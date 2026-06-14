Alemania golea a la debutante Curazao tras un susto inicial

Los jugadores de Alemania celebran su sexto gol durante el partido de fútbol del Grupo E del Mundial de 2026.AFP

Publicado por VozMedia Staff 14 de junio, 2026

(AFP) Alemania ganó su primer partido inaugural en un Mundial desde que se alzó con el trofeo en 2014, al imponerse con facilidad por 7-1 a la debutante Curazao en su primer partido del Grupo E, disputado el domingo en Houston.

Los alemanes se enfrentarán a pruebas más difíciles contra sus rivales de grupo, Ecuador y Costa de Marfil, pero la victoria contra la pequeña nación caribeña les coloca en una buena posición para pasar a la fase eliminatoria por primera vez desde 2014.

Un gol tempranero de Felix Nmecha fue neutralizado por un disparo desviado de Livano Comenencia, lo que hizo que los aficionados de Curazao, conocidos como la Onda Azul, se levantaran de sus asientos en Houston.

Sin embargo, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz con un doblete, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav marcaron para acabar con cualquier posibilidad de que se produjera una de las mayores sorpresas de la historia del Mundial.

«Es indescriptible», dijo Brown, de 22 años, sobre su primer gol con la selección.

«Marcar en el primer partido del Mundial, con mi familia allí, y luego celebrarlo con los chicos... simplemente increíble».

Alemania tomó la iniciativa

Alemania se asentó pronto, con Nmecha marcando un golazo en el minuto seis, tras recibir un pase de Florian Wirtz y enviar el balón con efecto por encima de un defensa de Curazao y superar al portero Eloy Room.

El gol provocó un rugido de alegría del seleccionador Julian Nagelsmann.

Nmecha, que al igual que Musiala jugó con Inglaterra en las categorías inferiores antes de elegir a Alemania, estuvo a punto de marcar minutos después con un potente disparo desde fuera del área.

El portero alemán Manuel Neuer, que a sus 40 años es el jugador alemán de más edad en disputar un Mundial y participa en su quinto torneo mundial, apenas había tenido trabajo hasta que Comenencia marcó con un disparo que se desvió.

Mientras el veterano de Alemania sacudía la cabeza con tristeza, el entrenador de más edad que jamás haya participado en una fase final, Dick Advocaat, de 78 años, se levantó de su asiento con los brazos en alto.

La pausa para hidratarse permitió a los alemanes reorganizarse.

«El gol que encajamos fue innecesario, pero eso forma parte del juego», dijo Brown. «Estoy orgulloso de que no bajáramos la cabeza».

Poco después de la reanudación, Room despejó de forma brillante por encima del larguero un cabezazo de Schlotterbeck.

Los cuatro veces campeones del mundo se afanaron en el área de Curazao, pero una y otra vez la defensa desesperada frustró a los alemanes.

Sin embargo, la defensa de Curazao se resquebrajó en el minuto 38 cuando Schlotterbeck, sin marca, remató de cabeza un córner para marcar su primer gol con la selección.

Alemania llegó al descanso con una ventaja de dos goles, ya que Havertz transformó un penalti después de que Nmecha fuera derribado por Riechedly Bazoer.

Alemania marcó a los 69 segundos de la segunda parte, cuando Musiala recibió un pase de Joshua Kimmich y marcó desde un ángulo cerrado.

El marcador debería haber sido 5-1 poco después de la hora de juego, pero el héroe Sane envió su disparo fuera con solo Room por delante.

Donde Sane falló, Brown no lo hizo, ya que el lateral marcó justo antes de la segunda pausa para hidratarse.

El suplente Undav puso el 6-1 con su séptimo gol en sus últimas siete apariciones internacionales.

Havertz redondeó el marcador con su 24.º gol con Alemania, repetiendo el mismo resultado que lograron contra la anfitriona Brasil en las semifinales de 2014.