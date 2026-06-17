Mundial 2026: Portugal revela sus debilidades y cede frente a RD Congo

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

Nuevo tropiezo de una de las favoritas en el Mundial 2026. Portugal no pasó del empate frente a la República Democrática del Congo (1-1) en un enfrentamiento en el que el conjunto luso enseñó sus debilidades contra un rival técnicamente inferior.

Portugal tuvo el inicio deseado. Cuando el cronómetro señalaba el minuto 6 de juego, el centrocampista Joao Neves mandó la pelota al fondo de la portería con un remate de cabeza, augurando un escenario favorable para el equipo europeo.

Sin embargo, a medida que avanzaba el duelo, los portugueses comenzaban a cometer errores y los africanos empezaron a crear más peligro.

Antes del pitido que señalaba el final de la primera mitad, la suerte llegó para la República Democrática del Congo. El delantero Yoane Wissa puso las tablas en el marcador con un certero remate de cabeza.

Un tanto que significó el primer gol de la República Democrática del Congo en un Mundial en su historia.

Ya en la segunda mitad, hubo ocasiones para ambos equipos; todas ellas, imprecisas. El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, tuvo varias oportunidad claras, pero no consiguió meter dentro del arco ninguna de ellas.

Portugal buscará su primera victoria en este Mundial frente a Uzbekistán el 23 de junio.