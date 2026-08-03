La Administración Trump desvía 35 buques e inutiliza dos embarcaciones en medio de su bloqueo a los puertos de Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de agosto, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este domingo que ha desviado 35 buques comerciales e inutilizado otras dos embarcaciones como parte del bloqueo que las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen contra los puertos iraníes. A través de una publicación en su cuenta de X, CENTCOM también dio a conocer detalles sobre las operaciones de uno de sus portaaviones desplegados en la región, al destacar que “Un caza furtivo F-35C del Cuerpo de Marines de Estados Unidos despega del USS Abraham Lincoln (CVN 72) mientras el portaaviones transita por el mar Arábigo y apoya el bloqueo estadounidense contra Irán”. De igual forma, CENTCOM añadió que “Hasta el 2 de agosto, CENTCOM había desviado 35 buques comerciales, inutilizado dos y abordado otros dos”.

El comunicado tuvo lugar poco después de que la agencia de noticias Reuters señalara que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comunicó que los esfuerzos diplomáticos entre Teherán y Omán sobre el futuro del estrecho de Ormuz habían entrado en su fase final. El reporte, que cita a la agencia estatal iraní IRNA, señala que el anuncio se produjo después de que Estados Unidos aplazara un ataque militar previsto contra Irán para conceder más tiempo a la vía diplomática. Araghchi no ofreció más detalles sobre las conversaciones.

Un día antes, el presidente Donald Trump canceló los ataques tras anunciar que se alcanzó un principio de acuerdo con el régimen de los ayatolás que incluye "la APERTURA TOTAL Y COMPLETA DEL ESTRECHO DE ORMUZ y el fin de la amenaza nuclear" de Teherán. Trump, que horas antes había anunciado nuevos bombardeos hasta la neutralización total de la capacidad militar de Irán, harto de las "mentiras" de Teherán y sus continuos incumplimientos de los compromisos recogidos en el Memorando de Entendimiento, señaló que, tras el ultimátum, "Irán y otros países de Oriente Medio nos acaban de pedir que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos generales de un acuerdo".