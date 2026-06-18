Mundial 2026: Luis Díaz llama a la puerta de los grandes en la victoria de Colombia ante Uzbekistan

Publicado por Israel Duro 18 de junio, 2026

Luis Díaz quiere sentarse en la mesa de las estrellas del Mundial 2026. El delantero colombiano del Bayern Munich lideró a la selección cafetera para deshacerse de una Uzbekistán peleona con un resultado final de 3-1.

Ante los más de 80.000 compatriotas que abarrotaron el estadio Azteca y disfrutaron del juego de su equipo y corearon su apodo, Lucho firmó una notable actuación, coronada con un gol y una asistencia. Pero, sobre todo, su velocidad y calidad fueron una auténtica tortura para los defensores uzbekos y su técnico, la leyenda italiana Fabio Cannavaro.

"Este Mundial para mí es superespecial, es mi primer Mundial", dijo en declaraciones recogidas por AFP luego de la victoria que pone a Colombia como líder del Grupo K. "Tengo que trabajar duro, tengo que encaminar este grupo, esta selección, junto a los que tienen más experiencia. Hoy en día estoy en mi mejor momento", aseguró.

Colombia, líder del grupo D tras el pinchazo de Portugal

Con un marcador final de 3-1, Colombia es líder del grupo K por encima del Portugal de Cristiano Ronaldo, que más temprano empató con la República Democrática del Congo.

Ante la cerrada defensiva de los Lobos Blancos, la paciencia y buen toque de Díaz fueron claves para abrir el marcador. Un preciso envío del guajiro encontró a Muñoz, defensa lateral del Crystal Palace de Inglaterra, quien se desprendió hacia el área rival y sorprendió a la zaga asiática al minuto 41. Muñoz solo tuvo que golpear el balón por encima del arquero uzbeko para marcar su cuarto gol vistiendo la camiseta de la selección colombiana.

Lucho, al rescate tras el sorpresivo empate de Colombia

Sim embargo, cumplida la hora de juego, Uzbekistán logró un sorpresivo empate por cuenta de Abbosbek Fayzullaev, pero apenas cinco minutos después Luis Díaz volvió a aparecer. Esta vez la estrella de la Bundesliga recibió un pase de Gustavo Puerta, quien aprovechó un error en la salida de los uzbekos (65').

Díaz golpeó el balón con la pierna derecha y venció al arquero Yusupov, lo que desató un estruendo y baños de cerveza entre los fanáticos que arrojaron sus vasos con júbilo.

Por el contrario, el otro gran referente colombiano, James Rodríguez, tuvo una participación más discreta. Eso no evitó que su salida en el minuto 72 fuera recibida con ovaciones, aunque las mayores arengas de la noche fueron para Díaz.

Jaminton Campaz marcó el tercer gol de la noche, rematando con un cabezazo un gran centro de Juan Cucho Hernández luego de que el jugador del Betis español se peleara en la banda con los fornidos defensas uzbekos hasta llevarse la pelota y cruzarla al área, provocando el jubilo de la afición cafetera.