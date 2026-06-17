Mundial 2026: Mbappe y Haaland brillan en su debut

Publicado por Israel Duro 17 de junio, 2026

Aunque el hat trick de Messi, con récord goleador de la historia de los mundiales incluido, los eclipsó, Kylian Mbappe y Erling Haaland no faltaron a su cita con el gol y lideraron a Francia y Noruega a la victoria frente a Senegal e Irak, respectivamente. Además, Austria derrotó por 3-1 a Jordania.

La estrella gala y del Real Madrid lideró a Francia con dos goles en el triunfo por 3-1 frente a Senegal, llegando a los 14 goles en Copas del Mundo, a dos ahora de la marca que comparten Messi y Klose.

Con este doblete, Mbappe cuestionado tras una segunda temporada sin títulos en el Real Madrid mientras su exequipo, el PSG, se ha alzado con sendas ligas y Champions League desde su salida, bate el récord de Olivier Giroud y se convierte en el máximo goleador histórico de los Bleus, con 58 tantos.

"No hay cuentas pendientes. Si empezara a jugar para silenciarlas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", ironizó el capitán de los Bleus en la tele francesa al ser preguntado por las críticas.

Haaland tira la puerta abajo en su debut en un Mundial

La jornada dejó también el debut en un Mundial de Erling Haaland, 28 años después de la aparición de Noruega en una fase final.

El cañonero del Manchester City tampoco faltó a la cita con el gol: doblete contra Irak y los tres primeros puntos para Noruega en el Grupo I, el mismo que el de Francia.

"Estoy increíblemente orgulloso de participar en el Mundial y de ayudar a conseguir la primera victoria de Noruega en 28 años", dijo Haaland, en declaraciones recogidas por AFP en el Estadio de Boston. El Cyborg suma ya 57 goles en 51 partidos con su selección.

Austria se pasea ante Jordania

En el último partido de la jornada, Austria se deshizo de la débil Jordania también por 3-1. Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20'), un autogol de Yazan Al-Arab (76') y otro de penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12'), mientras que por los jordanos descontó Ali Olwan (50').