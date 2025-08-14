"Al car*** con eso. Eso no va a pasar": Hunter Biden se niega a disculparse y redobla el enfrentamiento con Melania Trump

Publicado por Agustina Blanco 14 de agosto, 2025

En un nuevo capítulo de la saga de enfrentamientos públicos entre las familias Biden y Trump, Hunter Biden ha respondido con un lenguaje subido de tono a una amenaza legal de la primera dama Melania Trump, quien exige una retractación por comentarios que la vinculan con el difunto financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El conflicto comenzó cuando Hunter Biden, en una entrevista a principios de agosto en el programa de YouTube "Channel 5 with Andrew Callaghan", afirmó que "Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas". Estas declaraciones, que Melania Trump y su equipo legal consideran "falsas, difamatorias, despectivas e inflamatorias", llevaron a su abogado, Alejandro Brito, a enviar una carta el 6 de agosto exigiendo una retractación inmediata y una disculpa pública.

La carta, obtenida en exclusiva por Fox News Digital, advertía que, de no cumplir, Melania buscaría una compensación por "daños financieros y reputacionales abrumadores" que superan los mil millones de dólares.

Lejos de retractarse, Biden redobló su postura en una entrevista posterior con Callaghan, publicada este jueves. Cuando se le ofreció la oportunidad de disculparse, respondió con un contundente "Al carajo con eso. Eso no va a pasar". Biden acusó a los Trump de ser "abusadores" que intentan intimidarlo con la amenaza de una demanda millonaria, y expresó su disposición a enfrentar un proceso legal. "Si quieren prestar declaración y aclarar la naturaleza de la relación entre Jeffrey Epstein, el presidente y la primera dama, con gusto les brindaré la plataforma para que lo hagan", afirmó, desafiando a los Trump a abordar públicamente sus presuntos vínculos con Epstein.

La defensa de Melania



La carta de Brito, dirigida tanto a Biden como a su abogado Abbe Lowell, subrayaba que las declaraciones de Hunter se basaban en reportes desmentidos, particularmente los del periodista Michael Wolff, a quien el presidente Donald Trump ha calificado como un "reportero de tercera categoría" que inventa historias para vender libros.

Los Trump han sostenido consistentemente que Melania y Donald se conocieron en 1998 en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York, presentados por el agente de modelos Paolo Zampolli, y han negado cualquier intervención de Epstein en su relación.