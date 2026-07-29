Marineros remontan y derrotan 7-6 a los Dodgers en un duelo de ofensivas en Los Ángeles

Publicado por Williams Perdomo 29 de julio, 2026

Los Marineros de Seattle se impusieron 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles este martes en el Dodger Stadium, en un encuentro de constantes cambios en el marcador en el que ambas ofensivas respondieron golpe por golpe antes de que Seattle tomara la ventaja definitiva en la octava entrada.

Pese a la derrota, los Dodgers mostraron poder con el bate desde el inicio. Shohei Ohtani abrió el juego con un cuadrangular, su jonrón número 23 de la temporada, y volvió a producir en la cuarta entrada con un sencillo impulsor con las bases llenas que igualó el marcador 4-4. Sin embargo, una confusión en las bases de Kyle Tucker evitó que otra carrera llegara al plato.

Max Muncy también aportó a la ofensiva con un jonrón solitario en el quinto episodio, el número 21 de su temporada. Además, alcanzó su 130.º cuadrangular en el Dodger Stadium, igualando a Eric Karros como el pelotero con más vuelacercas en la historia del estadio.

Desde la parte baja del orden ofensivo, Dalton Rushing y Tommy Edman contribuyeron a mantener vivas varias ofensivas de Los Ángeles durante el encuentro.

En el montículo, el abridor Justin Wrobleski atravesó su salida más complicada del mes. El zurdo permitió cinco carreras limpias y siete imparables, incluidos cuatro jonrones, en seis entradas de labor, con siete ponches. Su efectividad pasó de 2.62 a 2.88.

El mánager Dave Roberts consideró que Seattle llegó con un plan ofensivo claro para atacar los lanzamientos elevados de Wrobleski.

"Se notaba que estaban mirando hacia arriba e intentando conectar la pelota contra Justin. Muchas pelotas iban altas, un par de ellas fuera de la zona de strike a las que llegaban. Así que claramente su plan era conectar la recta o los lanzamientos altos en la zona de strike, y él no cambió lo suficiente el nivel de visión. Por eso permitió tantos jonrones", dijo Roberts en unas declaraciones recogidas por la MLB.

Por su parte, Wrobleski afirmó que, pese al resultado, sintió que lanzó mejor de lo que reflejan las estadísticas, aunque reconoció que no logró adaptarse a los ajustes ofensivos del rival.