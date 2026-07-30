La UEFA declara la guerra a Infantino y abandona las competiciones de la FIFA

Publicado por Alejandro Baños 30 de julio, 2026

Después de que Gianni Infantino defendiese su plan de vender una parte minoritaria del Mundial —tanto masculino como femenino— y el Mundial de Clubes, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que sus 55 federaciones miembro no volverán a participar en las competiciones organizadas por la FIFA.

Tras toda la polémica suscitada y todas las críticas vertidas debido a la falta de transparencia y la ausencia de comunicación oficial, el presidente de la FIFA salió a dar explicaciones respecto a "una oportundiad de oro" para el fútbol que contará con "un proceso democrático", según afirmó.

Este jueves, la UEFA respondió contundentemente a la FIFA, asegurando que "no dará legitimidad a este modelo" planteado por Infantino, ya que "en el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre".

"La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que determine el futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que más beneficie al deporte, sino por lo que más beneficie a los accionistas", dijo la confederación europea en un comunicado.

Tras someterlo a debate, los 55 presidentes de las federaciones que conforman la UEFA determinaron que ninguno de sus conjuntos nacionales "participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada".

"Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. El Mundial pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta", sentenció la UEFA.