente" y "ella y los demás miembros de la IRS que estaban en la reunión se quedaron 'sorprendidos' cuando les dijimos que nadie nos había contratado nunca". Al parecer, Sue dijo: "Eso nunca pasa".

Las notas de Moynihan y Doyle decían que "entonces compartimos... páginas específicas" dentro de una de sus exposiciones -que apodaron una "pistola humeante"- relacionadas con el "estatus de exención fiscal no sólo de la FC sino también de otras organizaciones benéficas 501c3". Al parecer, Tafur "hojeó las páginas y las revisó durante cinco minutos antes de responder sobre la implicación de esos documentos en el FC" y luego declaró: "Bueno, esto significa que toda la empresa es un fraude".

Según se informa, la reunión terminó "continuando con la discusión de los próximos pasos", incluyendo "que llevemos todos nuestros materiales del CF (thumb drive con 95 exhibits, Guide Books)" a una reunión programada para principios de marzo de 2019, "firmando el formulario Cooperating Whistleblower y presentando el Formulario 211 del CF para que se inicie una Investigación Criminal con nosotros como los Testigos/ Denunciantes Cooperantes", y "elaborar una lista de personas a las que Hacienda citaría para entrevistas."

Las notas concluían describiéndola como "una reunión muy interesante y productiva".

El mismo día, un correo electrónico interno del IRS de un remitente redactado con el asunto "Foundations Call" se envió a destinatarios cuyo nombre se había redactado, entre ellos a "USATXE" (la Fiscalía del Distrito Este de Texas) y a "USAARW" (la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas). El correo electrónico del IRS decía que, en la llamada de "Fundaciones" "planeamos discutir la fuente, la desconflicción y la posible coordinación de las investigaciones en las Oficinas de Campo de Dallas y Newark."

Los agentes del IRS continúan siguiendo la "cantidad significativa de pruebas" del denunciante

Doyle y Moynihan rellenaron un formulario 211 de solicitud de "Award for Original Information" relacionado con la Fundación Clinton a principios de marzo de 2019. Las acusaciones estaban relacionadas con la "Fundación Clinton y empresas asociadas".

La supuesta violación de la ley fiscal tenía que ver con "Uso indebido de fondos públicos, FCPA [Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero] en lugares extranjeros, corrupción de funcionarios públicos." Los denunciantes alegaron que la Fundación Clinton tenía "$2.800 millones en ingresos no conformes con la autorización del IRS". La presentación al IRS señaló que la infracción se informó por primera vez a Nastasi.

Las notas de reunión de Doyle y Moynihan dijeron que se reunieron nuevamente con Nastasi y Bataille en la oficina del IRS en Nueva Jersey el 7 de marzo de 2019. Según se informa, "firmaron oficialmente como Informantes/testigos cooperantes y les proporcionaron nuestro Thumb Drive que ahora consta de 98 Exhibits que suman aproximadamente 6300 páginas." Los denunciantes "revisaron los materiales" con los agentes del IRS "y les proporcionaron una Hoja de Ruta/Plan para que abordaran todos los documentos."

Los "Libros Guía" que los denunciantes proporcionaron al IRS incluían, según se informa, una "Revisión de las pruebas documentales de la CF", una "Revisión de los Estados de la CF", una "Revisión de los nombres/direcciones de la CF", una "Revisión de los testigos potenciales (55 en total bajo 10 epígrafes temáticos)", y "CF/India", y "CHAI/India".

Las notas concluían de nuevo que fue "una reunión MUY productiva.".

Un correo electrónico interno del IRS muestra que Nastasi envió correos electrónicos a varios funcionarios del IRS -incluidos Bataille, Sue Diamond, Alethea Velez y Patrick Boutte- a principios de marzo de 2019. El correo electrónico también fue enviado a un especialista en TI de Investigación Criminal del IRS que trabaja en la oficina de campo de Newark, con el asunto "Servidor".

"[Redacted] y yo estamos trabajando en un caso que involucra una cantidad significativa de evidencia", decía el correo electrónico del IRS. "Nos gustaría solicitar un servidor separado en el que podamos subir todas estas pruebas de esta manera estará todo en un solo lugar y los tres podremos verlo. Los tres necesitaremos acceso al servidor. Si necesitas que haga algo por mi parte, házmelo saber".

