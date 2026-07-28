Chicharito Hernández, nuevo futbolista del Atlético Dallas

Publicado por Alejandro Baños 28 de julio, 2026

El veterano delantero Javier Chicharito Hernández, máximo goleador histórico de la selección mexicana, será nuevo futbolista del Atlético Dallas, un equipo recién fundado que disputará la USL Championship, la segunda categoría del fútbol norteamericano, a partir de 2027.

A través de un comunicado, el Atlético Dallas hizo oficial la contratación de Chicharito.

"El club anunció hoy que Hernández, uno de los futbolistas más destacados y reconocidos de su generación, ha firmado un contrato de dos años con opción a un tercer año, sujeto a la aprobación de la liga y la federación. Hernández se convierte en el primer jugador en la historia del Atlético Dallas en firmar un contrato de este tipo", informó el Atlético Dallas.

Con experiencia en varios de los mejores equipos del mundo —como el Real Madrid o el Manchester United—, Chicharito, de 38 años, aportará "liderazgo y espíritu competitivo", tal y como dijo Matt Valentine, fundador y presidente del Atlético Dallas

"He tenido la fortuna de vivir los sueños que todo joven futbolista anhela", afirmó el delantero mexicano tras firmar con el equipo texano. "He vestido algunas de las camisetas más importantes del mundo y he jugado en estadios increíbles ante una afición apasionada. Sin embargo, oportunidades como esta son diferentes".

Desde que inició su carrera profesional en 2005, Chicharito ha disputado más de 700 partidos y ha anotado más de 250 goles. Además de en el Real Madrid, Manchester United y en el conjunto nacional de México, ha jugado en el CD Guadalajara (México), Bayer Leverkusen (Alemania), West Ham United (Inglaterra), Sevilla FC (España) y en Los Ángeles Galaxy (MLS).