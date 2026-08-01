Gianni Infantino da marcha atrás: la FIFA cancela la venta del Mundial tras el rechazo global encabezado por la UEFA

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de julio, 2026

Gianni Infantino, finalmente, dio marcha atrás. El presidente de la FIFA anunció este viernes que descarta por completo su plan de vender una participación minoritaria del Mundial de Fútbol de selecciones y el Mundial de Clubes a una subsidiaria con capital privado, luego de una semana caótica para él por el rechazo generalizado de las principales confederaciones del fútbol mundial y una fractura interna sin precedentes dentro del propio organismo.

"Habiendo escuchado atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza tal que, más allá del nivel de apoyo que pudiera tener, ya no favorecen el objetivo que se planteó originalmente", dijo Infantino en un comunicado oficial difundido por la FIFA.

El plan, bautizado FIFA Forward Enterprise (FFE), buscaba recaudar hasta $4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria valorada en $20.000 millones, con Thrive Eternal —el vehículo de inversión de Joshua Kushner, hermano del asesor diplomático de la Casa Blanca Jared Kushner— como principal candidato a liderar el grupo de inversores. La propuesta, que contaba con el asesoramiento de JPMorgan, prometía triplicar los fondos de desarrollo para las 211 federaciones miembro, pero terminó por encender la peor crisis de gobernanza que enfrenta Infantino desde su llegada al poder en 2016.

"Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante", atizó el presidente de la FIFA, sellando el desenlace del proyecto, al menos por ahora.

Duros cuestionamientos

La UEFA fue la primera en plantar cara, con sus 55 federaciones anunciando que no volverían a participar en competiciones organizadas por la FIFA mientras el plan siguiera vigente. Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol se sumaron al rechazo en las horas siguientes, dejando a Infantino sin margen de maniobra frente a un bloque que reúne a la inmensa mayoría de las selecciones y clubes más rentables del planeta.

El golpe de gracia llegó desde el propio entorno de Kushner. Según reveló el New York Post, Thrive Capital había comenzado a explorar formas de retirarse del proyecto ante la crisis de imagen que generó, mientras fuentes cercanas a JPMorgan tampoco esperaban que el acuerdo llegara a concretarse.

Infantino cerró su comunicado con la intención de recomponer el terreno perdido: "De cara al futuro, mi intención es reunir nuevamente a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el espíritu de interés compartido por nuestro deporte, y con el objetivo de seguir haciendo crecer al fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".

El comunicado de Infantino llega después de que su mano derecha, Carlos Cordeiro, consejero principal del presidente de la FIFA, presentara su dimisión este viernes al oponerse "categóricamente" al proyecto.

La cancelación llega en medio de un año decisivo para el presidente de la FIFA, que enfrentará en marzo de 2027 en Rabat una elección presidencial donde ya se perfilan candidatos surgidos del propio malestar generado por este episodio.