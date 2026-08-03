Trump pone freno al presupuesto multimillonario del Smithsonian y exige erradicar la ideología woke de los museos federales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de agosto, 2026

La ofensiva de la administración de Donald Trump para reestructurar las instituciones culturales financiadas con recursos públicos ha impactado directamente en las finanzas del Instituto Smithsonian.

Tras años de incrementos presupuestarios continuos, el gobierno federal propuso reducir la asignación presupuestaria de la entidad por debajo del umbral de los 1.000 millones de dólares para los años fiscales 2026 y 2027.

La medida marca un giro drástico frente al gasto registrado durante el mandato de Joe Biden. Según un análisis realizado por Fox News Digital sobre los registros financieros del Smithsonian, la institución elevó sus solicitudes de fondos de manera sostenida, pasando de 1.110 millones de dólares en el año fiscal 2021 a un récord histórico de 1.240 millones en 2024.

Esta es la primera vez desde el año fiscal 2020 que la propuesta de financiamiento público para la red de museos cae por debajo de la cifra de diez dígitos.

Una investigación de 16 meses sobre el sesgo ideológico

La reducción de recursos no es una medida aislada, sino el resultado de un exhaustivo proceso de fiscalización que se ha extendido durante más de un año.

La Casa Blanca ha llevado a cabo una de las revisiones más profundas en décadas sobre la gestión del complejo cultural, inspeccionando registros internos, programas educativos, exhibiciones abiertas al público y declaraciones de sus directivos.

Durante las inspecciones en el terreno, funcionarios de la administración entrevistaron a curadores y realizaron recorridos de evaluación en los distintos recintos.

El proceso concluyó con la redacción de un extenso informe de 162 páginas emitido por la Casa Blanca, el cual recomienda reformas estructurales inmediatas y autoriza nuevas acciones ejecutivas para garantizar que los museos promuevan una visión objetiva y precisa de la historia estadounidense.

Disputa por el rol de los fondos públicos en la cultura

El Instituto Smithsonian, que administra 21 museos, el Parque Zoológico Nacional y un acervo superior a los 157 millones de objetos y especímenes, recibe la mayor parte de su sostenimiento de los contribuyentes estadounidenses, complementado con ingresos privados.

Desde el punto de vista del ejecutivo, la institución se ha desviado de su misión original al promover narrativas ideológicas divisivas alineadas con la agenda progresista. Con esta propuesta presupuestaria, la administración busca utilizar las herramientas administrativas y presupuestarias para reorientar las prioridades del complejo cultural. El Smithsonian no se ha pronunciado sobre el tema.

La decisión final queda en manos del Congreso

Corresponderá ahora al Congreso ratificar o modificar los niveles de financiamiento propuestos por la Casa Blanca para los próximos ciclos fiscales.

Sin embargo, la combinación de decretos ejecutivos, auditorías de contenidos y recortes financieros deja en claro que la administración mantendrá una supervisión rigurosa sobre el destino de los impuestos de los ciudadanos.

La preservación de la identidad nacional y la neutralidad institucional se consolidan como exigencias centrales en la asignación de recursos públicos a la cultura.