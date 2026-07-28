Publicado por Alejandro Baños 28 de julio, 2026

El futbolista Marc Cucurella finalmente cumplió y se tatuó la cara de Luis de la Fuente, técnico del conjunto nacional español, tal y como prometió que haría si España ganaba el Mundial 2026.

A través de su perfil en redes sociales, Cucurella, recientemente fichado por el Real Madrid, escribió "promesa cumplida" junto a una foto de su nuevo tatuaje.

Cucurella eligió su brazo izquierdo para ponerse el tatuaje. En la imagen se ven la cara de De la Fuente y el trofeo del Mundial.

Algunos de sus compañeros de selección como Mikel Merino reaccionaron a la publicación. "Histórico", dijo el futbolista. Otros, como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena, dejaron caer que se tatuarían lo mismo que Cucurella.

El defensa fue uno de los protagonistas de la conquista del título en el Mundial 2026, el segundo que España dispone en sus vitrinas tras triunfar en el Mundial de Sudáfrica 2010.