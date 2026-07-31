La mano derecha de Infantino dimite por oponerse "categóricamente" a la venta del Mundial

Carlos Cordeiro estrecha la mano a Gianni Infantino durante una asamblea de la FIFA AFP .

Publicado por Alejandro Baños 31 de julio, 2026

Las críticas al plan de Gianni Infantino no solo son externas. Carlos Cordeiro, consejero principal del presidente de la FIFA, presentó su dimisión este viernes al oponerse "categóricamente" al proyecto de vender una parte minoritaria del Mundial, tanto masculino como femenino, y del Mundial de Clubes.

Para Infantino, este proyecto es "una oportunidad de oro" para el fútbol.

A través de un comunicado recogido por AFP, Cordeiro, mano derecha de Infantino desde hace años, matizó que la idea del presidente de la FIFA es "un mal negocio" para todos los actores que forman parte del mundo.

"Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego", dijo Cordeiro, quien ejerció como consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de supervisar el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial 2026.

"Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente", sentenció.

Las críticas y dimisión de Cordeiro suponen un duro revés para Infantino. Este jueves, tres de las seis confederaciones que constityen la FIFA —la UEFA (Europa), la CONCACAF (América del Norte, América Central y el Caribe) y la AFC (Asia)— refutaron la idea de vender el torneo futbolístico más importante del mundo, alegando la falta de transparencia en el proceso y lo perjudicial que sería para el deporte.

De hecho, la UEFA fue más allá y lanzó un órdago: de salir adelante el plan, las 55 federaciones que la componen no volverían a participar en un torneo organizado por la FIFA, incluido el Mundial.