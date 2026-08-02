El Ejército mexicano detiene al líder del Cártel de los Reyes, por el que EEUU ofrecía $5 millones
Los delincuentes bloquearon carreteras y provocaron incendios tras la captura de su dirigente.
El ejército de México anunció la captura de Alfonso Fernández Magallón, líder de un cártel narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó este sábado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El individuo, identificado por la prensa local como Fernández Magallón, es señalado como líder del cártel de Los Reyes, que opera en el estado de Michoacán (oeste), indicó el funcionario en un mensaje en redes sociales.
"El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín", indicó García Harfuch en su publicación donde destacó la recompensa que el Gobierno estadounidense ofrecía por su captura.
Bloqueos e incendios tras la captura
Tras el arresto, miembros del cártel de Los Reyes "realizaron bloqueos e incendiaron vehículos" en dos municipios de Michoacán, agregó el secretario quien garantizó, no obstante, la seguridad en dicha entidad.
Michoacán, del tamaño de Costa Rica, es el epicentro de una millonaria industria agroexportadora y posee además un importante puerto en su costa Pacífica, lo que atrae a la extorsión, el narcotráfico y la violencia.
El embajador estadounidense apalude su captura
Añadió que el "compromiso compartido" de México y Washington "de desmantelar los cárteles y hacer que los criminales violentos rindan cuentas sigue dando resultados".