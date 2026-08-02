“Es un peligro para mi hija”: Bernie Moreno exige la renuncia del congresista Max Miller por presunta violencia doméstica

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de agosto, 2026

El senador republicano Bernie Moreno pidió este domingo que su exyerno y también representante republicano por Ohio, Max Miller, renuncie al Congreso tras las acusaciones de que habría abusado de su hija Emily Moreno y puesto en peligro a la hija de ambos, asegurando a través de un tuit que el congresista debería buscar tratamiento profesional antes de poder relacionarse de forma segura con otras personas y que ya no cumple con los estándares de conducta que se esperan de un funcionario electo.

“Si existe algún estándar básico de carácter para ocupar un cargo público, Max Miller no lo cumple. No debería servir en la Cámara de Representantes. Creo que Max Miller necesita buscar ayuda profesional para poner fin al claro patrón de abuso que ha dejado a su paso. Creo que no debería seguir en libertad poniendo en peligro a otras personas hasta que lo haga. Por preocupación por la seguridad de mi familia, esperaba mantener este asunto en privado, pero el comportamiento cada vez más errático y peligroso de Max Miller ha hecho que eso sea imposible. Como él mismo ha admitido en privado, Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”, escribió Moreno, tan solo dos días después de que evitara pronunciarse sobre si su exyerno debía o no continuar con su campaña de reelección.

A través de sus redes sociales, Miller rechazó las acusaciones de Moreno y aseguró que estas estaban relacionadas con motivos políticos. “Si mi hija me dijera lo mismo a mí, personalmente no esperaría dos años para exigirle responsabilidades. Sabes que esto no es cierto y la única razón por la que hablas ahora es para distraer la atención del circo mediático que te rodea. Todo esto es político”, escribió Miller.

La polémica surge luego de que Emily Moreno presentara documentos judiciales en los que acusó a Miller de numerosos actos de violencia doméstica. El representante republicano ha negado todas las acusaciones y presentó una demanda por difamación contra su exesposa.