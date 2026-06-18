Publicado por Alejandro Baños 18 de junio, 2026

Salvo sorpresas como los empates de España, Brasil y Portugal ante Cabo Verde, Marruecos y la República Democrática del Congo, la primera jornada del Mundial 2026 cumplió con el guion previsto. Un arranque en el que no han faltado a su cita con el gol los principales killers: los mejores delanteros que están llamados a liderar la tabla de goleadores de la competición.

Todos ellos aprovecharon sus oportunidades para mandar la pelota al fondo de la red al menos una vez. Todos menos Cristiano Ronaldo. Mientras el portugués se quedaba en blanco, su eterno rival histórico en la lucha por los títulos individuales se ha situado en lo más alto del ranking de goleadores del torneo gracias al hat-trick que le endosó a su rival en el debut.

Messi amplía su leyenda

Esa referencia corresponde a Lionel Messi. Viendo su inicio, la vigente campeona puede creer en que es posible defender el título que logró en Qatar 2022. El astro argentino comenzó su sexto Mundial siendo el gran responsable del contundente triunfo de la Albiceleste sobre Argelia (3-0). Los tres goles fueron obra suya, un triplete con el que igualó al mítico delantero alemán Miroslav Klose como el máximo anotador de la historia de la competición.

Mbappé recupera sensaciones

Otro de los que inauguró su casillero fue Kylian Mbappé. Criticado por su temporada con el Real Madrid —a pesar de haber metido 42 goles en 44 encuentros—, el crack francés lideró a Les Bleus en su victoria frente a Senegal (3-1) con un doblete espectacular: el primero de ellos, tras un buen desmarque; el segundo, una obra maestra con un disparo desde larga distancia. Con su olfato activado, Francia puede confiar.

Kane, imparable

No hay delantero centro mejor que él en este momento, estatus que ha logrado gracias a los 61 goles que ha anotado esta temporada con el Bayern de Múnich. Harry Kane inició el Mundial 2026 haciendo lo mejor que sabe hacer. En el que probablemente fue el encuentro más vibrante de la primera jornada, el ariete inglés perforó la red en dos ocasiones en la victoria de Inglaterra frente a Croacia (4-2). Uno de ellos fue desde la pena máxima; el otro, de cabeza. Menudo arranque.

Haaland, orgullo vikingo

Uno de los combinados nacionales que podrían dar la sorpresa en este Mundial es Noruega. Su goleada a Irak (4-1) en la primera tanda tuvo un claro protagonista, Erling Braut Haaland. Fue el artífice de los dos primeros tantos del combinado nacional escandinavo en el encuentro. El regreso de los noruegos a la máxima competición futbolística del planeta —no la disputaban desde Francia 1998— promete ser más que ilusionante gracias, en gran parte, al delantero del Manchester City.

Balogun da esperanzas a EEUU

Es su Mundial, y quiere alcanzar altas cotas de la competición. Estados Unidos ha empezado de manera sobresaliente, arrasando sin piedad a Paraguay (4-1) ante su público. El combinado nacional (USMNT) dispone de razones para pensar que es posible llegar lejos. Uno de esos argumentos es Folarin Balogun. El delantero centro fue el autor de la mitad de los goles con los que el conjunto de las barras y las estrellas batió a los guaraníes.

Havertz, sin piedad

La mayor victoria vivida hasta la fecha en el Mundial 2026 la logró Alemania frente a Curazao (7-1). Entre los seis realizadores germanos que marcaron en el encuentro resalta el nombre de Kai Havertz, quien sumó un doblete para guiar a la Mannschaft hacia el triunfo y dejar sin margen de maniobra a un combinado caribeño que debuta en la cita mundialista.

Vinícius Jr, Luis Díaz...

Otros atacantes de primera línea que no fallaron fueron Vinícius Jr. —quien firmó el único tanto de Brasil frente a Marruecos (1-1)— y Luis Díaz —protagonista en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán (3-1) con un tanto—. El sueco Viktor Gyokeres y el mexicano Raúl Jiménez también dejaron su sello de identidad en el estreno.