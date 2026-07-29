Publicado por Alejandro Baños 29 de julio, 2026

La noticia de que la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) está planificando la venta de una parte del negocio comercial del Mundial a fondos de inversión privados ha provocado un absoluto terremoto en el deporte más visto y seguido del planeta. Algunas de las seis confederaciones que integran el máximo organismo del fútbol reaccionaron a la noticia adelantada por The Times, mostrando un rechazo categórico.

El periódico británico reveló este martes que Gianni Infantino está trabajando para aumentar exponencialmente los ingresos, apostar por un fútbol más comercial y cambiar el paradigma del deporte más popular del mundo en cuanto a gobernanza. Su plan consiste en vender una participación minoritaria del Mundial —tanto el masculino como el femenino— y del Mundial de Clubes a una empresa subsidiaria denominada FIFA Forward Enterprise (FFE) gestionada por JP Morgan y por Thrive Eternal, fondo de inversión creado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner —yerno y hombre de confianza diplomática del presidente Donald Trump—. El presidente de la FIFA adoptaría un rol de comisionado de la FFE, estableciendo una estructura de gobernanza similar a la NBA, NFL o MLB.

"No le corresponde a la FIFA venderlo"

Tras salir a la luz la noticia, las reacciones no tardaron en llegar. Una de las primeras procedió desde la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que agrupa a 55 confederaciones del viejo continente. A través de un comunicado, la UEFA manifestó su total negativa al proyecto de Infantino, subrayando que a la FIFA "no le corresponde" comerciar con torneos como el Mundial y el Mundial de Clubes, además de denunciar la falta de transparencia.

"Esto traspasa una línea que las instituciones que rigen el fútbol nunca deberían traspasar. La UEFA se lo toma muy en serio. Y lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y también todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupa el futuro de este deporte", indicó la UEFA.

Aleksander Ceferin (izq.) y Gianni Infantino (der.). Imagen de archivoAFP.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", agregó.

Hay que destacar que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, e Infantino han confrontado en numerosas ocasiones por diferentes proyectos futbolísticos que han ido surgiendo en los últimos años.

"Nos preocupa profundamente la falta de un proceso debido"

Otro de los rechazos llegó de la mano de Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), que se alineó a la UEFA a la hora de hacer visible la falta de transparencia en el plan de la FIFA. Además, presentó una queja verbal por haberse enterado de la noticia en primer lugar a través de la prensa y no a través de una comunicación formal desde el órgano presidido por Infantino.

"La CONCACAF solo tuvo conocimiento de este asunto a través de la prensa y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Nos preocupa profundamente la falta de un proceso debido. Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle se haya elaborado y difundido públicamente antes de que se haya celebrado ningún debate con los órganos de gobierno pertinentes y las partes interesadas", señaló en un escrito. "Como líderes del fútbol, somos los guardianes de este deporte. Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y todas las federaciones miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Toda decisión que tomemos debe guiarse por la buena gobernanza, unos procesos sólidos y una gestión a largo plazo".

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), otro de los seis integrantes de la FIFA, reflejó su negativa mediante un comunicado. "No se consultó a la AFC sobre la propuesta y la organización lamenta que un asunto de tal importancia se haya hecho público antes de que la familia de la AFC hubiera tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza adecuados y establecidos", escribió.

"La AFC cree firmemente que todas las partes interesadas deben disponer de información suficiente y del tiempo adecuado para evaluar la propuesta en su totalidad, incluidas sus implicaciones en materia de gobernanza, jurídicas, comerciales y estratégicas. Dicho proceso es esencial para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos de la comunidad futbolística mundial y refuerce la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA", añadió.

Blatter apunta contra Infantino y Trump

El proyecto de Infantino también fue reprochado por su predecesor en el cargo. El expresidente de la FIFA Joseph Blatter apuntó directamente contra su sucesor y contra Trump: "La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha adquirido una dimensión económica que está perjudicando gravemente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte".

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter. Imagen de archivoAFP.

Varias federaciones nacionales de fútbol remarcaron la opacidad de este proyecto. "No estábamos en absoluto al corriente de esta propuesta y no disponemos de ningún detalle sustancial, especialmente sobre qué implica realmente esta propuesta y qué condiciones trae consigo. Estamos profundamente preocupados por la ausencia de un proceso y de una gobernanza que ha llevado a esta situación, además de por el contenido y principios aparentes de este proyecto", dijo la Federación inglesa de fútbol (FA).

"Hemos descubierto a través de un comunicado de prensa un proyecto muy importante sobre el que no teníamos ningún detalle. Y que (...) genera muchos interrogantes sin que las federaciones, que son miembros (de la FIFA), dispongan de ningún elemento particular para poder pronunciarse sobre asuntos que son, evidentemente, fundamentales para el futuro del fútbol", declaró Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), en una entrevista en la radio francesa la radio France Inter.

Tras la oleada de críticas, quedará por ver si la FIFA decide seguir adelante con su idea y someterla a votación entre las federaciones miembro.