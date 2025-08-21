En medio de las tensiones diplomáticas mundiales con el Kremlin, el FBI alertó sobre ataques de hackers rusos

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2025

El Buró de Investigaciones (FBI) advirtió que hackers asociados al Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) aprovecharon en el último año una falla en el sistema IOS de la empresa estadounidense Cisco para infiltrarse y comprometer miles de equipos de red asociados a infraestructuras críticas de distintos sectores e industrias.

“El FBI detectó actores cibernéticos del FSB ruso que explotan el Protocolo simple de administración de red ( SNMP ) y dispositivos de red al final de su vida útil que ejecutan una vulnerabilidad sin parchear (CVE-2018-0171) en Cisco Smart Install ( SMI ) para atacar ampliamente a entidades en los Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo el FBI en un informe publicado en su página oficial.

En ese sentido, la agencia agregó que “si sospecha que ha sido blanco o comprometido por una intrusión cibernética del FSB ruso, informe inmediatamente la actividad a su oficina local del FBI o presente un informe en el Centro de denuncias de delitos en Internet del FBI (IC3)”.

Rusia disparó múltiples misiles al mar de Japón como parte de unas maniobras militares



Horas después de la alerta de la agencia federal, se conoció que las autoridades rusas informaron de que lanzaron varios misiles hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, como parte de una serie de maniobras militares que también incluyeron el uso de drones.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa se utilizaron misiles 'Kalibr' y 'Uran', ambos lanzados desde la fragata 'Shaposhnikov'. El departamento también detalló que “los objetivos han sido alcanzados con éxito”.

En las redes sociales se publicaron imágenes del ejercicio militar.

"Las maniobras han sido llevadas a cabo por buques de la flota rusa en el Pacífico con la ayuda de la Fuerza Aérea y de drones del Ejército", dijo el comunicado obtenido por medios de comunicación como Europa Press.