El informático de Hacienda dijo que esta petición se completó unos días después.

Un agente del IRS también envió un correo electrónico a otros a mediados de marzo de 2019 para decir que "he subido todas las unidades de memoria USB", presumiblemente en referencia a las unidades de memoria USB que Doyle y Moynihan dijeron que habían entregado a los investigadores del IRS unos días antes.

Las notas de la reunión de Doyle y Moynihan detallaban una llamada con Nastasi y Bataille el 29 de marzo de 2019. Las notas afirmaban que "les informamos de que continuamos trabajando en el caso y estamos siguiendo caminos a través del Clinton HIV/AIDS Treatment Consortium que incluye" una serie de universidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Las notas también afirman que Moynihan "les informó de nuestra petición al Tribunal Fiscal de EEUU" y que Doyle "también les informó de que tenemos una serie de 211 que compartir con ellos en relación con la FC, los socios de la FC y los donantes de fundaciones privadas de la FC."

Alguien frenó en seco: "No podemos hablar de la FC"

Las notas de reunión de Doyle y Moynihan muestran que en una reunión a finales de febrero de 2019, los funcionarios del IRS "confirmaron que su oficina podría seguir un caso sobre el CF basado en nuestra presentación", y las notas subrayan que "que posteriormente proporcionamos todos nuestros materiales y nos registramos formalmente como Whistleblowers/Informantes Cooperantes -y fuimos fotografiados- para ese propósito." Las notas afirman que Doyle y Moynihan también habían proporcionado otros muchos detalles sobre la Fundación Clinton.

Pero se hizo evidente que, de repente, el interés del IRS había sido sofocado. Bataille supuestamente repitió ahora que "no podemos hablar de la FC" al menos cuatro veces. Nastasi supuestamente dijo ahora que para que el IRS "abriera una investigación criminal de la CF que tendríamos que proporcionar un testigo cooperador de honorarios" que estuviera trabajando o hubiera trabajado dentro de la Fundación Clinton".

Los denunciantes afirman que esto era "diametralmente opuesto a lo que" se les dijo antes cuando el IRS "solicitó que proporcionáramos una lista de posibles testigos, contactos y fuentes de información." Los denunciantes dicen que habían llegado a incluir al director financiero de la Fundación Clinton como posible testigo después de entrevistarlo ellos mismos a finales de noviembre de 2016.

Pero ahora, Nastasi estaba diciendo que "sin nuestro paso con un testigo cooperador actual entonces no podían y no avanzarían con una investigación" Las notas de la reunión añadieron que los denunciantes "proporcionaron una lista de 55 individuos distintos que podrían ser Testigos, Contactos y Fuentes de Información". Pero, dicen, eso "cayó en saco roto".

Sorprendentemente, las notas también afirman que Nastasi "declaró que el IRS realmente no está en condiciones de perseguir organizaciones benéficas que se dedican a fines y actividades más allá de su autoridad aprobada" y que "el IRS no es capaz o no tiene personal para supervisar esta actividad".

Las notas afirmaban que el IRS "no había seguido ninguna de las pistas o materiales que les habíamos proporcionado" y "aprendimos que realmente tendríamos que hacer su trabajo al seguir este caso y luego dárselo a ellos para que hicieran un seguimiento". Las notas sostenían que "no hay absolutamente ninguna duda de que alguien arriba en la cadena de mando bloqueó esta persecución".

Oficinas de Hacienda confusas, mensajes contradictorios y paquetes desaparecidos

Los correos electrónicos internos del IRS de mayo y junio de 2019 parecen mostrar confusión junto a una falta de coordinación y seriedad dentro del IRS relacionada con la persecución de las reclamaciones de los denunciantes.

Un analista fiscal sénior del IRS vinculado a la sede de los denunciantes del IRS en Nebraska escribió un correo electrónico a principios de mayo de 2019 a un agente especial del IRS de nombre reservado relacionado con las reclamaciones de Doyle y Moynihan.

"Este es un seguimiento de nuestra conversación de hoy con respecto a las reclamaciones WB 2019-006396 y todas las reclamaciones relacionadas. He adjuntado la lista de reclamaciones WB que se le asignarán a usted. También he adjuntado los procedimientos CI WB para su conveniencia. Una vez que haya completado la investigación mediante la interrupción o la adjudicación completa [sic], es necesario completar un [Redacted] que también he adjuntado", el correo electrónico del IRS. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con la reclamación, no dude en ponerse en contacto conmigo. Recibirá por correo un paquete con documentos similares".

¿Investigación? ¿Qué investigación?

Shari Salu, una abogada de la oficina del asesor principal del IRS, envió un correo electrónico a fines de mayo de 2019 a destinatarios con nombre redactado con el asunto "Doyle / Moynihan". El abogado del IRS parecía confundido de que Doyle y Moynihan tuvieran numerosas reuniones con los investigadores criminales del IRS a principios de año.

"Soy un abogado asignado a un caso de denunciantes de la oficina de Washington, DC. El caso es Doyle/Moynihan. Los peticionarios me han dicho que se han reunido con CI [investigaciones criminales del IRS] en múltiples ocasiones en relación con el caso de denunciante que presentaron", decía el correo electrónico del IRS.

El correo electrónico de Salu expresó confusión sobre la existencia de un caso, diciendo: "Basado en el expediente administrativo que tengo en este caso, CI cerró su investigación en este caso aproximadamente en agosto de 2018, sin embargo, la pareja me dijo que se reunieron con CI tan recientemente como el mes pasado, abril de 2019 [...] ¿Es este el caso? Si alguno de ustedes pudiera por favor proporcionar alguna información sobre si la información que recibí es correcta, sería de gran ayuda. Estoy tratando de aclarar cualquier información contradictoria para saber cuál es la mejor manera de proceder con este caso."

Un empleado de un equipo de Evaluación Inicial de Reclamaciones del IRS -o equipo ICE- envió un correo electrónico a mediados de junio de 2019 a un destinatario redactado relacionado con "la transmisión de la reclamación que se le envió" a principios de mayo de 2019, en el que el empleado solicitaba al destinatario redactado del IRS que "por favor verifique que ha recibido la reclamación y devuelva el 3210 firmado al equipo ICE." Un archivo adjunto proporcionado por el empleado del IRS mostró que un paquete había sido enviado a la oficina del IRS en Springfield, Nueva Jersey, el 10 de mayo de 2019 y había sido entregado con éxito allí el 17 de mayo de 2019.

Unos días más tarde, un agente del IRS llamado "Carlo" -presumiblemente Carlo Nastasi - respondió al empleado del IRS que "no recibí nada en el correo de su oficina" y que "toda la información, incluido el Formulario 211, fue proporcionada directamente por los Denunciantes."

El mismo día, una empleada del IRS llamada Diane devolvió la respuesta y escribió: "He adjuntado un comprobante de entrega de que el paquete fue entregado y firmado ... en su oficina. Por favor, hágame saber si es capaz de localizar el paquete. Necesitaremos el 3210 firmado y devuelto".

Al día siguiente, un destinatario de nombre tachado -presumiblemente todavía Nastasi- respondió que "no he recibido estos documentos" pero que "intentaré localizar el paquete". La respuesta llegó el mismo día: "Gracias Carlo por la ayuda. Estamos obligados a hacer un seguimiento y archivar un paquete perdido si no se localiza."

Una semana después, a finales de junio de 2019, un remitente anulado -de nuevo presumiblemente Nastasi- envió un correo electrónico que decía: "Espero que todo vaya bien. Recibido el paquete hoy. Hay algo que necesites de mí?". Ese mismo día, un empleado de Hacienda respondió: "¡¡¡Maravillosas noticias!!! Utilizaré este correo electrónico como acuse de recibo. Gracias por el seguimiento".

Las señales contradictorias parecen mostrar que una plétora de experimentados agentes del IRS, de hecho, tomaron en serio las alegaciones de los denunciantes, documentos e información, sin embargo, a medida que el asunto se acercaba a la decisión de presentar cargos o solicitar una sentencia por consentimiento - por no hablar de unas inminentes elecciones presidenciales - alguien en el IRS o en el DOJ de repente pinchó los raíles sobre los que circulaba el tren de la investigación.

Los documentos del IRS disponibles en press time no muestran que se tomara ninguna otra medida, pero sigue sin respuesta quién, cuándo y cómo se descarriló una investigación de este tamaño y alcance. La continuación del litigio puede arrojar luz sobre estas cuestiones.

© Just The News